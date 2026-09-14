Das Leipziger Unternehmen Pictrs wird vom 2. bis 4. Oktober 2026 als Aussteller auf der Imaging World in Nürnberg vertreten sein. Im vergangenen Jahr hatte Pictrs die Veranstaltung noch als Besucher begleitet. Nun folgt der erste eigene Messeauftritt.

Pictrs betreibt ein Shopsystem, über das Fotografinnen und Fotografen ihre Aufnahmen online verkaufen können. Nach Angaben des Unternehmens nutzen mehr als 20.000 Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz das Angebot. Dazu zählen unter anderem Hochzeits-, Schul-, Sport- und Eventfotografen sowie Fotostudios und Betreiber von Fotoboxen.

Auf der Imaging World tritt Pictrs gemeinsam mit PixelfotoExpress auf. Das Dresdner Fotofachlabor ist bereits bei anderen Veranstaltungen zusammen mit dem Leipziger Anbieter aufgetreten. Der gemeinsame Stand befindet sich in Halle 12.0 am Stand 331.

Die Imaging World richtet sich an die Foto-, Video- und Content-Creation-Branche. Pictrs sieht die Veranstaltung als Möglichkeit zum Austausch mit Fotografen und anderen Branchenvertretern. Am gemeinsamen Messestand ist außerdem ein Gewinnspiel für Besucher vorgesehen.

Pressemitteilung Pictrs: