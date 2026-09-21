Nie wieder auf der Suche nach dem Objektivdeckel

Der clevere SNAPSNAP lens cap clip verbindet sicheren Halt mit schnellem, intuitivem Handling

Hannover, 25. Aug. 2026 – Objektivdeckel schützen die hochwertigen Linsen von Kameras zuverlässig vor Kratzern, Staub und Spritzwasser. Doch gerade beim Fotografieren sind sie schnell irgendwo abgelegt – und mindestens genauso schnell verschwunden. Mit dem magnet-mechanischen SNAPSNAP lens cap clip von FIDLOCK (www.fidlock.com) gehört die lästige Suche nach dem Objektivdeckel der Vergangenheit an. Der praktische Clip hält den Deckel sicher griffbereit am Tragegurt des (Foto-)Ruckssacks beim Fotografieren.

SNAPSNAP lens cap clip – einfach und clever im Handling

Ob Weitwinkel-, Tele- oder Makroobjektiv – der SNAPSNAP lens cap clip eignet sich für jeden Objektivdeckel. Das patentierte System lässt sich mithilfe der mitgelieferten Silikonringe schnell und unkompliziert am Schultergurt eines (Foto-)Rucksacks oder an einem mindestens 4 cm breiten, flachen Kameragurt befestigen. Dabei sollte die Öffnung der Halterung nach oben und zum Körper zeigen. Anschließend wird lediglich ein kleiner Magnet auf die Vorderseite des Objektivdeckels geklebt – und schon ist der Deckel jederzeit griffbereit

Beim Abnehmen des Objektivdeckels wird dieser einfach in Richtung der Halterung am Schultergurt geführt. Der Magnet-Mechanismus greift automatisch und sicher mit einem hörbaren „Klick“ ein. Soll der Objektivdeckel wieder zum Einsatz kommen, genügt ein kurzer Zug nach oben: Der magnetische Verschluss löst sich automatisch und der Deckel ist sofort wieder einsatzbereit. So bleibt der Objektivdeckel während des gesamten Shootings sicher verstaut und ist bei Bedarf ohne Suchen zur Hand.

Ob Hobby- oder Profifotograf: Der SNAPSNAP lens cap clip ist ein praktisches Accessoire für alle, die sich beim Fotografieren auf ihr Motiv konzentrieren möchten, statt nach dem Objektivdeckel zu suchen. Der magnet-mechanische SNAPSNAP lens cap clip ist im Handel sowie auf www.fidlock.com für 14,99 Euro (UVP) erhältlich.

Hinweis:

FIDLOCK auf der Imaging World: Kaiser Fototechnik präsentiert vom 2. bis 4. Oktober 2026 in Halle 12.0 des Messezentrums Nürnberg die magnet-mechanischen Zubehörlösungen von FIDLOCK für Fotografen.