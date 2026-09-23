Rollei bringt eine überarbeitete Serie von Softboxen mit Quick-Fold-Mechanismus auf den Markt. Verschiedene Bauformen und Größen sollen Fotografen und Videografen mehr Auswahl bei der Lichtgestaltung bieten.

Zur Ausstattung der Serie gehören ein Diffusor sowie ein Grid. Letzteres dient dazu, das austretende Licht stärker zu bündeln und Streulicht zu begrenzen. Die Innenseiten der Softboxen sind silbern ausgeführt. Zudem verfügen die Modelle über einen drehbaren Speedring und einen Anschluss nach Bowens-S-Type-Standard.

Rechteckige Softboxen in zwei Größen

Die Rollei Quick Folding Softbox ist in den Formaten 60 × 90 Zentimeter und 70 × 100 Zentimeter erhältlich. Durch den drehbaren Speedring lässt sich die Ausrichtung des rechteckigen Lichtformers verändern, ohne die gesamte Halterung neu positionieren zu müssen.

Die beiden Varianten sollen sich laut Rollei sowohl für Aufnahmen im Studio als auch für mobile Einsätze eignen. Der Einstiegspreis liegt bei 89,99 Euro.

Striplights für schmale Lichtführung

Für eine gezieltere Lichtsetzung bietet Rollei außerdem die Quick Folding Striplights an. Zur Wahl stehen Abmessungen von 25 × 100 Zentimetern und 30 × 120 Zentimetern.

Durch ihre schmale, längliche Form sind Striplights beispielsweise für Lichtkanten oder eine seitliche Ausleuchtung vorgesehen. Nach Angaben des Herstellers sollen sich damit einzelne Bereiche eines Motivs gezielter hervorheben lassen. Die Preise beginnen bei 89,99 Euro.

Parabol-Softbox und Octabox ergänzen die Serie

Die Quick Folding Parabol Softbox besitzt einen Durchmesser von 45 Zentimetern und wird von acht Streben aufgespannt. Ihre annähernd runde Form soll laut Rollei eine gleichmäßige Lichtverteilung ermöglichen. Das Modell kostet 69,99 Euro.

Mehr Auswahl bei der Größe bietet die Quick Folding Octabox. Rollei führt den achteckigen Lichtformer mit 65, 95 und 120 Zentimetern Durchmesser. Die Bauform soll für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung sorgen. Die Octabox ist ab 79,99 Euro erhältlich.

Pressemitteilung Rollei: