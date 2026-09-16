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HS Freeze 46 Lite: Neuer Rollei-Aufsteckblitz – jetzt mit 15 % sichern
Neu im Sortiment: der HS Freeze 46 Lite
Kompakt im Format, stark in der Leistung: Mit einer Leitzahl von 46 liefert der neue Aufsteckblitz von Rollei professionelle Ergebnisse für Fotografie und Videografie. Touch-Display, vier Blitzmodi und ein integriertes 2,4-GHz-Funksystem machen ihn zum flexiblen Begleiter für jedes Shooting. Nur bis zum 23. September gibt’s ihn mit 15 % Rabatt – der perfekte Moment zum Zuschlagen!
15 % Rabatt auf die komplette HS Freeze-Serie.
Vom 16. bis zum 23. September: 15 % Rabatt* auf alle Aufsteck- und Studioblitze der HS-Freeze-Serie – der ideale Zeitpunkt fürs Upgrade.
Schon die neuen Rollei-Softboxen entdeckt?
Mit Quick-Fold-System im Handumdrehen aufgebaut, mit silberner Innenseite und Grids inklusive. Vier Varianten für Studio und On-Location, schon ab 69,99 €.
*Der Rabatt gilt nur bis zum 23.09.2026 auf alle Produkte der HS-Freeze-Serie. Eine Kombination mit anderen Aktionen, Barauszahlung sowie eine nachträgliche Anwendung sind nicht möglich.
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