OFF//FOTO ZWISCHENFESTIVAL 2026

24.9. – 18.10. // Mannheim + Heidelberg

9 kuratierte Ausstellungen mit über 30 Fotograf:innen

OPENING DO., 24.9. 19 UHR // PORT25 – RAUM FÜR GEGENWARTSKUNST

Mit dem ZWISCHENFESTIVAL schafft OFF//FOTO eine Plattform für zeitgenössische Fotografie aus der Region und darüber hinaus. In 9 kuratierten Ausstellungen (7 in Mannheim, 2 in Heidelberg) erkunden wir das Verhältnis zu einer krisengeplagten Welt: Wie reagieren wir auf ökologische Notlagen, geopolitische Konflikte und gesellschaftliche Umbrüche? Ob Rückzug oder aktiver Widerstand, Solidarität oder Flucht in den Hedonismus – der Umgang mit den neuen Realitäten unserer Zeit ist vielfältig.

Das Programm vereint über 30 künstlerische Positionen, die dokumentieren, abstrahieren, hinterfragen und entwerfen. Die Arbeiten bewegen sich zwischen Reflexion und Eskapismus, zwischen Krisenbewusstsein und der Suche nach neuen Perspektiven.

Als Festivalzentrum fungiert das Foyer des PORT25 – Raum für Gegenwartskunst in Mannheim. Hier präsentieren wir die Serien „The Last Summer“ des Berliner Kollektivs Hahn+Hartung sowie „Temple Road“ von Josefine Rauch in Kooperation mit ON FILM LAB Frankfurt.

Weitere Ausstellungsorte in Mannheim sind das C-Hub im Jungbusch, Numa.Works, die 68 Galerie, das LANGER. Space for Photography (in Kooperation mit laif), Strümpfe – The Supper Artclub und die Abendakademie Mannheim. In Heidelberg findet ihr unsere Ausstellungen in der Leica Gallery, im Dezernat #16 und in der Westend Gallery. Ergänzt wird das Ausstellungsprogramm durch Workshops, Artist Talks und eine Screening Night.

Das OFF//FOTO ZWISCHENFESTIVAL wird möglich gemacht durch das Kulturamt der Stadt Mannheim. Wir bedanken uns sehr herzlich für die tatkräftige Unterstützung!

www.off-foto.info