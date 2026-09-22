Sony erweitert die G-Master-Reihe um das FE 400 mm F4,5 GM OSS und das FE 600 mm F6,3 GM OSS. Beide Super-Teleobjektive sind für Vollformatkameras mit E-Mount ausgelegt und richten sich vor allem an Fotografen, die Sport, Tiere oder andere weit entfernte und bewegte Motive aufnehmen.
Ein Schwerpunkt liegt auf einem vergleichsweise niedrigen Gewicht. Das 400-mm-Modell bringt rund 994 Gramm auf die Waage, beim 600-mm-Objektiv sind es rund 995 Gramm. Sony bezeichnet beide Modelle jeweils als die leichtesten Objektive ihrer Kategorie. Die Gewichtsverteilung mit einem Schwerpunkt nahe am Kameragehäuse soll zudem das Verfolgen bewegter Motive erleichtern.
Das FE 400 mm F4,5 GM OSS misst im Durchmesser rund 108 mm und ist 242 mm lang. Das FE 600 mm F6,3 GM OSS kommt bei gleichem Durchmesser auf eine Länge von 263 mm. Die kompakten Abmessungen sollen insbesondere bei Aufnahmen ohne Stativ Vorteile bringen.
Sony will beide G-Master-Objektive Ende September 2026 auf den Markt bringen. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Sony FE 400 mm F4,5 GM OSS beträgt 2.800 Euro, für das Sony FE 600 mm F6,3 GM OSS sind 3.900 Euro vorgesehen.
Pressemitteilung Sony:
Sony kündigt neue G Master-Super-Teleobjektive mit 400 mm und 600 mm Festbrennweite an: die weltweit leichtesten Objektive ihrer Klasse
Hervorragende Handhabung bei Freihandaufnahmen und hohe Bildqualität
Berlin, 15. September 2026. Sony stellt heute mit dem FE 400 mm F4,5 GM OSS und dem FE 600 mm F6,3 GM OSS zwei neue G Master-Super-Tele-Festbrennweitenobjektive für das Alpha-Vollformat-E-Mount-System vor. Beide sind die weltweit leichtesten1 Objektive ihrer jeweiligen Kategorie.
Ihr geringes Gewicht macht die Objektive zu idealen Begleitern für dynamische Aufnahmen. Fotograf*innen können sich frei bewegen, ihre Umgebung erkunden und spontan auftauchende Motive festhalten. Zudem sorgt ihre sorgfältig optimierte Gewichtsverteilung für eine hervorragende Kontrolle bei Freihandaufnahmen, auch wenn Fotograf*innen Motive kontinuierlich im Bildausschnitt halten oder bewegende Motive verfolgen müssen. Diese Eigenschaften erweitern die Flexibilität der Supertelefotografie für Motive wie Vögel, Wildtiere und Sport.
Die Objektive liefern die für die G Master-Serie typische Bildqualität mit hoher Auflösung und harmonischem Bokeh über den gesamten Supertele-Bereich hinweg. Dabei geben sie auch weit entfernte Motive detailreich und präzise wieder. Darüber hinaus ermöglicht die schnelle, präzise und leise AF-Leistung, schnell bewegende Motive rasch einzufangen.
„Bei Supertele-Aufnahmen sind eine hohe Bildqualität und eine komfortable Handhabung gleichermaßen entscheidend. Dank ihres besonders leichten Designs bieten das FE 400mm F4.5 GM OSS und das FE 600 mm F6.3 GM OSS genau diese Kombination und geben Fotograf*innen die Flexibilität, Motive auch unter anspruchsvollen Bedingungen einzufangen.”, sagt Jazz Sidhard, Marketing Manager für Objektive und Zubehör im Bereich Imaging Products und Solutions bei Sony Europe.
Wichtigste Merkmale des FE 400 mm F4,5 GM OSS und des FE 600 mm F6,3 GM OSS
Leichtes und kompaktes Design mit hervorragender Handhabung für Aufnahmen mit Super-Teleobjektiven
Das FE 400 mm F4,5 GM OSS wiegt ca. 994 g 2 und das FE 600 mm F6,3 GM OSS ca. 995 g 2, womit sie in ihren jeweiligen Kategorien das weltweit leichteste1 Design aufweisen.
Das FE 400 mm F4,5 GM OSS hat einen maximalen Durchmesser von ca. 108 mm und eine Länge von 242 mm, das FE 600 mm F6,3 GM OSS einen maximalen Durchmesser von ca. 108 mm und eine Länge von 263 mm. Ihre kompakten Abmessungen verbessern die Tragbarkeit und ermöglichen eine komfortable Handhabung und Steuerung bei Freihandaufnahmen.
Zudem sorgt die ausgewogene Gewichtsverteilung mit einem Schwerpunkt nahe am Kameragehäuse für eine hervorragende Balance. So lassen sich Motive leichter verfolgen, Bildausschnitte präzise halten und Schwenks geschmeidig ausführen. Dank ihres geringen Gewichts und der komfortablen Handhabung, bieten die Objektive mehr Flexibilität bei Supertele-Aufnahmen, insbesondere bei Freihandaufnahmen oder in Situationen, in denen der Einsatz eines Statives oder Einbeinstativs nicht möglich oder unpraktisch ist.
Hohe Auflösung und ansprechendes Bokeh, charakteristisch für G Master
Das neueste optische Design mit drei Super-ED-Glaselementen (Extra-low Dispersion) und einem ED-Glaselement unterdrückt wirksam chromatische Aberrationen und andere optische Aberrationen, die bei Super-Tele-Brennweiten häufig auftreten. Dabei liefert es eine hohe Auflösung vom Bildzentrum bis zu den Rändern.
Die von Sony entwickelte Nano AR Coating II reduziert Geisterbilder und Streulicht selbst bei Gegenlicht erheblich und ermöglicht dadurch klare und scharfe Bilder.
Darüber hinaus sorgen eine kreisförmige Blende mit 11 Lamellen sowie die Optimierung der sphärischen Aberration im Konstruktions- und Fertigungsprozess für das weiche Bokeh, das für G Master charakteristisch ist.
Schnelle, präzise und leise AF-Leistung sowie optische Bildstabilisierung für stabile Aufnahmen mit Superteleobjektiven
Zwei XD-Linearmotoren (Extreme Dynamic) und ein speziell für diese Objektive optimierter Steuerungsalgorithmus gewährleisten eine schnelle, präzise und leise AF-Leistung. Dies ermöglicht eine zuverlässige Verfolgung schnell bewegter Motive wie Vögel, Wildtiere und Sport. Die Objektive sind vollständig kompatibel mit der Serienbildfunktion der Alpha 9 III mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde und AF/AE-Tracking.2
Die Objektive verfügen über eine integrierte optische Bildstabilisierung, die dazu beiträgt, Verwacklungen bei Handaufnahmen mit Super-Tele-Brennweiten zu reduzieren.
Zudem unterstützen sie die Bildstabilisierung im „Active Mode” des Kameragehäuses sowie die koordinierte Steuerung der Bildstabilisierungen3, wodurch hochwertige Foto- und Videoaufnahmen mit reduzierten Unschärfen möglich sind, selbst bei Freihandaufnahmen. Darüber hinaus unterstreichen sie die „Breathing”-Kompensationsfunktion4 des Kameragehäuses, die durch Fokusverschiebungen während der Videoaufnahme verursachte Änderungen des Bildwinkels korrigiert.
Bedienbarkeit, Zuverlässigkeit und Erweiterbarkeit für die Super-Telefotografie
Zur Unterstützung der hervorragenden Bedienbarkeit sind vier individuell konfigurierbare Fokus-Hold-Tasten rund um den Objektivtubus angeordnet.
Die Objektive sind zudem mit einem Funktionsring, einem Fokusbereichsbegrenzer, einem Full-Time-DMF-Schalter, einem Fokusmodus-Schalter und einem Bildstabilisierungsmodus-Schalter ausgestattet, was eine intuitive Bedienung je nach Aufnahmestil ermöglicht.
Das FE 400 mm F4,5 GM OSS ist mit den optionalen Telekonvertern von Sony5 kompatibel und erreicht Brennweiten von bis zu 800 mm, während das FE 600 mm F6,3 GM OSS bis zu 1.200 mm erreicht.
Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeit
Beide Objektive sind ab Ende September 2026 erhältlich:
- FE 400 mm F4,5 GM OSS zu einem UVP von 2.800 €.
- FE 600 mm F6,3 GM OSS zu einem UVP von 3.900 €.
Die Preise können je nach Land und Region variieren.
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