Fujifilm erweitert sein XF-Objektivprogramm um das Fujinon XF400mm F4.5 R LM OIS WR für die spiegellosen Systemkameras der X-Serie. Die Festbrennweite bietet umgerechnet 609 mm Kleinbild-Brennweite, einen optischen Bildstabilisator und wiegt rund 1.245 Gramm.
Die Festbrennweite richtet sich vor allem an Fotografen, die weit entfernte Motive aufnehmen wollen – etwa Tiere, Sportveranstaltungen oder Flugzeuge. Das Objektiv besitzt eine Brennweite von 400 mm und eine maximale Blendenöffnung von F4.5. In Verbindung mit dem APS-C-Sensor der X-Serie entspricht der Bildwinkel laut Fujifilm einer Brennweite von 609 mm im Kleinbildformat. Damit positioniert sich das Modell im Super-Tele-Bereich.
Telekonverter für bis zu 1.219 mm KB
Für noch größere Distanzen lässt sich das Fujifilm Fujinon XF400mm F4.5 R LM OIS WR mit den Telekonvertern von Fujifilm kombinieren. Zusammen mit dem Fujinon XF1.4X TC WR steigt die Brennweite auf 560 mm beziehungsweise umgerechnet 853 mm im Kleinbildformat.
Der Fujinon XF2X TC WR verdoppelt die Brennweite auf 800 mm. Der resultierende Bildwinkel soll dem eines 1.219-mm-Objektivs an einer Kleinbildkamera entsprechen.
Im Inneren setzt Fujifilm auf 21 Linsenelemente, die auf 14 Gruppen verteilt sind. Dazu zählen zwei Super-ED- und vier ED-Elemente. Diese Spezialgläser sollen insbesondere chromatische Aberrationen reduzieren und eine hohe Auflösung ermöglichen. Bei den Angaben zur Bildqualität handelt es sich um Herstellerangaben.
1.245 Gramm und optischer Bildstabilisator
Das Fujinon XF400mmF4.5 R LM OIS WR wiegt ohne Objektivdeckel, Gegenlichtblende und Stativschelle rund 1.245 Gramm. Fujifilm gibt zudem an, die Linsenelemente so angeordnet zu haben, dass eine ausgewogene Gewichtsverteilung erreicht werden soll.
Für Aufnahmen ohne Stativ ist ein optischer Bildstabilisator integriert. Nach Angaben von Fujifilm ermöglicht dieser eine Kompensation von bis zu 5,5 EV-Stufen nach CIPA-Messverfahren. Das soll längere Belichtungszeiten bei Freihandaufnahmen mit der langen Brennweite erleichtern.
Die Leistungs- und Qualitätsversprechen werden dabei entsprechend dem vorgegebenen Magazin-Stil als Herstellerangaben eingeordnet.
Autofokus mit Linearmotor
Die Scharfstellung erfolgt über eine Innenfokussierung. Ein Linearmotor bewegt dabei eine vergleichsweise kleine Fokusgruppe und soll laut Fujifilm schnelles sowie geräuscharmes Fokussieren ermöglichen.
Zusätzliche Bedienelemente sollen den Einsatz bei Sport- und Tieraufnahmen vereinfachen. Über eine Fokus-Voreinstellung lässt sich eine zuvor gewählte Entfernung speichern und später wieder abrufen. Außerdem kann der Autofokus auf Motive ab einer Entfernung von fünf Metern begrenzt werden. Eine weitere Taste an der Vorderseite des Objektivs lässt sich für eine vorab definierte Autofokus-Funktion verwenden.
Das Fujifilm Fujinon XF400mm F4.5 R LM OIS WR soll ab Mitte September 2026 in Silber erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 2.899 Euro.
Pressemitteilung Fujifilm:
FUJINON XF400mmF4.5 R LM OIS WR – Kompaktes und leichtes Super-Tele-Objektiv mit exzellenter Bildqualität
Ratingen, 4. September 2026 – Mit dem neuen FUJINON XF400mmF4.5 R LM OIS WR erweitert FUJIFILM das Line-up der XF Objektive um ein kompaktes und leichtes Super-Tele-Objektiv. Das neue Objektiv wurde für die Verwendung mit den Systemkameras der X Serie entwickelt, die für ihr kompaktes und leichtes Design, ihre hervorragende Bildqualität und die einzigartige Farbreproduktion bekannt sind.
Das XF400mmF4.5 R LM OIS WR ist ein Super-Tele-Objektiv mit einer Brennweite von 400 mm (äquivalent zu 609 mm KB) und einer Lichtstärke von F4.5. Entwickelt für die Verwendung am APS-C-Sensor mit 1,5-fachem Cropfaktor bietet das Objektiv eine eindrucksvolle Vergrößerung, die sich mit einem Telekonverter sogar noch erhöhen lässt.
Obwohl es sich um ein Super-Tele-Objektiv handelt, ist das XF400mmF4.5 R LM OIS WR mit einem Gewicht von circa 1.245 Gramm*1 außergewöhnlich leicht und kompakt. Der weiterentwickelte Bildstabilisator erlaubt bis zu 5,5 EV-Stufen*2 längere Belichtungszeiten. Somit gelingen auch aus der freien Hand scharfe Super-Tele-Aufnahmen. Besonders gut eignet sich das Objektiv zum Beispiel für die Aufnahme von Vögeln, Wildtieren, Motorsport und Flugzeugen.
Das XF400mmF4.5 R LM OIS WR stellt die Spitze der optischen Leistung in der XF-Objektivreihe dar. Sein exzellentes Auflösungsvermögen und seine kompakte Bauweise setzen neue Maßstäbe in der Klasse der Super-Tele-Objektive und machen die anspruchsvolle Tele-Fotografie zugänglicher denn je.
Das Line-up der lichtstarken Super-Tele-Objektive der XF Objektivserie wird durch das XF400mmF4.5 R LM OIS WR komplettiert und deckt nun Brennweiten im Bereich von ca. 300 mm bis 762 mm KB ab. Dieses umfassende Sortiment bietet für nahezu jede Super-Tele-Anwendung das ideale Objektiv, z.B. für Tier-, Sport- und Luftfahrtfotografie sowie andere anspruchsvolle fotografische Bereiche.
Das FUJINON XF400mmF5.6 R LM OIS WR wird ab Mitte September 2026 zu einem Preis von 2.899,- Euro (UVP) im Handel erhältlich sein.
Optische Spitzenleistung
Das FUJINON XF400mmF4.5 R LM OIS WR verfügt über eine Festbrennweite von 400 mm (äquivalent zu 609 mm KB). Mit einem Telekonverter lässt sich die optische Brennweite zusätzlich verlängern: Mit dem FUJINON XF1.4X TC WR erreicht das Objektiv eine Brennweite von 560 mm (äquivalent zu 853 mm KB) und mit dem FUJINON XF2X TC WR sogar eine Brennweite von 800 mm (äquivalent zu 1219 mm KB).
Der optische Aufbau umfasst 21 Elemente in 14 Gruppen, darunter zwei Super-ED- und vier ED-Linsen. Die fortschrittliche Konstruktion und intelligente Anordnung der optischen Spezialgläser minimiert chromatische Aberration, die typischerweise bei Super-Tele-Objektiven auftreten, und sorgt für ein beeindruckendes Auflösungsvermögen.
Kompakt und leicht
Für ein Super-Tele-Objektiv ist das XF400mmF4.5 R LM OIS WR mit einem Gewicht von nur 1.245 Gramm außergewöhnlich leicht. Das präzise mechanische Design sorgt für eine kompakte Bauweise, die dem Anwender mehr Flexibilität und Mobilität gestattet. Während herkömmliche Super-Tele-Objektive oftmals schwerere Frontlinsen haben, gewährleistet die optimale Anordnung der Linsen im XF400mmF4.5 R LM OIS WR eine ausgewogene Gewichtsverteilung und damit einen komfortablen und stabilen Halt.
Spritzwasser- und staubgeschützt
Das Objektiv verfügt über ein spritzwasser- und staubgeschütztes Gehäuse mit 20 Dichtungspunkten und kann bei eisigen Temperaturen von bis zu -10 °C eingesetzt werden. Die Frontlinse ist mit einer wasser- und schmutzabweisenden Fluorvergütung versehen, die leicht zu reinigen ist. Damit arbeitet das Objektiv auch bei längeren Einsätzen unter rauen Wetterbedingungen zuverlässig.
Leistungsstarker Bildstabilisator
Der optische Bildstabilisator erlaubt bis zu 5,5 EV-Stufen*2 längere Belichtungszeiten. Eine verbesserte Abtastgenauigkeit und eine optimierte mechanische Konstruktion sorgen für eine hochgradig präzise Kompensation von unerwünschten Bewegungen. So gelingen mit der langen Super-Tele-Brennweite auch aus der freien Hand scharfe Aufnahmen.
Schneller, leiser und genauer Autofokus
Die Innenfokussierung des Objektivs ermöglicht eine konstant hohe Abbildungsleistung über den gesamten Fokusbereich. Ein leistungsfähiger Linearmotor bewegt die kompakte Fokusgruppe schnell und nahezu lautlos.
Bei Bedarf lässt sich eine bestimmte Fokuseinstellung mithilfe der Fokus-Voreinstellungstaste speichern und abrufen. Wird die Taste gedrückt, stellt das Objektiv augenblicklich auf die voreingestellte Entfernung scharf. Die Funktion ist besonders praktisch in Situationen, in denen ein Motiv immer wieder an der gleichen Stelle fokussiert werden soll.
Mit der Fokusbereich-Auswahltaste*3 lässt sich der vom Autofokus genutzte Entfernungsbereich begrenzen, sodass die Scharfstellung noch schneller erfolgen kann. Die Funktion lässt sich effektiv einsetzen, wenn ausschließlich Motive in einer Entfernung von fünf oder mehr Metern fotografiert werden.
Vorne am Objektiv befindet sich die Fokus-Steuerungstaste, über die eine vorab definierte AF-Funktion aufgerufen werden kann.
*1 Gewicht ohne Objektivdeckel, Gegenlichtblende und Stativschelle
*2 Messung gemäß CIPA-Norm, Nick-/Gierrichtung
*3 Der Fokusbereich lässt sich mit der Fokusbereich-Auswahltaste begrenzen.
FUJINON XF400mmF4.5 R LM OIS WR
UVP: 2.899,- Euro
Verfügbar: ab Mitte September 2026
Farbe: Silber
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