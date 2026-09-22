Godox erweitert seine KNOWLED-Serie um die AM800R, ein aufblasbares LED-Licht für professionelle Produktionen. Das Modell kombiniert 800 W Leistung mit einer 120 × 120 cm großen Leuchtfläche und umfangreichen Möglichkeiten zur Lichtsteuerung.

Als Einsatzgebiete für die Full-Color-LED-Flächenleuchte nennt der Hersteller unter anderem Film-, Broadcast- und Videoproduktionen. Die Farbtemperatur lässt sich zwischen 1.800 und 10.000 Kelvin einstellen. Hinzu kommt eine Grün-Magenta-Korrektur von ±100. Für die Farbanpassung stehen CCT-, HSI- und GEL-Modi bereit. Godox gibt einen CRI von rund 96 und einen TLCI von etwa 98 an.

Zur Anpassung der Lichtcharakteristik lassen sich unterschiedliche Microstructure-Diffusion-Stoffe anbringen. Ein Grid soll dabei helfen, Streulicht zu begrenzen und die Ausrichtung des Lichts genauer zu kontrollieren. Vier Dimmkurven – Linear, S-Curve, Exponential und Logarithmic – sowie zwölf integrierte Effektmodi ergänzen die Einstellungen.

Aufblasbarer Rahmen für den mobilen Einsatz

Eine Besonderheit der AM800R ist ihre aufblasbare Konstruktion. Nach Angaben von Godox lässt sich der Rahmen innerhalb von ungefähr einer Minute auf einen Druck von 8 PSI bringen. Eine Befüllung soll ausreichen, damit die Konstruktion ihre Form bis zu 15 Tage behält.

Eine Rückplatte aus Carbonfaser dient zur Stabilisierung der flexiblen Leiterplatte. Für die Ausrichtung ist eine faltbare U-Halterung vorgesehen, die einen Verstellbereich von bis zu 300 Grad ermöglicht. Neben klassischen Set-Aufbauten soll sich die Leuchte unter anderem bodennah oder an einem Ausleger montieren lassen.

Über D-Ringe können mehrere AM800R miteinander verbunden werden. Damit lassen sich größere Lichtflächen aus mehreren Einheiten zusammenstellen. Die LED-Module sind austauschbar; für Reparaturen am aufblasbaren Rahmen liefert Godox zudem ein Reparaturset mit.

IP65 und mehrere Steuerungsmöglichkeiten

Für Produktionen im Freien sind sowohl die Leuchte als auch der zugehörige Controller nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt. Bei der Bedienung setzt Godox auf mehrere kabelgebundene und drahtlose Schnittstellen.

Unterstützt werden DMX und RDM, CRMX, Ethernet sowie Bluetooth. Alternativ lässt sich die AM800R über die KNOWLED-App oder direkt am Controller bedienen. Für die Bluetooth-Verbindung nennt der Hersteller eine Reichweite von bis zu 60 Metern.

Zum Lieferumfang gehört außerdem ein Flightcase, das den Transport der Leuchte und des Zubehörs erleichtern soll.

Preis und Verfügbarkeit

Die Godox AM800R 44K KNOWLED Air Panel Light RGB soll in Kürze im Fachhandel verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 4.699,99 Euro.

Pressemitteilung Godox: