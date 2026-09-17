CEWE ergänzt sein Angebot um neue Gestaltungsmöglichkeiten für Fotobücher und weitere Fotoprodukte. Dazu gehören ein holografischer Effekt und ein Farbschnitt sowie neue Fotogeschenke wie Kaffeebecher und Futternäpfe.

CEWE baut die Möglichkeiten zur Gestaltung des CEWE FOTOBUCHS aus. Eine der Neuerungen ist eine holografische Veredelung für Hardcover-Ausgaben. Sie kann für einzelne Elemente auf dem Einband eingesetzt werden, beispielsweise für Schriftzüge, Namen oder grafische Bestandteile.

Abhängig vom einfallenden Licht verändert die Oberfläche nach Angaben von CEWE ihre Farbwirkung. Damit soll sich die Veredelung unter anderem für Fotobücher zu Reisen oder besonderen Anlässen eignen. Für den holografischen Effekt verlangt CEWE einen Aufpreis ab 4,99 Euro.

Fotobücher als zusammenhängende Reihe

Mit dem CEWE FOTOBUCH in Bänden führt der Anbieter zudem eine Funktion für wiederkehrende Fotobuch-Projekte ein. Ein bereits verwendetes Design für Einband und Innenseiten lässt sich dabei auf weitere Bände übertragen.

Gedacht ist die Funktion beispielsweise für jährlich erstellte Familienalben, Reisebücher oder die Dokumentation längerer Lebensabschnitte. Neue Bände können auf Basis des bestehenden Designs angelegt werden, sodass nicht jedes Fotobuch von Grund auf neu gestaltet werden muss.

Farbschnitt für das CEWE FOTOBUCH XL

Neue Optionen gibt es nun auch für die Schnittkanten der Seiten. Beim CEWE FOTOBUCH XL im Digitaldruck lassen sich diese künftig farbig gestalten. Nutzer können die Farbe beispielsweise auf den Einband oder auf die verwendeten Fotos abstimmen.

Der Farbschnitt erweitert damit die Gestaltung über Vorder- und Rückseite hinaus auf die sichtbaren Seitenkanten. Das CEWE FOTOBUCH XL mit farbigem Buchschnitt gibt es ab 54,94 Euro.

Kaffeebecher mit umlaufendem Fotodruck

Auch das Sortiment der Fotogeschenke wächst. Der neue Foto-Kaffeebecher besteht aus Keramik und verfügt über eine umlaufend bedruckbare Fläche. Dort können eigene Fotos, Texte oder selbst erstellte Designs platziert werden.

CEWE bietet den personalisierbaren Kaffeebecher ab 17,99 Euro an. Die Gestaltung ist online sowie über die CEWE Fotowelt Software und die CEWE Fotowelt App möglich.

Personalisierbarer Futternapf in zwei Größen

Mit dem Foto-Futternapf nimmt CEWE außerdem ein personalisierbares Produkt für Haustierhalter ins Sortiment auf. Der Keramiknapf ist in zwei Größen erhältlich und kann sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite mit eigenen Motiven versehen werden.

Nach Angaben des Herstellers lässt sich der Napf für Futter, Wasser oder Snacks verwenden. Alternativ kann er unabhängig von Haustieren als individuell gestaltete Schale eingesetzt werden. Der Foto-Futternapf kostet ab 24,99 Euro.