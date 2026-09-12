Insta360 präsentiert die Luna Pro: Eine gemeinsam mit Leica entwickelte Gimbal-Kamera für Vlogging im Alltag

Insta360 hat heute die Luna Pro vorgestellt, die neueste Ergänzung der gemeinsam mit Leica entwickelten Gimbal-Kameras der Luna Serie.

Von cineastischen 8K Dolby-Vision-Videos und 4× HighRes-Zoom über 4K Hochformatvideos bis hin zu KI-gestützten Tracking- und Bearbeitungsfunktionen ist die Luna Pro dafür konzipiert, alles von spontanen Aufnahmen im Alltag bis hin zu anspruchsvolleren kreativen Projekten zu meistern.

Professionelle Bildqualität

Die Luna Pro kombiniert ein Leica Summicron-Objektiv mit einem 8K 1″-Sensor für herausragende Details und starke Schwachlichtleistung.

Eine Dual-KI-Chip-Architektur mit einem dedizierten Imaging-Chip und einem 4-nm-Flaggschiff-Chip ermöglicht dabei leistungsstarke Verarbeitung direkt auf dem Gerät für eine verbesserte Bildqualität und intelligente Aufnahmen.

Als leistungsstarkes Tool für die Erstellung von Kurzform-Content unterstützt die Luna Pro 4K 30 fps Hochformatvideos mit 6K Oversampling und liefert damit direkt teilbare 4K Inhalte für Social Media.

Darüber hinaus unterstützt sie 8K Dolby Vision für beeindruckende Details und einen hohen Dynamikumfang sowie 4K 120 fps Zeitlupen und 1080p 240 fps Zeitlupen für butterweiche Aufnahmen.

Mit bis zu 2× verlustfreiem Zoom und 4× HighRes Zoom bietet die Luna Pro Creatorn mehr Flexibilität bei der Aufnahme entfernter Motive und bewahrt dabei klare, scharfe Details. Die KI-gestützte Optimierung trägt zusätzlich dazu bei, die Bildqualität beim Heranzoomen zu erhalten.

Stabilisierung und intelligentes Aufnehmen

Die 3-Achsen-Stabilisierung der Luna Pro sorgt für ruhige und stabile Aufnahmen, während KI-gestütztes Deep Track und Schnellfokus dabei helfen, Motive scharf und im Bild zu halten.

Als charakteristisches Designelement der Luna Serie ermöglicht der branchenweit erste abnehmbare 2″-OLED-Touchscreen eine flexible Bildkomposition und erleichtert die Kontrolle der Aufnahmen aus verschiedenen Winkeln. Slide-to-start recording und Twist-to-shoot controls verkürzen zudem die Zeit zwischen dem Aufnehmen der Kamera und dem eigentlichen Auslösen.

Mit bis zu 4 Stunden Akkulaufzeit und 47 GB integriertem Speicher ist die Luna Pro auch für längere Aufnahmesessions gerüstet. Die direkte Verbindung mit der Insta360 Mic Serie macht zudem auch hochwertigen Sound zum Kinderspiel.

Mehr Möglichkeiten für deine Kreationen

Die Luna Pro macht das Aufnehmen mit Funktionen wie “Zum Starten wischen” und “Zum Aufnehmen drehen” intuitiv und der POV-Kopf-Tracker eröffnet neue Möglichkeiten für immersive Inhalte aus der Ego-Perspektive. NFC ermöglicht den sofortigen Zugriff auf die App.

Die Luna Pro verfügt außerdem über Leica Farbprofile wie Leica Natural, Leica Vivid und Leica Chrome sowie eine Reihe cineastischer Filter für mehr kreative Flexibilität und charakteristische Looks direkt in der Kamera.

10-Bit I-Log bewahrt umfassende Farbinformationen sowie mehr Details in Lichtern und Schatten und bietet damit größere Flexibilität bei der Postproduktion, wobei auch ACES-Workflows unterstützt werden.

KI-gestützte Bearbeitung erleichtert die Verwandlung von Aufnahmen in professionell wirkenden Content, während der integrierte Timecode eine nahtlose Synchronisierung mehrerer Kameras sowie effiziente Workflows mit Final Cut Pro und Adobe Premiere Pro ermöglicht.

Verfügbarkeit & Preise

Die Insta360 Luna Pro ist ab dem 10. September über den Insta360 Store, Amazon und ausgewählte Händler weltweit erhältlich. Der Preis für das Standard-Bundle beginnt bei 529 €.

Sie ist in Nachtschwarz und Astralweiß erhältlich.

Insta360 Global Awards 2026 Supported by Leica

Um Creator dazu zu inspirieren, die Grenzen des visuellen Storytellings auszuloten, sind die Insta360 Global Awards 2026 jetzt für Einreichungen geöffnet. Der globale Wettbewerb lädt Creator dazu ein, ihre Vision und Kreativität mit originellen Foto- und Videoarbeiten zu zeigen, die mit Geräten von Insta360 oder Antigravity aufgenommen wurden.

Der Wettbewerb umfasst verschiedene Foto- und Videokategorien. Creator können ihre Arbeiten über die Insta360 Website, Social-Media-Kanäle oder die Insta360 App einreichen. Die Einreichungsphase begann am 15. Juni und läuft bis zum 31. Oktober. Die Gewinner werden am 30. November bekannt gegeben.

Das gibt es zu gewinnen:

Annual Video Awards : 3 Gewinner, Preise im Wert von jeweils über 7,500 $ US

: 3 Gewinner, Preise im Wert von jeweils über 7,500 $ US Annual Photo Awards : 3 Gewinner, Preise im Wert von jeweils über 6,000 $ US

: 3 Gewinner, Preise im Wert von jeweils über 6,000 $ US Best Video by Category : 24 Gewinner, Preise im Wert von jeweils über 2,400 $ US

: 24 Gewinner, Preise im Wert von jeweils über 2,400 $ US Best Photo by Category : 24 Gewinner, Preise im Wert von jeweils über 2,000 $ US

: 24 Gewinner, Preise im Wert von jeweils über 2,000 $ US Monthly Video Awards : 24 Gewinner, Preise im Wert von jeweils über 250 $ US

: 24 Gewinner, Preise im Wert von jeweils über 250 $ US Monthly Photo Awards: 24 Gewinner, Preise im Wert von jeweils über 200 $ US

Weitere Informationen und Details zur Einreichung findest du auf der Insta360 Website.