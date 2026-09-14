Das Leipziger Unternehmen Pictrs wird vom 2. bis 4. Oktober 2026 als Aussteller auf der Imaging World in Nürnberg vertreten sein. Im vergangenen Jahr hatte Pictrs die Veranstaltung noch als Besucher begleitet. Nun folgt der erste eigene Messeauftritt.
Pictrs betreibt ein Shopsystem, über das Fotografinnen und Fotografen ihre Aufnahmen online verkaufen können. Nach Angaben des Unternehmens nutzen mehr als 20.000 Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz das Angebot. Dazu zählen unter anderem Hochzeits-, Schul-, Sport- und Eventfotografen sowie Fotostudios und Betreiber von Fotoboxen.
Auf der Imaging World tritt Pictrs gemeinsam mit PixelfotoExpress auf. Das Dresdner Fotofachlabor ist bereits bei anderen Veranstaltungen zusammen mit dem Leipziger Anbieter aufgetreten. Der gemeinsame Stand befindet sich in Halle 12.0 am Stand 331.
Die Imaging World richtet sich an die Foto-, Video- und Content-Creation-Branche. Pictrs sieht die Veranstaltung als Möglichkeit zum Austausch mit Fotografen und anderen Branchenvertretern. Am gemeinsamen Messestand ist außerdem ein Gewinnspiel für Besucher vorgesehen.
Pressemitteilung Pictrs:
Pictrs ist Aussteller auf der Imaging World 2026
Leipzig, 10.09.2026: Jetzt ist es offiziell: Pictrs – das Shopsystem für Fotografi nnen und Fotografen aus Leipzig ist erstmals vom 2. bis 4. Oktober 2026 als Aussteller auf der Imaging World in Nürnberg vertreten!
“Letztes Jahr nur zu Besuch, doch schon bald mittendrin und live dabei!”
Pressesprecherin Sarah Teicher war zur Premiere der Imaging World 2025 als Besucherin vor Ort (Pictrs berichtete) und ließ sich überzeugen: “Die Begeisterung war spürbar: Endlich wieder ein fester Treffpunkt der Fotobranche! Mir wurde schnell klar, dass die Imaging World auch künftig eine tolle Möglichkeit zum Austauschen und Netzwerken bietet. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, dass Pictrs dieses Jahr mit Christian und mir auf der Messe als Aussteller vertreten sein wird.”
Die Ausstellungsfläche teilt sich Pictrs mit seinem Partner PixelfotoExpress. Der gemeinsame Auftritt mit dem Fotofachlabor aus Dresden hat sich bei anderen Messen bereits bewährt. “Wir zeigen, wie Fotografen ihre Bilder verkaufen und nebenan kann man sich anschauen, was in unseren Shops verkauft wird – das ist einfach eine gute Kombination!”, fasst Pictrs-Geschäftsführer Christian Prüfer die Vorteile zusammen.
Am Stand von Pictrs und PixelfotoExpress warten nicht nur gute Laune und die Lust auf Austausch: Besucher*innen können tolle Preise gewinnen! Vorbeischauen lohnt sich also auf jeden Fall.
Bonus für die Fotopresse: Wer das ganze Wochenende auf der Imaging World verbringen möchte und dafür statt 25 Euro nur 15 Euro zahlen will, schreibt Sarah von Pictrs eine E-Mail – es gibt noch ein begrenztes Kontingent an Spezialtickets auf Anfrage!
Aktuelle Kommentare