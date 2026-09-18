Über 120 Aussteller und starke Marken präsentieren auf der Imaging World ihre neuesten Produkte, Technologien und Innovationen – von Kameras und Objektiven über Studio- und Lichtequipment bis hin zu Software, Zubehör und spezialisierten Dienstleistungen. Dabei steht das Ausprobieren im Mittelpunkt – Besucher können Neuheiten direkt testen, vergleichen und sich persönlich mit Herstellern und Experten austauschen. Mit dabei sind unter anderem Canon, Fujifilm, Leica, Nikon, OM SYSTEM, Panasonic, Sony und Tamron, aber auch Zubehörhersteller wie Godox, Manfrotto, Rollei und Kaiser Fototechnik mit den Marken Nanlite, Nanlux, Fidlock und CO.