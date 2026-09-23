Hallo Tino. Du bist seit über 20 Jahren professionell als Fotograf unterwegs. Wo liegen heute die Schwerpunkte in deiner fotografischen Arbeit?

Meine Fotografie ist sehr nah am Menschen orientiert. Daraus ergeben sich verschiedene Bereiche: Sport, Landschaft, Porträt und People-Fotografie. Das sind die Felder, in denen ich mich hauptsächlich bewege – immer mit einem starken Interesse am Menschen und an dem, was in einer Situation sichtbar wird.

Wie bist du zur Fotografie gekommen?

Das ist schwer genau zu sagen. Ich war schon immer ein Bewunderer von Dingen – damals natürlich noch nicht so bewusst. Schon als Kind bin ich an Sachen hängen geblieben, habe sie lange angeschaut und beobachtet, teilweise sicher zur Verzweiflung meiner Eltern. Oft waren es Kleinigkeiten oder versteckte Dinge, die mich neugierig gemacht haben. Irgendwann entstand daraus der Wunsch, diese Beobachtungen festzuhalten – mit einem Fotoapparat. Und später wurde der Gedanke, Fotograf werden zu wollen, immer präsenter.

Hast du dann eine klassische Fotografenausbildung gemacht?

Nein, ich habe zwar schon mit 17 oder 18 sehr aktiv fotografiert, aber zunächst gar nicht mit dem Gedanken, daraus einmal Auftragsfotografie zu machen. Ich habe mich dann für Kommunikationsdesign entschieden, mit Schwerpunkt Fotografie und Typografie. Die Hochschule gab mir die Möglichkeit, Fotografie zu vertiefen, aber auch darüber hinauszuschauen: Wie bringe ich Bilder in eine Form? In ein Buch, eine Broschüre, einen Ausstellungskatalog? Dieser Blick über den Rand der Fotografie hinaus war mir wichtig.