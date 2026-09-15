Saal Digital hat die zweite Ausgabe seiner European Photo Awards gestartet. Der Fotowettbewerb richtet sich sowohl an professionelle Fotografen als auch an Hobbyfotografen. In diesem Jahr arbeitet das Unternehmen dabei mit dem Papierhersteller Hahnemühle zusammen.

Beiträge können seit dem 1. September und noch bis zum 2. November 2026 eingereicht werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Pro Person sind bis zu fünf Bilder zugelassen.

Sechs Kategorien stehen zur Auswahl

Für die diesjährige Ausgabe haben Saal Digital und Hahnemühle sechs Wettbewerbskategorien vorgesehen. Eingereicht werden können Aufnahmen aus den Bereichen Hochzeit, Landschaft & Natur, Schwarz-Weiß, Reise & Dokumentation, Nachhaltigkeit sowie FineArt & Künstlerische Vision.

In jeder Kategorie soll eine Gewinnerin oder ein Gewinner bestimmt werden. Die Bekanntgabe ist für November 2026 geplant.

Pro Kategorie ist ein Preis im Gesamtwert von 2.000 Euro vorgesehen. Dieser setzt sich aus einem Gutschein über 1.000 Euro für Produkte von Saal Digital und einem weiteren Gutschein im Wert von 1.000 Euro für Hahnemühle-Produkte zusammen, die von Saal Digital gedruckt werden.

Kooperation mit Hahnemühle

Mit Hahnemühle holt Saal Digital für die zweite Ausgabe einen auf Künstler- und FineArt-Papiere spezialisierten Hersteller an Bord. Die Kooperation soll nach Angaben der Unternehmen insbesondere die Verbindung zwischen fotografischer Aufnahme und gedruckter Präsentation in den Mittelpunkt rücken.

Saal-Digital-Geschäftsführer Uwe Glander verweist auf die Resonanz der ersten Ausgabe. Der diesjährige Wettbewerb soll demnach erneut unterschiedliche fotografische Ansätze sichtbar machen und zugleich die Präsentation der Arbeiten als FineArt-Prints einbeziehen.

Awards fallen ins Jubiläumsjahr

Die zweite Ausgabe der European Photo Awards findet zugleich im Jahr des 45-jährigen Bestehens von Saal Digital statt. Das Familienunternehmen wurde 1981 gegründet und ging aus einem Fotofachgeschäft mit eigenem Labor hervor. Nach eigenen Angaben ist Saal Digital mittlerweile in 29 Ländern aktiv.

Mit dem Wettbewerb will das Unternehmen Fotografen eine Plattform für unterschiedliche Bildstile und Themen bieten. Die sechs Kategorien decken dabei klassische Bereiche wie Landschafts- und Hochzeitsfotografie ebenso ab wie dokumentarische, nachhaltigkeitsbezogene und künstlerische Arbeiten.

Die Teilnahme an den Saal Digital European Photo Awards ist kostenlos. In jeder der sechs Kategorien werden Gutscheine im Gesamtwert von 2.000 Euro vergeben.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen: https://www.saal-digital.de/photo-awards/