​Sony kündigt neue G Master-Super-Teleobjektive mit 400 mm und 600 mm Festbrennweite an: die weltweit leichtesten Objektive ihrer Klasse

Hervorragende Handhabung bei Freihandaufnahmen und hohe Bildqualität

Berlin, 15. September 2026. Sony stellt heute mit dem FE 400 mm F4,5 GM OSS und dem FE 600 mm F6,3 GM OSS zwei neue G Master-Super-Tele-Festbrennweitenobjektive für das Alpha-Vollformat-E-Mount-System vor. Beide sind die weltweit leichtesten1 Objektive ihrer jeweiligen Kategorie.

Ihr geringes Gewicht macht die Objektive zu idealen Begleitern für dynamische Aufnahmen. Fotograf*innen können sich frei bewegen, ihre Umgebung erkunden und spontan auftauchende Motive festhalten. Zudem sorgt ihre sorgfältig optimierte Gewichtsverteilung für eine hervorragende Kontrolle bei Freihandaufnahmen, auch wenn Fotograf*innen Motive kontinuierlich im Bildausschnitt halten oder ​ bewegende Motive verfolgen müssen. Diese Eigenschaften erweitern die Flexibilität der Supertelefotografie für Motive wie Vögel, Wildtiere und Sport.

Die Objektive liefern die für die G Master-Serie typische Bildqualität mit hoher Auflösung und harmonischem Bokeh über den gesamten Supertele-Bereich hinweg. Dabei geben sie auch weit entfernte Motive detailreich und präzise wieder. Darüber hinaus ermöglicht die schnelle, präzise und leise AF-Leistung, schnell bewegende Motive rasch einzufangen.

„Bei Supertele-Aufnahmen sind eine hohe Bildqualität und eine komfortable Handhabung gleichermaßen entscheidend. Dank ihres besonders leichten Designs bieten das FE 400mm F4.5 GM OSS und das FE 600 mm F6.3 GM OSS genau diese Kombination und geben Fotograf*innen die Flexibilität, Motive auch unter anspruchsvollen Bedingungen einzufangen.”, sagt Jazz Sidhard, Marketing Manager für Objektive und Zubehör im Bereich Imaging Products und Solutions bei Sony Europe.

Wichtigste Merkmale des FE 400 mm F4,5 GM OSS und des FE 600 mm F6,3 GM OSS

Leichtes und kompaktes Design mit hervorragender Handhabung für Aufnahmen mit Super-Teleobjektiven

Das FE 400 mm F4,5 GM OSS wiegt ca. 994 g 2 und das FE 600 mm F6,3 GM OSS ca. 995 g 2, womit sie in ihren jeweiligen Kategorien das weltweit leichteste1 Design aufweisen.

Das FE 400 mm F4,5 GM OSS hat einen maximalen Durchmesser von ca. 108 mm und eine Länge von 242 mm, das FE 600 mm F6,3 GM OSS einen maximalen Durchmesser von ca. 108 mm und eine Länge von 263 mm. Ihre kompakten Abmessungen verbessern die Tragbarkeit und ermöglichen eine komfortable Handhabung und Steuerung bei Freihandaufnahmen.

Zudem sorgt die ausgewogene Gewichtsverteilung mit einem Schwerpunkt nahe am Kameragehäuse für eine hervorragende Balance. So lassen sich Motive leichter verfolgen, Bildausschnitte präzise halten und Schwenks geschmeidig ausführen. Dank ihres geringen Gewichts und der komfortablen Handhabung, bieten die Objektive mehr Flexibilität bei Supertele-Aufnahmen, insbesondere bei Freihandaufnahmen oder in Situationen, in denen der Einsatz eines Statives oder Einbeinstativs nicht möglich oder unpraktisch ist.

Hohe Auflösung und ansprechendes Bokeh, charakteristisch für G Master

Das neueste optische Design mit drei Super-ED-Glaselementen (Extra-low Dispersion) und einem ED-Glaselement unterdrückt wirksam chromatische Aberrationen und andere optische Aberrationen, die bei Super-Tele-Brennweiten häufig auftreten. Dabei liefert es eine hohe Auflösung vom Bildzentrum bis zu den Rändern.

Die von Sony entwickelte Nano AR Coating II reduziert Geisterbilder und Streulicht selbst bei Gegenlicht erheblich und ermöglicht dadurch klare und scharfe Bilder.

Darüber hinaus sorgen eine kreisförmige Blende mit 11 Lamellen sowie die Optimierung der sphärischen Aberration im Konstruktions- und Fertigungsprozess für das weiche Bokeh, das für G Master charakteristisch ist.

Schnelle, präzise und leise AF-Leistung sowie optische Bildstabilisierung für stabile Aufnahmen mit Superteleobjektiven

Zwei XD-Linearmotoren (Extreme Dynamic) und ein speziell für diese Objektive optimierter Steuerungsalgorithmus gewährleisten eine schnelle, präzise und leise AF-Leistung. Dies ermöglicht eine zuverlässige Verfolgung schnell bewegter Motive wie Vögel, Wildtiere und Sport. Die Objektive sind vollständig kompatibel mit der Serienbildfunktion der Alpha 9 III mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde und AF/AE-Tracking.2

Die Objektive verfügen über eine integrierte optische Bildstabilisierung, die dazu beiträgt, Verwacklungen bei Handaufnahmen mit Super-Tele-Brennweiten zu reduzieren.

Zudem unterstützen sie die Bildstabilisierung im „Active Mode” des Kameragehäuses sowie die koordinierte Steuerung der Bildstabilisierungen3, wodurch hochwertige Foto- und Videoaufnahmen mit reduzierten Unschärfen möglich sind, selbst bei Freihandaufnahmen. Darüber hinaus unterstreichen sie die „Breathing”-Kompensationsfunktion4 des Kameragehäuses, die durch Fokusverschiebungen während der Videoaufnahme verursachte Änderungen des Bildwinkels korrigiert.

Bedienbarkeit, Zuverlässigkeit und Erweiterbarkeit für die Super-Telefotografie

Zur Unterstützung der hervorragenden Bedienbarkeit sind vier individuell konfigurierbare Fokus-Hold-Tasten rund um den Objektivtubus angeordnet.

Die Objektive sind zudem mit einem Funktionsring, einem Fokusbereichsbegrenzer, einem Full-Time-DMF-Schalter, einem Fokusmodus-Schalter und einem Bildstabilisierungsmodus-Schalter ausgestattet, was eine intuitive Bedienung je nach Aufnahmestil ermöglicht.

Das FE 400 mm F4,5 GM OSS ist mit den optionalen Telekonvertern von Sony5 kompatibel und erreicht Brennweiten von bis zu 800 mm, während das FE 600 mm F6,3 GM OSS bis zu 1.200 mm erreicht.

Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeit

Beide Objektive sind ab Ende September 2026 erhältlich:

FE 400 mm F4,5 GM OSS zu einem UVP von 2.800 €.

FE 600 mm F6,3 GM OSS zu einem UVP von 3.900 €.

Die Preise können je nach Land und Region variieren.