HS Freeze 46 Lite: Neuer Rollei-Aufsteckblitz – jetzt mit 15 % sichern

Kompakt im Format, stark in der Leistung: Mit einer Leitzahl von 46 liefert der neue Aufsteckblitz von Rollei professionelle Ergebnisse für Fotografie und Videografie. Touch-Display, vier Blitzmodi und ein integriertes 2,4-GHz-Funksystem machen ihn zum flexiblen Begleiter für jedes Shooting. Nur bis zum 23. September gibt’s ihn mit 15 % Rabatt – der perfekte Moment zum Zuschlagen!