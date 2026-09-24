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Rollei Compact Traveler Swift Carbon: Das neue Rollei Reisestativ. Bereit in Sekunden.
Kompakt im Gepäck, sekundenschnell im Einsatz: das Compact Traveler Swift Carbon.
Bei dem neuen Carbon-Stativ von Rollei sind dank Swift-Quick-Release alle Beine in einem Zug startklar. Ob spontan unterwegs oder anspruchsvollere Shootings, das Stativ ist nahezu sofort einsatzbereit und macht kreative Perspektiven möglich. All das schon für 149 €!
Dein Partner für nahezu jede Situation.
Maximale Stabilität und Präzision bei allen Aufnahmen.
Ob mehr Tragkraft, kompakter fürs mobile Vlogging oder ein großes Setup fürs Video: Bei Rollei findest du für jeden Anspruch das passende Zubehör und das zum starken Preis.
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