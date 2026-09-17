Sony präsentiert sein erstes Fisheye-Zoomobjektiv der G Lens Serie FE 8-14mm F3.5 Fisheye G

Kompaktes und leichtes Fisheye-Zoomobjektiv für vielseitige kreative Perspektiven und hohe Auflösung über den gesamten Zoombereich

Berlin, 08. September 2026. Sony stellt das FE 8-14mm F3.5 Fisheye G vor, das erste Fisheye-Zoomobjektiv der G Lens Serie für Vollformatkameras mit Alpha E-Mount. Der Zoombereich von 8 mm bis 14 mm deckt sowohl zirkulare Fisheye-Aufnahmen bei 8 mm als auch diagonale Fisheye-Aufnahmen bei 14 mm ab. Das Objektiv wurde für Landschafts-, Architektur- und Sportaufnahmen sowie für die Videoproduktion entwickelt und kombiniert ein leichtes, kompaktes Design mit der hohen Auflösung der G Lens Serie, schnellem und präzisem Autofokus sowie einer optimierten Bedienbarkeit für Foto- und Videoaufnahmen. In einer Dual-Objektiv-Konfiguration mit dem VENICE Extension System Mini1 unterstützt es zudem die Produktion von Spatial Content. Mit dem FE 8-14mm F3.5 Fisheye G erweitert Sony sein E-Mount-Portfolio um neue kreative Fisheye-Perspektiven für Fotograf*innen, Videograf*innen und Content Creator*innen.

Der Brennweitenbereich von 8 mm bis 14 mm bietet eine Vielzahl von Fisheye-Perspektiven in einem einzigen kompakten Objektiv. Bei 8 mm ermöglicht es zirkulare Fisheye-Aufnahmen mit einem Bildwinkel von 180 Grad, die als kreisförmiges Bild auf einem Vollformatsensor abgebildet werden. Bei 14 mm entstehen diagonale Fisheye-Aufnahmen über das gesamte Bildfeld mit einem diagonalen Bildwinkel von 180 Grad. So lassen sich Bildwinkel und Komposition optimal auf Motiv und kreative Bildidee abstimmen – sei es bei Landschafts-, Architektur- oder Sportaufnahmen oder in der Videoproduktion.

Wichtige Merkmale des FE 8-14mm F3.5 Fisheye G

Fisheye-Zoom von zirkularen bis diagonalen Perspektiven

Hohe Auflösung der G Lens Serie über den gesamten Zoombereich

Das optische Design mit ED-Glaselementen (Extra-low Dispersion) und asphärischen Linsenelementen minimiert chromatische sowie weitere Abbildungsfehler über die gesamte Bildfläche und sorgt für eine hohe Auflösung im gesamten Zoombereich. Eine Naheinstellgrenze von sowie ein maximaler Abbildungsmaßstab von 0,22x im Telebereich ermöglichen eindrucksvolle Fisheye-Nahaufnahmen für Fotos und Videos.

Kompaktes, leichtes Design für maximale Mobilität und die Produktion von Spatial Content

Das Objektiv misst etwa 63,1 mm im maximalen Durchmesser bei einer Länge von rund 82,8 mm und wiegt lediglich ca. 314 g. Dadurch eignet es sich ideal für handgeführte Aufnahmen sowie für den Einsatz auf Gimbals und Rigs. Der Innenzoommechanismus minimiert Schwerpunktverlagerungen beim Zoomen. Bei Verwendung von zwei VENICE Extension System Mini Einheiten in Kombination mit diesem Objektiv können die optischen Achsen mit einem Abstand von etwa 64 mm positioniert werden. Dieser Wert entspricht nahezu dem durchschnittlichen Augenabstand des Menschen und unterstützt die Produktion von Spatial Content, einschließlich VR-Anwendungen, mit einer natürlichen räumlichen Tiefenwirkung.

Autofokusleistung und Bedienbarkeit für Fotos und Videos

Das Objektiv bietet einen schnellen und präzisen Autofokus sowie Linear Response MF. Gleichzeitig werden Focus Breathing-Effekte reduziert und ein leiser Betrieb gewährleistet, was insbesondere für die Videoproduktion von Vorteil ist. Zu den Bedienelementen gehören ein Fokusmodus-Schalter, ein Zoom-Lock-Schalter sowie ein Blendenring mit zuschaltbaren Raststufen. Das staub- und feuchtigkeitsresistente Design2 sowie die Fluorbeschichtung der Frontlinse unterstützen den Einsatz unter anspruchsvollen Außenbedingungen.

Preise und Verfügbarkeit

Das Vollformat-E-Mount-Objektiv FE 8-14mm F3.5 Fisheye G für Alpha Kameras wird voraussichtlich ab Ende September 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.700 € erhältlich sein.