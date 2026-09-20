In der Leica Welt in Wetzlar findet am 24. Oktober 2026 ein Workshop zur Kollodium-Nassplattenfotografie statt. Fotograf Luis Seybold vermittelt dabei den kompletten Prozess von der Beschichtung bis zum fertigen Positivbild.

Geleitet wird der Kurs von Fotograf Luis Seybold. Nach Angaben von Leica handelt es sich um die dritte Auflage des Workshops im Leica Fotostudio.

Die Kollodium-Nassplatte stammt aus dem 19. Jahrhundert und erfordert mehrere Arbeitsschritte unmittelbar vor und nach der Aufnahme. Im Workshop lernen die Teilnehmenden das Verfahren kennen und fertigen selbst ein analoges Positiv an.

Von der Beschichtung bis zur Entwicklung

Unter Anleitung von Luis Seybold bearbeiten die Teilnehmer eine Aluminiumplatte. Diese wird beschichtet, belichtet sowie anschließend entwickelt und fixiert. Als Ergebnis entsteht ein Positivbild im Format 4 × 5 Inch.

Da jede Platte separat vorbereitet und entwickelt wird, entsteht jeweils ein individuelles Einzelstück.

Der Workshop richtet sich an Einsteiger und Fotografie-Erfahrene. Vorkenntnisse sind laut Veranstalter nicht erforderlich. Die benötigten Materialien und Schutzkleidung werden vor Ort bereitgestellt. Zudem erhalten die Teilnehmer Informationen zum sicheren Umgang mit den verwendeten Chemikalien.

Acht Stunden Workshop für 549 Euro

Der Kurs findet von 10 bis 18 Uhr statt. Im Teilnahmebeitrag sind die Arbeitsmaterialien, ein kleines Mittagessen sowie Kaffee, Wasser und Snacks enthalten. Für die Durchführung müssen sich mindestens fünf Personen anmelden.

Die Teilnahme kostet 549 Euro. Eine verbindliche Anmeldung ist per E-Mail an visitleitzpark@leica-camera.com unter Angabe der vollständigen Rechnungsanschrift möglich.

Pressemitteilung Leica: