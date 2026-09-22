Godox erweitert seine KNOWLED-Serie um die AM800R, ein aufblasbares LED-Licht für professionelle Produktionen. Das Modell kombiniert 800 W Leistung mit einer 120 × 120 cm großen Leuchtfläche und umfangreichen Möglichkeiten zur Lichtsteuerung.
Als Einsatzgebiete für die Full-Color-LED-Flächenleuchte nennt der Hersteller unter anderem Film-, Broadcast- und Videoproduktionen. Die Farbtemperatur lässt sich zwischen 1.800 und 10.000 Kelvin einstellen. Hinzu kommt eine Grün-Magenta-Korrektur von ±100. Für die Farbanpassung stehen CCT-, HSI- und GEL-Modi bereit. Godox gibt einen CRI von rund 96 und einen TLCI von etwa 98 an.
Zur Anpassung der Lichtcharakteristik lassen sich unterschiedliche Microstructure-Diffusion-Stoffe anbringen. Ein Grid soll dabei helfen, Streulicht zu begrenzen und die Ausrichtung des Lichts genauer zu kontrollieren. Vier Dimmkurven – Linear, S-Curve, Exponential und Logarithmic – sowie zwölf integrierte Effektmodi ergänzen die Einstellungen.
Aufblasbarer Rahmen für den mobilen Einsatz
Eine Besonderheit der AM800R ist ihre aufblasbare Konstruktion. Nach Angaben von Godox lässt sich der Rahmen innerhalb von ungefähr einer Minute auf einen Druck von 8 PSI bringen. Eine Befüllung soll ausreichen, damit die Konstruktion ihre Form bis zu 15 Tage behält.
Eine Rückplatte aus Carbonfaser dient zur Stabilisierung der flexiblen Leiterplatte. Für die Ausrichtung ist eine faltbare U-Halterung vorgesehen, die einen Verstellbereich von bis zu 300 Grad ermöglicht. Neben klassischen Set-Aufbauten soll sich die Leuchte unter anderem bodennah oder an einem Ausleger montieren lassen.
Über D-Ringe können mehrere AM800R miteinander verbunden werden. Damit lassen sich größere Lichtflächen aus mehreren Einheiten zusammenstellen. Die LED-Module sind austauschbar; für Reparaturen am aufblasbaren Rahmen liefert Godox zudem ein Reparaturset mit.
IP65 und mehrere Steuerungsmöglichkeiten
Für Produktionen im Freien sind sowohl die Leuchte als auch der zugehörige Controller nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt. Bei der Bedienung setzt Godox auf mehrere kabelgebundene und drahtlose Schnittstellen.
Unterstützt werden DMX und RDM, CRMX, Ethernet sowie Bluetooth. Alternativ lässt sich die AM800R über die KNOWLED-App oder direkt am Controller bedienen. Für die Bluetooth-Verbindung nennt der Hersteller eine Reichweite von bis zu 60 Metern.
Zum Lieferumfang gehört außerdem ein Flightcase, das den Transport der Leuchte und des Zubehörs erleichtern soll.
Preis und Verfügbarkeit
Die Godox AM800R 44K KNOWLED Air Panel Light RGB soll in Kürze im Fachhandel verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 4.699,99 Euro.
Pressemitteilung Godox:
Godox AM800R: Aufblasbare Full-Color-LED-Flächenleuchte für Produktionen
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, stellt die Godox AM800R vor, eine leistungsstarke aufblasbare Full-Color-LED-Flächenleuchte der professionellen KNOWLED-Serie.
Mit 800 Watt Leistung, einer Leuchtfläche von 120 × 120 cm und einem besonders großen Farbtemperaturbereich von 1.800 bis 10.000 Kelvin richtet sich das AM800R an anspruchsvolle Film-, Broadcast- und Videoproduktionen, bei denen eine großflächige, weiche und präzise steuerbare Lichtquelle gefragt ist.
Leistungsstarkes Softlight mit umfassender Farbkontrolle
Das AM800R kombiniert eine hohe Lichtleistung mit einer gleichmäßigen, weichen Ausleuchtung auf einer Fläche von 120 x 120 cm. Neben dem CCT Bereich von 1.800 bis 10.000 Kelvin bietet das System eine Grün-Magenta-Korrektur von ±100 sowie professionelle CCT, HSI und GEL Modi. Mit einem CRI von etwa 96 und einem TLCI von etwa 98 ist das Mat Light auf eine zuverlässige Farbwiedergabe für professionelle Produktionsumgebungen ausgelegt.
Für unterschiedliche Anforderungen an Lichtcharakter und Lichtführung stehen abnehmbare Microstructure-Diffusion-Stoffe in mehreren Ausführungen zur Verfügung. In Kombination mit dem Grid lässt sich Streulicht reduzieren und die Lichtwirkung gezielt kontrollieren. Vier Dimmkurven, Linear, S-Curve, Exponential und Logarithmic, sowie zwölf integrierte FX Modi erweitern die kreativen Einsatzmöglichkeiten.
Flexible Montagen und skalierbare Set-ups
Für den Einsatz am Set bietet das AM800R verschiedene Montagemöglichkeiten. Neben bodennahen Aufbauten und der Montage an einem Boom Arm ist auch eine Installation ohne klassische Traversenstruktur möglich. Die faltbare U-Halterung ermöglicht einen Verstellbereich von bis zu 300 Grad und unterstützt damit eine präzise Ausrichtung der Lichtfläche.
Eine Carbonfaser-Rückplatte stabilisiert die flexible Leiterplatte und reduziert mechanische Belastungen. Das verstärkte aufblasbare Rahmensystem ist für den regelmäßigen Einsatz in professionellen Produktionsumgebungen ausgelegt. Der Rahmen lässt sich innerhalb von etwa einer Minute auf 8 PSI aufpumpen und kann seine Form nach einmaligem Befüllen bis zu 15 Tage halten.
Über hochfeste D-Ringe können mehrere AM800R miteinander verbunden werden. Dadurch lassen sich bei Bedarf größere zusammenhängende Lichtflächen realisieren. Austauschbare LED‑Module und das mitgelieferte Reparaturset für den Luftrahmen vereinfachen zudem Wartung und Instandhaltung.
Robuste Bauweise und professionelle Steuerung
Für Außenproduktionen sind sowohl Leuchtenkörper als auch Controller nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt. Die Steuerung erfolgt je nach Produktionsumgebung über DMX und RDM, CRMX, Ethernet, Bluetooth, die KNOWLED App oder direkt am Controller. Die Bluetooth Reichweite beträgt bis zu 60 Meter.
Wichtigsten Merkmale
- 800 Watt Full Color Leistung auf einer 120 × 120 cm großen, weich abstrahlenden Lichtfläche
- Farbtemperatur von 1.800 bis 10.000 Kelvin mit ±100 Grün-Magenta-Korrektur sowie CCT, HSI und GEL Modi
- Professionelle Lichtqualität mit CRI ≈ 96 und TLCI ≈ 98
- Flexible Steuerung und Integration über CRMX, DMX und RDM, Ethernet, Bluetooth, KNOWLED App und Controller
- Robustes, transportables System mit IP65 Schutz, faltbarer Konstruktion, schnellem Aufpumpen und mitgeliefertem Flightcase
Preis und Verfügbarkeit
Die Godox AM800R 44K KNOWLED Air Panel Light RGB ist in Kürze zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 4.699,99 € im Fachhandel erhältlich.
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