Rollei bringt eine überarbeitete Serie von Softboxen mit Quick-Fold-Mechanismus auf den Markt. Verschiedene Bauformen und Größen sollen Fotografen und Videografen mehr Auswahl bei der Lichtgestaltung bieten.
Zur Ausstattung der Serie gehören ein Diffusor sowie ein Grid. Letzteres dient dazu, das austretende Licht stärker zu bündeln und Streulicht zu begrenzen. Die Innenseiten der Softboxen sind silbern ausgeführt. Zudem verfügen die Modelle über einen drehbaren Speedring und einen Anschluss nach Bowens-S-Type-Standard.
Rechteckige Softboxen in zwei Größen
Die Rollei Quick Folding Softbox ist in den Formaten 60 × 90 Zentimeter und 70 × 100 Zentimeter erhältlich. Durch den drehbaren Speedring lässt sich die Ausrichtung des rechteckigen Lichtformers verändern, ohne die gesamte Halterung neu positionieren zu müssen.
Die beiden Varianten sollen sich laut Rollei sowohl für Aufnahmen im Studio als auch für mobile Einsätze eignen. Der Einstiegspreis liegt bei 89,99 Euro.
Striplights für schmale Lichtführung
Für eine gezieltere Lichtsetzung bietet Rollei außerdem die Quick Folding Striplights an. Zur Wahl stehen Abmessungen von 25 × 100 Zentimetern und 30 × 120 Zentimetern.
Durch ihre schmale, längliche Form sind Striplights beispielsweise für Lichtkanten oder eine seitliche Ausleuchtung vorgesehen. Nach Angaben des Herstellers sollen sich damit einzelne Bereiche eines Motivs gezielter hervorheben lassen. Die Preise beginnen bei 89,99 Euro.
Parabol-Softbox und Octabox ergänzen die Serie
Die Quick Folding Parabol Softbox besitzt einen Durchmesser von 45 Zentimetern und wird von acht Streben aufgespannt. Ihre annähernd runde Form soll laut Rollei eine gleichmäßige Lichtverteilung ermöglichen. Das Modell kostet 69,99 Euro.
Mehr Auswahl bei der Größe bietet die Quick Folding Octabox. Rollei führt den achteckigen Lichtformer mit 65, 95 und 120 Zentimetern Durchmesser. Die Bauform soll für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung sorgen. Die Octabox ist ab 79,99 Euro erhältlich.
Pressemitteilung Rollei:
Rollei Softbox-Serie: Überarbeitete Lichtformer für flexibles Arbeiten
Schnelles Aufspannen mit Quick-Fold-Mechanismus, inklusive Grid und zahlreiche Größen
Norderstedt, 02.09.2026. Rollei präsentiert überarbeitete Softboxen mit dem neuen Quick-Fold-Aufspannsystem. Das neue System ermöglicht eine schnelle und einfache Montage, für die keine aufwendigen Handgriffe erforderlich sind. Es ist ideal für Fotografie, Content Creation und Videografie und ermöglicht ein effizientes und flexibles Arbeiten sowie einen einfachen Aufbau und Abbau.
Die klassischen Quick Folding Softboxen sind in zwei Größen verfügbar: Die 60×90-Zentimeter-Variante und die 70×100-Zentimeter-Variante ermöglichen flexible Lichtgestaltung für zahlreiche Setups. Der drehbare Speedring ermöglicht optimale Ausrichtung. Die Modelle kosten ab 89,99 Euro und eignen sich perfekt für Studio und On-Location-Arbeiten.
Das Quick Folding Striplight ist spezialisiert auf Effektlicht und Lichtkanten. Mit Größen von 25×100 Zentimetern und 30×120 Zentimetern bietet es präzise Lichtformung für dramatische Szenen. Das Striplight kostet ab 89,99 Euro und ist der ideale Begleiter für professionelle Ausleuchtung.
Für Studio und Videografie bietet Rollei zwei weitere spezialisierte Optionen. Die Quick Folding Parabol Softbox mit 45 Zentimetern Durchmesser und acht Streben liefert nahezu runde, gleichmäßige Ausleuchtung – ideal für präzise Lichtgestaltung. Die Softbox kostet 69,99 Euro. Die Quick Folding Octabox ist in drei Größen – 65, 95 und 120 Zentimetern – verfügbar und bietet flexible Lichtgestaltung mit oktagonaler Form für weiche, gleichmäßige Ausleuchtung. Die Octabox startet bei 79,99 Euro.
Alle Softboxen der neuen Serie sind mit Grids für präzise Lichtsteuerung, silberner Innenseite für weiches, kontrastreiches Licht, Diffusor und drehbarem Speedring ausgestattet. Das Bowens S-Type Bajonett ermöglicht schnelle und sichere Montage.
Die neuen Modelle sind ab sofort im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/softboxen verfügbar.
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