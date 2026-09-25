B.I.G. – Brenner Import und Handels GmbH übernimmt ab sofort den Vertrieb von FeiyuTech. Zum Start kommen mit SCORP-C2, SCORP Mini 3 Pro und SCORP 3 drei Kamera-Gimbals auf den Markt.

Die Gimbals richten sich vor allem an Content Creator, Videografen und Fotografen. Je nach Modell lassen sich Kameras, Smartphones oder Actioncams stabilisieren. Funktionen wie KI-Tracking und die Aufnahme im Hochformat gehören bei mehreren Geräten zur Ausstattung.

SCORP-C2 trägt Kameras bis 3,5 Kilogramm

Der FeiyuTech SCORP-C2 ist für DSLR- und spiegellose Systemkameras ausgelegt und unterstützt eine Nutzlast von bis zu 3,5 kg. Ein integriertes KI-Tracking soll Motive automatisch verfolgen können.

Zur Ausstattung gehören außerdem ein Untergriff und eine sogenannte A-B-Bewegungssteuerung. Die native Hochformat-Funktion ermöglicht vertikale Aufnahmen, ohne die Kamera dafür umständlich neu montieren zu müssen. Damit soll sich der Gimbal unter anderem für Vlogs und Social-Media-Produktionen eignen.

Der FeiyuTech SCORP-C2 kostet 259 Euro (UVP) und ist ab sofort erhältlich.

SCORP Mini 3 Pro unterstützt auch Smartphones

Flexibler bei der Wahl des Aufnahmegeräts zeigt sich der FeiyuTech SCORP Mini 3 Pro. Nach Angaben des Herstellers ist der kompakte Gimbal mit Kameras von Sony, Canon und Nikon sowie mit Smartphones und Actioncams nutzbar.

Zum Lieferumfang gehört ein Fernbedienungsgriff. Auch dieses Modell unterstützt eine native Vertikalaufnahme. Für den Transport legt FeiyuTech einen Koffer bei. Neben der Standardausführung wird eine Kit-Version mit zusätzlichem Zubehör angeboten.

Der FeiyuTech SCORP Mini 3 Pro kostet 299 Euro (UVP). Das FeiyuTech SCORP Mini 3 Pro Kit ist für 329 Euro (UVP) erhältlich. Beide Varianten sind ab sofort verfügbar.

SCORP 3 mit bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit

Mit dem FeiyuTech SCORP 3 ergänzt ein weiteres Modell für Kameras mit einem Gewicht von bis zu 3,5 kg das Sortiment. Der Hersteller gibt eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden an.

Ein KI-Tracking-Modul soll die automatische Motivverfolgung übernehmen. Hinzu kommen ein Remote-Griff und eine Bluetooth-Steuerung. FeiyuTech positioniert das Modell damit sowohl für mobile Videoaufnahmen als auch für umfangreichere Produktionen. Wie beim Mini 3 Pro steht neben der Standardversion ein Kit mit zusätzlichem Zubehör zur Wahl.

Der FeiyuTech SCORP 3 kostet 429 Euro (UVP), das FeiyuTech SCORP 3 Kit liegt bei 459 Euro (UVP).

Pressemittellung B.I.G: