Sigma erweitert seine Aizu-Prime-Serie für Filmproduktionen um drei Objektive mit der Lichtstärke T1.3. Die neuen Modelle mit 21, 100 und 125 mm sollen im November 2026 auf den Markt kommen.
Mit dem Neuzuwachs besteht die für Filmproduktionen entwickelte Reihe nun aus insgesamt elf Objektiven und deckt Brennweiten von 18 bis 125 mm ab. Eine Besonderheit der Serie ist die durchgängige Lichtstärke von T1.3. Laut Sigma soll sie eine geringe Schärfentiefe ermöglichen und damit eine deutliche Trennung zwischen Motiv und Hintergrund erleichtern. Die hohe Lichtstärke steht über den gesamten Brennweitenbereich der Serie zur Verfügung.
Optik auf Cine-Anwendungen abgestimmt
Nach Angaben von Sigma wurde das optische System speziell für den Einsatz bei Filmproduktionen entwickelt. Die Objektive sollen eine hohe Schärfe mit einer weniger hart wirkenden Abbildung verbinden. Verzeichnung und Focus Breathing habe der Hersteller ebenfalls reduziert. Letzteres bezeichnet Veränderungen des Bildausschnitts beim Verlagern der Fokusebene.
Sigma gibt zudem an, Farbwiedergabe, Kontrast und Streulichtverhalten innerhalb der Aizu-Prime-Serie aufeinander abgestimmt zu haben. Beim Wechsel der Brennweite soll dadurch ein möglichst einheitlicher Bildeindruck erhalten bleiben.
Der Bildkreis der Objektive misst 46,3 mm. Damit ist die Reihe nicht nur für Vollformat- und Super-35-Aufnahmen ausgelegt, sondern soll auch Großformatkameras wie die ARRI ALEXA LF im Open-Gate-Betrieb sowie VistaVision-Formate abdecken.
PL Mount und Sony E-Mount verfügbar
Sigma bietet die Aizu-Prime-Objektive mit PL Mount sowie Sony E-Mount an. Trotz der für Großformat ausgelegten Konstruktion will der Hersteller die Abmessungen so gewählt haben, dass sich die Objektive auch mit Steadicams, Gimbals oder bei Handheld-Aufnahmen einsetzen lassen.
Für die manuelle Bedienung verfügen die Objektive über einen großen Fokusdrehwinkel und einen abgestuften Blendenring. Sigma verweist bei der mechanischen Konstruktion auf Erfahrungen aus der eigenen High-Speed-Prime-Serie.
Marktstart im November 2026
Sigma plant die Markteinführung des 21mm T1.3 LF, 100mm T1.3 LF und 125mm T1.3 LF für November 2026. Die drei neuen Sigma-Aizu-Prime-Objektive kosten jeweils 9.419 Euro. Weitere Informationen: https://www.sigma-foto.de/cine-objektive
Pressemitteilung Sigma:
Sigmas Large-Format-Cinema-Lens-Line – Aizu Prime – die über alle Brennweiten hinweg eine Lichtstärke von T1.3 bietet, wird um drei neue Objektive erweitert: 21mm T1.3 LF, 100mm T1.3 LF und 125mm T1.3 LF.
Kanagawa, Japan – Die Sigma Corporation (Hauptsitz: Kawasaki-shi, Kanagawa; Geschäftsführer: Kazuto Yamaki) hat im Juni 2025 die „Aizu Prime“, eine Objektivserie für Großformat-Kinofilme, vorgestellt.
Die aus insgesamt 11 Objektiven bestehende Cine-Lens-Line bietet über alle Brennweiten von 18mm bis 125mm eine Lichtstärke von T1.3. Zu den bereits erhältlichen acht Objektiven mit Brennweiten von 25mm bis 75mm kommen nun drei weitere Modelle mit 21mm, 100mm und 125mm hinzu. Damit wird die Vielseitigkeit am Set und die kreative Freiheit bei der Bildgestaltung deutlich erweitert.
Unübertroffene Lichtstärke, raffinierte Bildästhetik und zuverlässige Leistung. Erleben Sie den wahren Wert von Aizu Prime – einer Serie, die die bewährte Technologie und Qualität von „Made in Aizu, Japan“ verkörpert und damit einen neuen Standard für die Filmproduktion setzt.
Ausdruckskraft für eine außergewöhnliche Ästhetik
Durchgängig Lichtstärke T1.3 über alle Brennweiten hinweg
Die Lichtstärke von T1.3 ermöglicht eine Bildgestaltung mit einer außergewöhnlich geringen Schärfentiefe und einem gestalterisch schönen weichen Bokeh. Dadurch lässt sich das Motiv wirkungsvoll und nahtlos vom Hintergrund lösen, während gleichzeitig ein natürliches Gefühl von Tiefe und Räumlichkeit erhalten bleibt. Diese raffinierte Bildsprache zieht den Betrachter mit einer subtilen und zugleich kraftvollen Präsenz in das Geschehen hinein.
Optisches Design für die Anforderungen des Kinos
Alle Objektive der Aizu-Prime-Line verfügen über ein speziell für den Cine-Einsatz entwickeltes optisches System. Sie bieten eine moderne Schärfe, vermeiden jedoch eine starre oder harte Darstellung und sorgen so für einen natürlichen, organischen Look. Sie verleihen den Aufnahmen eine zurückhaltende Eleganz und Tiefe. Verzeichnung und Focus-Breathing wurden sorgfältig minimiert, um auch in dynamischen Szenen eine visuelle Konstanz zu gewährleisten.
Große Perspektiven Abdeckung
Die Aizu-Prime-Line ist als zusammenhängendes System konzipiert, das ein breites Brennweiten-Spektrum von 18mm bis 125mm abdeckt. Nach den acht im letzten Jahr vorgestellten Objektiven kommen jetzt drei weitere mit 21mm, 100mm und 125mm hinzu. Damit umfasst die Serie nun elf Objektive, die vom Ultraweitwinkel- bis in den Telebereich reichen. Dieses umfassende System eignet sich für vielfältige Szenen und Bildkompositionen und eröffnet ein breites Spektrum an visuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Komplett einheitlicher Look
Die Einheitlichkeit von Farbbalance, Kontrastcharakteristik und Streulichteigenschaften ermöglichen einen nahtlosen Wechsel zwischen den einzelnen Objektiven und Szenen. Das sorgt über den gesamten Brennweitenbereich von 18mm bis 125mm für ein hohes Maß an Harmonie in der Bildsprache.
Ø 46,3mm Bildkreis
Der große Bildkreis mit einem Durchmesser von 46,3mm gewährleistet eine vollständige Abdeckung nicht nur für Vollformat- und Super-35-Formate, sondern auch für die neuesten Großformatkameras wie die ARRI ALEXA LF Open Gate und VistaVision. Damit ermöglicht die Aizu-Prime-Line kompromisslose Filmaufnahmen für unterschiedlichste Produktionen.
Ausdrucksstarke Nahaufnahmen
Die geringe Naheinstellgrenze ermöglicht eindrucksvolle Close-ups. Geht man näher an das Motiv heran, erzeugen die Aizu-Prime-Objektive visuelle Spannung und dramatische Effekte, die den Aufnahmen eine beeindruckende Tiefe verleihen.
Kompakt. Präzise. Zuverlässig.
Ein kompaktes Design, das Kreativität entfesselt
Obwohl die Objektive der Aizu-Prime-Line für das Großformat konzipiert sind und über eine extrem hohe Lichtstärke von T1.3 verfügen, sind sie dennoch bemerkenswert leicht und kompakt. Diese seltene Kombination aus außergewöhnlicher Lichtstärke und hoher Mobilität bietet die Flexibilität und kreative Freiheit, die moderne Produktionen erfordern – vom Einsatz auf Dolly und Steadicam bis hin zu Gimbal- und Handheld-Aufnahmen.
Präzise Bedienung und hohe Wertigkeit
Die Aizu-Prime-Objektive bieten eine präzise Handhabung, außergewöhnliche Wertigkeit und einfache Wartung. Trotz ihres kompakten Gehäuses überzeugen sie durch unerschütterliche Performance in anspruchsvollen Aufnahmesituationen. Jedes mechanische Detail – vom großen Fokusdrehwinkel bis zum gleichmäßig abgestuften Blendenring – verkörpert das technische Know-how, das bereits in der Sigma HighSpeed-Prime-Serie kultiviert wurde.
Kompatibel mit Cooke /i + ZEISS eXtended Data
Die Aizu Prime-Objektive sind mit Cooke /i + ZEISS eXtended Data kompatibel und liefern während der Aufnahme die Objektiv-Metadaten in Echtzeit. Darüber hinaus können die Korrekturdaten von Verzeichnung und Vignettierung exportiert werden, was die Arbeitsabläufe bei VFX-Produktionen vereinfacht.
Spezifikationen
[Gemeinsame Spezifikationen]
- Verfügbare Anschlüsse: PL Mount, Sony E-mount
- Bildkreis: 46,3mm
|Objektivbezeichnung
|Naheinstellungsgrenze
|Frontdruchmesser
|Länge*
|Gewicht*
|18mm T1.3 LF
|TBD
|TBD
|TBD
|TBD
|NEW: 21mm T1.3 LF
|0,35 m / 1’2
|95 mm / 3.7″
|120,1 mm / 4,8″
|1,6 kg / 3.6 lb
|25mm T1.3 LF
|0,31 m / 1’0
|95 mm / 3.7
|125 mm / 5″
|1,7 kg / 3.6 lb
|27mm T1.3 LF
|0,33 m / 1’1
|95 mm / 3.7
|125,4 mm / 5
|1,7 kg / 3.6 lb
|32mm T1.3 LF
|0,34 m / 1’2
|95 mm / 3.7
|128,5 mm / 5.1″
|1,7 kg / 3.7 lb
|35mm T1.3 LF
|0,35 m / 1’2
|95 mm / 3.7
|128,6 mm / 5.1″
|1,6 kg / 3.6 lb
|40mm T1.3 LF
|0,38 m / 1’2
|95 mm / 3.7
|128,8 mm / 5.1″
|1,6 kg / 3.5 lb
|50mm T1.3 LF
|0,48 m / 1’7
|95 mm / 3.7
|126,3 mm / 5″
|1,7 kg / 3.7 lb
|65mm T1.3 LF
|0,61 m / 2’0
|95 mm / 3.7
|125 mm / 5″
|1,7 kg / 3.7 lb
|75mm T1.3 LF
|0,61 m / 2’0
|95 mm / 3.7
|128,1 mm / 5.1
|1,7 kg / 3.7 lb
|NEW: 120mm T1.3 LF
|0,61 m / 2’0
|95 mm / 3.7
|144 mm / 5,7″
|2,2 kg / 4.7 lb
|NEW: 125mm T1.3 LF
|0,61 m / 2’0
|114 mm / 4.5″
|152,8 mm / 6,1″
|2,2 kg / 4.9 lb
* Die Angaben beziehen sich auf PL Mount
Preis und Verfügbarkeit
Verfügbare Anschlüsse: PL Mount, Sony E-mount
Zubehör im Lieferumfang: Lens Cap LCC-95 II, LCC-114 II, Rear Cap LCR III, Lens Support Foot SF-61, SF-71
Markteinführung: November 2026
Preis: je 9.419,00 €
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