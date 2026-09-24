Mit der Lumix DC-L10 greift der Hersteller Panasonic einen Trend auf, der seit einiger Zeit wieder Fahrt aufnimmt. Die Rede ist von hochwertigen Kompaktkameras, die sich durch spezielle Ausstattungsmerkmale oder Funktionen von Smartphone-Kameras abheben sollen. Die Premium-Kompaktkamera Lumix L10 kombiniert einen 20,3-Megapixel-Sensor im Four-Thirds-Format mit einem fest verbauten, lichtstarken Leica-DC-Vario-Summilux-Objektiv. Das 3,1-fache optische Zoom deckt einen Brennweitenbereich ab, der umgerechnet dem eines 24–75-mm-Kleinbildobjektivs entspricht. Mit einer Offenblende von f/1,7 im Weitwinkel und f/2,8 am langen Brennweitenende bietet die Kamera eine hohe Lichtstärke, die sich beispielsweise für Motivfreisteller oder Freihandaufnahmen bei schwachem Umgebungslicht eignet. Damit ist die Lumix DC-L10 für viele Alltagssituationen gut gerüstet.

Optisch wirkt die Kamera wie eine kleine Systemkamera – mit dem Unterschied, dass das Objektiv hier fest verbaut ist.