23. MUNDOLOGIA Festival, 28. bis 31. Januar 2027, Konzerthaus Freiburg

Entdeckungsreisen in einer Welt im Wandel – das 23 . MUNDOLOGIA-Festival im Konzertaus Freiburg

Vom 28. bis 31. Januar 2027 verwandelt sich das Konzerthaus Freiburg beim 23. MUNDOLOGIA-Festival erneut in einen Treffpunkt für Reisende, Naturbegeisterte, Fotografinnen und Weltenentdecker. Das hochkarätige Vortragsprogramm beeindruckt mit außergew ö hnlichen Pers ö nlichkeiten, die faszinierende Einblicke in Ökosysteme und Gesellschaften geben. Darüber hinaus führen abenteuerliche Expeditionen und ungewöhnliche Reisegeschichten quer über den Globus – atemberaubend, überraschend und immer nah dran am echten Leben.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 28. Januar 2027, Deutschlands bekanntester Förster, Peter Wohlleben. In seinem Live-Vortrag „Das geheime Leben der Bäume“ nimmt er das Publikum mit in die verborgene Welt des Waldes. Wissenschaftlich fundiert und zugleich emotional erzählt, zeigt Wohlleben, wie Bäume kommunizieren, sich gegenseitig unterstützen und als Teil eines komplexen Ökosystems zusammenleben.

Am Freitag stehen gleich mehrere außergewöhnliche Abenteurer auf der Bühne. Den Anfang macht Niklas Bahn mit „7 Jahre Backpacking“, gefolgt von Valentin Grüner, Wildhüter und SPIEGEL-Bestseller, der mit seiner Arbeit mit Löwen in Afrika bekannt wurde. Am Abend gibt der vielfach ausgezeichnete Fotojournalist und Autor Lutz Jäkel Einblicke in das neue Syrien, wo nach dem Sturz des Regimes ein neues Kapitel begonnen hat. Parallel dazu berichtet Louis Palmer, der mit seinem selbst konstruierten Solartaxi weltweit für Aufsehen sorgte, in „Verrückt nach dieser Welt“ von seinen Reisen und seinem Engagement für nachhaltige Mobilität.

Mut, Neugier und Wissenschaft

Bereits vor zwei Jahren hat der Klimaforscher Christian Klepp stehende Ovationen vom MUNDOLOGIA-Publikum erhalten. Am Festivalsamstag macht er mit „Wunderwerk Natur“ unserem Planeten eine bildgewaltige Liebeserklärung. Mountainbiker Harald Philipp zeigt spektakuläre Touren in Ligurien. Fotograf und Naturfilmer David Groß verbindet Küche, Kamera und Abenteuer in „Roadtrip Japan“ zu einer neuen Form des Erzählens, während sich der Archäologe Gino Caspari in „Gold, Gräber, Gangster“ auf die Suche nach geraubten Schätzen macht. Am Abend beeindruckt der renommierte Landschaftsfotograf Stefan Forster mit seinem Vortrag „Im Reich der Lichter 2“, der spektakuläre Aufnahmen aus dem hohen Norden zeigt. Und die freie Autorin Nadine Pungs berichtet in „Allein die Welt“ von Mut und Zweifeln, Fernweh und Freiheit und ihren Erlebnissen alleine unterwegs zwischen Alpen und Afghanistan.

Der Festivalsonntag beginnt mit den Reiseerzählungen von Marlies und Andreas Lattner-Czerny. Fünf Jahre waren sie mit ihrem Van zwischen Marokko und Norwegen unterwegs. Der renommierte Naturfotograf Ingo Arndt porträtiert mit „Patagonien“ eines der letzten großen Wildnisgebiete. Besonders Familien dürfen sich auf Stargast Julian Janssen freuen, den meisten bekannt als „Checker Julian“. Mit Neugier und Witz geht er spannenden Fragen auf den Grund. Filmemacher und Geschichtenerzähler Valentin Macke ist mit 21 Jahren ohne Plan zwei Jahre lang per Anhalter Richtung Osten gefahren und erzählt in „Vertrau mir“ von seinen Abenteuern in Urwäldern, Wüsten und Hochgebirgen. Den inspirierenden Schlusspunkt setzt Wissenschaftsjournalist und TV-Moderator Ranga Yogeshwar mit „Eine Gesellschaft im Wandel“. Er öffnet ein Fenster in die Zukunft und zeigt, dass diese nicht dystopisch sein muss, sondern voller Chancen steckt.

MUNDOLOGIA-Messe, Fotoausstellungen und Seminare

Begleitend zum Vortragsprogramm lädt die große MUNDOLOGIA-Messe zum Entdecken, Ausprobieren und Austauschen ein. Über 70 Aussteller präsentieren Kameratechnik, Zubehör, nachhaltige Produkte, Innovationen und besondere Reiseideen. Hilfsorganisationen geben Einblicke in ihre Arbeit und zeigen Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden.

Ergänzt wird das Programm durch eindrückliche Fotoausstellungen, darunter die Gewinnerbilder der Nikon Comedy Wildlife Awards 2026 sowie des CEWE Photo Award. Fachwissen, kreative Impulse und konkrete Tipps gibts in den praxisnahen und vielfältigen Fotoseminaren.

So wird MUNDOLOGIA auch 2027 zu einem inspirierenden Forum mit entspanntem Flair, spannend für alle, die neugierig auf die Welt sind, starke Geschichten lieben und Bilder als Fenster zur Welt begreifen.

Der Ticketverkauf hat begonnen. Alle Informationen zu Vorträgen, Messe, Ausstellungen und Workshops gibt es unter www.mundologia.de

Preis und Verfügbarkeit