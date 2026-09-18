Nikon arbeitet an einer neuen Objektivserie für Filmproduktionen. Die Nikon NIKKOR Z CINEMA T1.9 VV-Serie soll neun Modelle umfassen und neben Vollformatkameras von Nikon auch das VV-Sensorformat von RED abdecken.

Zu den geplanten Modellen gehört unter anderem das NIKKOR Z CINEMA 50mm T1.9 VV. Die neue Reihe richtet sich insbesondere an professionelle Film- und Videoproduktionen. Nach Angaben von Nikon basiert sie auf einem neuen optischen und mechanischen Design. Der Hersteller will damit seine NIKKOR Z CINEMA-Produktlinie ausbauen.

Bildkreis deckt REDs VV-Format ab

Eine Besonderheit der Objektive betrifft den Bildkreis. Dieser soll nicht nur die Vollformatsensoren entsprechender Nikon-Kameras abdecken, sondern auch für das größere VV-Format von RED ausgelegt sein.

Das von RED Digital Cinema verwendete VV-Sensorformat misst 40,96 × 21,60 mm und kommt unter anderem in der V-RAPTOR [X] zum Einsatz. Damit zielt Nikon mit den neuen Objektiven auch auf Kamerasysteme außerhalb des klassischen Vollformatbereichs.

Die Entwicklung steht zugleich im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit zwischen Nikon und RED. Nikon hatte den US-amerikanischen Hersteller von digitalen Kinokameras 2024 übernommen.

Autofokus für Cinema-Anwendungen

Neben der Sensorabdeckung soll die NIKKOR Z CINEMA T1.9 VV-Serie über Autofokus verfügen. Weitere technische Daten zu den neun geplanten Brennweiten hat Nikon bislang nicht genannt. Auch Termine für die Markteinführung der einzelnen Modelle stehen noch aus.

Zum Preis der NIKKOR Z CINEMA T1.9 VV-Serie hat sich Nikon noch nicht geäußert.

Pressemitteilung Nikon: