Sigma erweitert seine Aizu-Prime-Serie für Filmproduktionen um drei Objektive mit der Lichtstärke T1.3. Die neuen Modelle mit 21, 100 und 125 mm sollen im November 2026 auf den Markt kommen.

Mit dem Neuzuwachs besteht die für Filmproduktionen entwickelte Reihe nun aus insgesamt elf Objektiven und deckt Brennweiten von 18 bis 125 mm ab. Eine Besonderheit der Serie ist die durchgängige Lichtstärke von T1.3. Laut Sigma soll sie eine geringe Schärfentiefe ermöglichen und damit eine deutliche Trennung zwischen Motiv und Hintergrund erleichtern. Die hohe Lichtstärke steht über den gesamten Brennweitenbereich der Serie zur Verfügung.

Optik auf Cine-Anwendungen abgestimmt

Nach Angaben von Sigma wurde das optische System speziell für den Einsatz bei Filmproduktionen entwickelt. Die Objektive sollen eine hohe Schärfe mit einer weniger hart wirkenden Abbildung verbinden. Verzeichnung und Focus Breathing habe der Hersteller ebenfalls reduziert. Letzteres bezeichnet Veränderungen des Bildausschnitts beim Verlagern der Fokusebene.

Sigma gibt zudem an, Farbwiedergabe, Kontrast und Streulichtverhalten innerhalb der Aizu-Prime-Serie aufeinander abgestimmt zu haben. Beim Wechsel der Brennweite soll dadurch ein möglichst einheitlicher Bildeindruck erhalten bleiben.

Der Bildkreis der Objektive misst 46,3 mm. Damit ist die Reihe nicht nur für Vollformat- und Super-35-Aufnahmen ausgelegt, sondern soll auch Großformatkameras wie die ARRI ALEXA LF im Open-Gate-Betrieb sowie VistaVision-Formate abdecken.

PL Mount und Sony E-Mount verfügbar

Sigma bietet die Aizu-Prime-Objektive mit PL Mount sowie Sony E-Mount an. Trotz der für Großformat ausgelegten Konstruktion will der Hersteller die Abmessungen so gewählt haben, dass sich die Objektive auch mit Steadicams, Gimbals oder bei Handheld-Aufnahmen einsetzen lassen.

Für die manuelle Bedienung verfügen die Objektive über einen großen Fokusdrehwinkel und einen abgestuften Blendenring. Sigma verweist bei der mechanischen Konstruktion auf Erfahrungen aus der eigenen High-Speed-Prime-Serie.

Marktstart im November 2026

Sigma plant die Markteinführung des 21mm T1.3 LF, 100mm T1.3 LF und 125mm T1.3 LF für November 2026. Die drei neuen Sigma-Aizu-Prime-Objektive kosten jeweils 9.419 Euro. Weitere Informationen: https://www.sigma-foto.de/cine-objektive

Pressemitteilung Sigma: