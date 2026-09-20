In der Leica Welt in Wetzlar findet am 24. Oktober 2026 ein Workshop zur Kollodium-Nassplattenfotografie statt. Fotograf Luis Seybold vermittelt dabei den kompletten Prozess von der Beschichtung bis zum fertigen Positivbild.
Geleitet wird der Kurs von Fotograf Luis Seybold. Nach Angaben von Leica handelt es sich um die dritte Auflage des Workshops im Leica Fotostudio.
Die Kollodium-Nassplatte stammt aus dem 19. Jahrhundert und erfordert mehrere Arbeitsschritte unmittelbar vor und nach der Aufnahme. Im Workshop lernen die Teilnehmenden das Verfahren kennen und fertigen selbst ein analoges Positiv an.
Von der Beschichtung bis zur Entwicklung
Unter Anleitung von Luis Seybold bearbeiten die Teilnehmer eine Aluminiumplatte. Diese wird beschichtet, belichtet sowie anschließend entwickelt und fixiert. Als Ergebnis entsteht ein Positivbild im Format 4 × 5 Inch.
Da jede Platte separat vorbereitet und entwickelt wird, entsteht jeweils ein individuelles Einzelstück.
Der Workshop richtet sich an Einsteiger und Fotografie-Erfahrene. Vorkenntnisse sind laut Veranstalter nicht erforderlich. Die benötigten Materialien und Schutzkleidung werden vor Ort bereitgestellt. Zudem erhalten die Teilnehmer Informationen zum sicheren Umgang mit den verwendeten Chemikalien.
Acht Stunden Workshop für 549 Euro
Der Kurs findet von 10 bis 18 Uhr statt. Im Teilnahmebeitrag sind die Arbeitsmaterialien, ein kleines Mittagessen sowie Kaffee, Wasser und Snacks enthalten. Für die Durchführung müssen sich mindestens fünf Personen anmelden.
Die Teilnahme kostet 549 Euro. Eine verbindliche Anmeldung ist per E-Mail an visitleitzpark@leica-camera.com unter Angabe der vollständigen Rechnungsanschrift möglich.
Pressemitteilung Leica:
Ein Bild, das bleibt
Künstlerische Nassplattenfotografie mit Luis Seybold in der Leica Welt
Wetzlar, 09. September 2026. Ein analoges Unikat gestalten, das nicht nur sichtbar, sondern spürbar ist: Am Samstag, 24. Oktober 2026, lädt die Leica Welt gemeinsam mit dem Fotografen Luis Seybold zum inzwischen dritten Mal zu einem beliebten Workshop ins Leica Fotostudio ein. Im Mittelpunkt steht ein selbst geschaffenes Kunstwerk, das durch handwerkliche Tiefe und visuelle Kraft beeindruckt.
Die Kollodium-Nassplattenfotografie zählt zu den faszinierendsten fotografischen Verfahren des 19. Jahrhunderts. Ihre Bildwirkung, die handwerkliche Präzision und die Einzigartigkeit jeder Aufnahme machen sie bis heute zu einer besonderen Kunstform.
Unter professioneller Anleitung erleben die Teilnehmenden den gesamten Entstehungsprozess. Sie beschichten eine Aluminiumplatte, belichten sie und entwickeln und fixieren anschließend ihr eigenes Positivbild im Format 4 x 5 Inch. Jeder Arbeitsschritt wird nachvollziehbar vermittelt. So entsteht ein individuelles Unikat mit der charakteristischen Ästhetik des historischen Verfahrens und der persönlichen Handschrift der jeweiligen Fotografin oder des jeweiligen Fotografen.
Der Workshop richtet sich an alle, die Fotografie als kreatives Handwerk und künstlerischen Ausdruck erleben möchten. Fotografische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Luis Seybold begleitet jeden Schritt des Prozesses und schafft Raum für konzentriertes Arbeiten, Entschleunigung und kreatives Experimentieren.
Alle Materialien, Informationen zum sicheren Umgang mit den verwendeten Chemikalien sowie Schutzkleidung sind im Preis enthalten und werden gestellt. Der Workshop geht von 10 Uhr bis 18 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 549 Euro, inkl. eines kleinen Mittagessens, Kaffee, Wasser und Snacks.
Für die Durchführung sind mindestens fünf teilnehmende Personen erforderlich. Für eine verbindliche Anmeldung schreiben Sie bitte unter Angabe Ihrer vollständigen Rechnungsanschrift an: visitleitzpark@leica-camera.com
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