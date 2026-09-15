Fujifilm erweitert sein XF-Objektivprogramm um das Fujinon XF400mm F4.5 R LM OIS WR für die spiegellosen Systemkameras der X-Serie. Die Festbrennweite bietet umgerechnet 609 mm Kleinbild-Brennweite, einen optischen Bildstabilisator und wiegt rund 1.245 Gramm.

Die Festbrennweite richtet sich vor allem an Fotografen, die weit entfernte Motive aufnehmen wollen – etwa Tiere, Sportveranstaltungen oder Flugzeuge. Das Objektiv besitzt eine Brennweite von 400 mm und eine maximale Blendenöffnung von F4.5. In Verbindung mit dem APS-C-Sensor der X-Serie entspricht der Bildwinkel laut Fujifilm einer Brennweite von 609 mm im Kleinbildformat. Damit positioniert sich das Modell im Super-Tele-Bereich.

Telekonverter für bis zu 1.219 mm KB

Für noch größere Distanzen lässt sich das Fujifilm Fujinon XF400mm F4.5 R LM OIS WR mit den Telekonvertern von Fujifilm kombinieren. Zusammen mit dem Fujinon XF1.4X TC WR steigt die Brennweite auf 560 mm beziehungsweise umgerechnet 853 mm im Kleinbildformat.

Der Fujinon XF2X TC WR verdoppelt die Brennweite auf 800 mm. Der resultierende Bildwinkel soll dem eines 1.219-mm-Objektivs an einer Kleinbildkamera entsprechen.

Im Inneren setzt Fujifilm auf 21 Linsenelemente, die auf 14 Gruppen verteilt sind. Dazu zählen zwei Super-ED- und vier ED-Elemente. Diese Spezialgläser sollen insbesondere chromatische Aberrationen reduzieren und eine hohe Auflösung ermöglichen. Bei den Angaben zur Bildqualität handelt es sich um Herstellerangaben.

1.245 Gramm und optischer Bildstabilisator

Das Fujinon XF400mmF4.5 R LM OIS WR wiegt ohne Objektivdeckel, Gegenlichtblende und Stativschelle rund 1.245 Gramm. Fujifilm gibt zudem an, die Linsenelemente so angeordnet zu haben, dass eine ausgewogene Gewichtsverteilung erreicht werden soll.

Für Aufnahmen ohne Stativ ist ein optischer Bildstabilisator integriert. Nach Angaben von Fujifilm ermöglicht dieser eine Kompensation von bis zu 5,5 EV-Stufen nach CIPA-Messverfahren. Das soll längere Belichtungszeiten bei Freihandaufnahmen mit der langen Brennweite erleichtern.

Die Leistungs- und Qualitätsversprechen werden dabei entsprechend dem vorgegebenen Magazin-Stil als Herstellerangaben eingeordnet.

Autofokus mit Linearmotor

Die Scharfstellung erfolgt über eine Innenfokussierung. Ein Linearmotor bewegt dabei eine vergleichsweise kleine Fokusgruppe und soll laut Fujifilm schnelles sowie geräuscharmes Fokussieren ermöglichen.

Zusätzliche Bedienelemente sollen den Einsatz bei Sport- und Tieraufnahmen vereinfachen. Über eine Fokus-Voreinstellung lässt sich eine zuvor gewählte Entfernung speichern und später wieder abrufen. Außerdem kann der Autofokus auf Motive ab einer Entfernung von fünf Metern begrenzt werden. Eine weitere Taste an der Vorderseite des Objektivs lässt sich für eine vorab definierte Autofokus-Funktion verwenden.

Das Fujifilm Fujinon XF400mm F4.5 R LM OIS WR soll ab Mitte September 2026 in Silber erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 2.899 Euro.

Pressemitteilung Fujifilm: