Es gibt diesen Moment, den vermutlich jeder kennt. Das Shooting lief gut, die Bilder sitzen, und dann öffnen Sie den Ordner im Raw-Konverter: Die ersten zwanzig Aufnahmen haben einen leichten Grünstich, die nächsten dreißig kippen eher ins Magenta und der Hauttonverlauf ist dazwischen irgendwo verloren gegangen. Schuld ist selten die Kamera.

Schuld ist das Licht: ein Dachfenster hier, ein LED-Panel dort, dazu die warme Deckenbeleuchtung, die niemand ausgeschaltet hat.

Mischlicht ist der Klassiker unter den Farbproblemen, und er lässt sich in der Postproduktion nur mit Geduld auflösen. Bild für Bild, Pipette für Pipette.

Wer seinen Monitor kalibriert hat, hat dabei immerhin die zweite Hälfte des Problems gelöst und weiß, dass die Anzeige stimmt. Die erste Hälfte entscheidet sich aber deutlich früher, bei der Aufnahme.

Genau dort setzt Datacolor mit vier Neuheiten an. Neu erhältlich sind die SpyderCheckr Photo Grey Balance Card und die SpyderCheckr Photo White Balance Card sowie die Ersatzkarten-Sets SpyderCheckr Photo Card Set und SpyderCheckr Video Card Set.