Mit dem ZWISCHENFESTIVAL richtet OFF//FOTO vom 24. September bis 18. Oktober 2026 ein mehrwöchiges Fotografieprogramm in Mannheim und Heidelberg aus. Geplant sind neun kuratierte Ausstellungen mit Arbeiten von mehr als 30 Fotografinnen und Fotografen. Sieben Ausstellungen sind in Mannheim angesiedelt, zwei in Heidelberg.
Inhaltlich beschäftigt sich das Festival mit dem Umgang mit ökologischen Krisen, geopolitischen Konflikten und gesellschaftlichen Veränderungen. Die gezeigten Arbeiten greifen dabei unterschiedliche Reaktionen auf diese Entwicklungen auf. Dazu gehören Rückzug und Eskapismus ebenso wie Solidarität und Widerstand. Die fotografischen Positionen reichen nach Angaben der Veranstalter von dokumentarischen Ansätzen bis zu abstrakten und konzeptionellen Arbeiten.
Zentraler Anlaufpunkt ist das Foyer des PORT25 – Raum für Gegenwartskunst in Mannheim. Dort zeigt OFF//FOTO unter anderem die Serie „The Last Summer“ des Berliner Kollektivs Hahn+Hartung. Das Festival verteilt sich auf verschiedene Kultur- und Ausstellungsorte in Mannheim und Heidelberg.
Pressemitteilung OFF//FOTO:
OFF//FOTO ZWISCHENFESTIVAL 2026
24.9. – 18.10. // Mannheim + Heidelberg
9 kuratierte Ausstellungen mit über 30 Fotograf:innen
OPENING DO., 24.9. 19 UHR // PORT25 – RAUM FÜR GEGENWARTSKUNST
Mit dem ZWISCHENFESTIVAL schafft OFF//FOTO eine Plattform für zeitgenössische Fotografie aus der Region und darüber hinaus. In 9 kuratierten Ausstellungen (7 in Mannheim, 2 in Heidelberg) erkunden wir das Verhältnis zu einer krisengeplagten Welt: Wie reagieren wir auf ökologische Notlagen, geopolitische Konflikte und gesellschaftliche Umbrüche? Ob Rückzug oder aktiver Widerstand, Solidarität oder Flucht in den Hedonismus – der Umgang mit den neuen Realitäten unserer Zeit ist vielfältig.
Das Programm vereint über 30 künstlerische Positionen, die dokumentieren, abstrahieren, hinterfragen und entwerfen. Die Arbeiten bewegen sich zwischen Reflexion und Eskapismus, zwischen Krisenbewusstsein und der Suche nach neuen Perspektiven.
Als Festivalzentrum fungiert das Foyer des PORT25 – Raum für Gegenwartskunst in Mannheim. Hier präsentieren wir die Serien „The Last Summer“ des Berliner Kollektivs Hahn+Hartung sowie „Temple Road“ von Josefine Rauch in Kooperation mit ON FILM LAB Frankfurt.
Weitere Ausstellungsorte in Mannheim sind das C-Hub im Jungbusch, Numa.Works, die 68 Galerie, das LANGER. Space for Photography (in Kooperation mit laif), Strümpfe – The Supper Artclub und die Abendakademie Mannheim. In Heidelberg findet ihr unsere Ausstellungen in der Leica Gallery, im Dezernat #16 und in der Westend Gallery. Ergänzt wird das Ausstellungsprogramm durch Workshops, Artist Talks und eine Screening Night.
Das OFF//FOTO ZWISCHENFESTIVAL wird möglich gemacht durch das Kulturamt der Stadt Mannheim. Wir bedanken uns sehr herzlich für die tatkräftige Unterstützung!
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