Am 24. September 2026 starten Krolop & Gerst ihre neue Serie „Destination Kanada“. Die elfteilige YouTube-Serie begleitet das Team bei ihrer zweiwöchigen Fotoreise durch Alberta und zeigt dabei, welche Aufnahmetechniken, Ausrüstung und Planung zum Einsatz kommen.

Mit „Destination Kanada“ setzen die Fotografen Martin Krolop und Marc Gerst ihre „Destination“-Reihe fort. Nach Reisen nach Neuseeland, Namibia und Schottland führt die neue Staffel nach Alberta im Westen Kanadas. Die elf Episoden sollen unterschiedliche Stationen ihrer rund zweiwöchigen Reise dokumentieren.

Dabei stehen verschiedene Landschaftsformen der Provinz im Mittelpunkt. Die Route führte das Team unter anderem in die Rocky Mountains, durch Präriegebiete und zu den Gletscherseen Albertas. Neben den eigentlichen Aufnahmen soll die Serie zeigen, unter welchen Bedingungen die Bilder entstanden sind.

Fototechnik hinter den Aufnahmen

Ein Schwerpunkt liegt auf der praktischen Arbeit der Fotografen. Krolop & Gerst wollen beispielsweise erläutern, wie sie Bildkompositionen planen und welche Kameraeinstellungen sie bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen verwenden.

Die Aufnahmesituationen reichen laut den Machern von Sonnenaufgängen in den Bergen bis zur Fotografie des nächtlichen Sternenhimmels. Damit verbindet „Destination Kanada“ Reiseaufnahmen mit Informationen zu Ausrüstung und fotografischer Arbeitsweise.

Auch das Warten auf geeignete Lichtverhältnisse spielt eine Rolle. Das Team plante nach eigenen Angaben bewusst Zeit für Aufnahmen am frühen Morgen und am Abend ein. Die Serie soll damit nicht nur fertige Bilder zeigen, sondern auch deren Entstehungsprozess nachvollziehbar machen.

Verzögerter Start ohne Ausrüstung

Bereits zu Beginn der Reise musste das Team seine Planung ändern. Ein sicherheitsrelevanter Zwischenfall im Flugverkehr führte nach Angaben von Krolop & Gerst dazu, dass die Fotografen ihre ersten Tage in Kanada weitgehend ohne die vorgesehene Ausrüstung verbringen mussten. Wie sie darauf reagierten, ist Bestandteil der ersten Episoden.

Im weiteren Verlauf widmet sich die Serie auch Aktivitäten abseits klassischer Landschaftsfotografie. Das Team begleitete unter anderem das Training einer kanadischen Eishockeymannschaft und stieg in Gletscherspalten hinab. Außerdem beschäftigt sich die Produktion mit indigenen Bezügen der Region.

Nikon und CANUSA unterstützen die Produktion

Produktion, Dreharbeiten und Schnitt übernahmen Krolop & Gerst selbst. Unterstützt wurde das Projekt von mehreren Unternehmen und Organisationen. CANUSA war für den Reisebereich beteiligt und unterstützte nach Angaben der Beteiligten bei Planung und Logistik.

Nikon fungierte als Ausrüstungspartner der Produktion. Travel Alberta unterstützte das Team bei Kontakten und Drehorten vor Ort. Weitere Partner waren die Bildbearbeitungssoftware Radiant Photo, der Fotofachhändler Calumet und der Speicheranbieter Lexar.

Start am 24. September auf YouTube

Die erste Folge von „Destination Kanada“ erscheint am 24. September 2026 auf dem YouTube-Kanal von Krolop & Gerst. Anschließend sollen die weiteren Episoden im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden.