Erlebe Fotografie, Video und Content Creation hautnah auf der Imaging World 2026! Vom 2. bis 4. Oktober warten in Nürnberg über 120 Marken, spannende Bühnen-Talks, Workshops, Fotowalks und kreative Playgrounds auf dich.
Vom 2. bis 4. Oktober 2026 verwandelt sich das Messezentrum Nürnberg zum zweiten Mal in die größte deutschsprachige Bühne für Fotografie, Videografie und Content Creation. Mehr als 120 Marken zeigen aktuelle Technik zum Anfassen, dazu kommen Live-Bühnen, kreative Playgrounds zum Mitmachen und ein dichtes Workshop-Programm für jedes Erfahrungslevel – vom Einsteiger bis zum Profi.
Workshops & Seminare: letzte Plätze jetzt buchen
Wer sich weiterbilden möchte, sollte allerdings schnell handeln: Workshops, Seminare und Fotowalks werden separat gebucht und sind stark nachgefragt. Über 60 Formate stehen zur Wahl – von Available-Light- Porträts über analoge Streetfotografie bis zu Konzert- und Sportfotografie. Wer noch kein Ticket hat, sichert sich seinen Wunschtermin am besten direkt hier, bevor die beliebtesten Plätze vergeben sind.
Starkes Bühnenprogramm
Auch auf den Bühnen dreht sich drei Tage lang alles um Inspiration und Praxiswissen: Auf der Mainstage und im Influencer Dome erwarten Besucher Live-Talks mit bekannten Fotografen wie Hannah Assil, Esther Horvath, Pavel Kaplun, Martin Krolop, Marion Payr, Felix Rachor, Olaf Schieche alias ZOLAQ und viele mehr. Dazu Trends und Technik sowie Blicke hinter die Kulissen professioneller Produktionen. Das komplette Bühnenprogramm mit allen Zeiten und Speakern gibt es hier.
Playgrounds zum Mitmachen
Wer selbst zur Kamera greifen möchte, findet auf den Playgrounds den passenden Rahmen: Am Playground Küche sorgen Kochshows für spannende Foodfotografie-Motive, der Playground Nature lädt zu Makroaufnahmen von Pflanzen und Insekten ein, und in der Analog Area lassen sich klassische Filmkameras direkt ausprobieren. Auf der Actionfläche sorgen Samba-Tänzer, Jongleure und Boxvorführungen für dynamische Motive.
Aussteller der Imaging World 2026
Über 120 Aussteller und starke Marken präsentieren auf der Imaging World ihre neuesten Produkte, Technologien und Innovationen – von Kameras und Objektiven über Studio- und Lichtequipment bis hin zu Software, Zubehör und spezialisierten Dienstleistungen. Dabei steht das Ausprobieren im Mittelpunkt – Besucher können Neuheiten direkt testen, vergleichen und sich persönlich mit Herstellern und Experten austauschen. Mit dabei sind unter anderem Canon, Fujifilm, Leica, Nikon, OM SYSTEM, Panasonic, Sony und Tamron, aber auch Zubehörhersteller wie Godox, Manfrotto, Rollei und Kaiser Fototechnik mit den Marken Nanlite, Nanlux, Fidlock und CO.
Jetzt 100-Euro-Einkaufsgutschein sichern
Beim Besuch der Imaging World 2026 erhält jeder Besucher gegen Vorlage eines gültigen Tickets beim Eintritt einen 100-Euro-Einkaufsgutschein. Pro Person und Ticket wird ein Gutschein ausgegeben. Der Gutschein ist beim Kauf von Produkten einer teilnehmenden Marke ab einem Mindesteinkaufswert von 500 Euro je Marke einlösbar. Er gilt vom 02.10. bis 18.10.2026 ausschließlich im stationären Geschäft bei teilnehmenden Händlern der RINGFOTO-Gruppe. Pro Person kann ein Gutschein eingelöst werden. Alle teilnehmenden Händler findest du unter alfo.com/haendlersuche.
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