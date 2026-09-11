Die Leica Camera Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025/2026 einen Umsatz von 573 Millionen Euro erzielt. Das entspricht einem Rückgang von 3,8 Prozent gegenüber dem Rekordwert des Vorjahres. Wachstum meldet das Unternehmen unter anderem für das Mobile-Geschäft.
Die Leica Camera Gruppe hat ihr Geschäftsjahr von April 2025 bis März 2026 mit einem Umsatz von 573 Millionen Euro abgeschlossen. Gegenüber den 596 Millionen Euro des vorangegangenen Geschäftsjahres entspricht das einem Minus von 3,8 Prozent.
Als Gründe für die Entwicklung nennt Leica unter anderem geopolitische Unsicherheiten, Wechselkurseffekte und verschärfte Zollbestimmungen. Wesentlichen Einfluss auf die Gesamtentwicklung hatte nach Angaben des Unternehmens der Geschäftsbereich Photo.
Andere Sparten entwickelten sich laut Leica günstiger. Für das Mobile-Geschäft meldet der Hersteller weiteres Wachstum, während die Nachfrage nach Sportoptik stabil geblieben sei. Positiv hätten sich zudem die Bereiche Uhren und Zubehör, Smart Projection sowie Brillengläser entwickelt.
Jubiläumsjahr mit Sondermodellen und Ausstellungen
Das vergangene Geschäftsjahr stand zugleich im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums der ersten Leica-Kamera. Das Unternehmen begleitete das Jubiläum mit limitierten Modellen und insgesamt 24 internationalen Ausstellungen. Nach Angaben des Herstellers stießen auch gebrauchte Kameras aus dem Leica-Pre-Owned-Programm weiterhin auf Nachfrage.
2026 begeht Leica zudem das 50-jährige Bestehen seines internationalen Galerienetzwerks. Dazu gehört die Jubiläumsausstellung „Personal Perspectives“, mit der das Unternehmen seine Aktivitäten rund um Fotografie und Ausstellungen fortsetzt.
Leica setzt auf weitere Expansion
CEO Andreas Voll führt die Geschäftsentwicklung unter anderem auf die Erweiterung des Produktportfolios und die Ansprache zusätzlicher Zielgruppen zurück. Dabei verweist das Unternehmen auf Produkte wie die Leica M EV1, das Leica Leitzphone powered by Xiaomi und den Smart-Miniprojektor Leica Cine Compact 1. Zugleich will Leica sein internationales Vertriebs- und Store-Netzwerk weiterentwickeln.
Pressemitteilung Leica:
Leica Camera Gruppe mit robuster Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2025/2026
Leica behauptet starke Marktposition in einem anspruchsvollen Marktumfeld
Wetzlar, 08. September 2026. Die Leica Camera Gruppe hat ihre starke Position in den internationalen Märkten im Geschäftsjahr 2025/2026 trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen erfolgreich behauptet. Der Umsatz des Unternehmens blieb im abgelaufenen Geschäftsjahr (April 2025 bis März 2026) mit 573 Mio. Euro (-3,8 %) hinter dem historischen Rekordwert des Vorjahres (596 Mio. Euro) zurück. Die Leica Camera Gruppe erreichte dabei in einem herausfordernden Marktumfeld, das von geopolitischen Unsicherheiten, nachteiligen Wechselkurseffekten und verschärften Zollregelungen geprägt war, ein robustes Ergebnis. Maßgeblich für die Umsatzentwicklung ist der Geschäftsbereich Photo. Der Bereich Mobile verzeichnete weiter ein starkes Wachstum, und die Nachfrage im Bereich Sportoptik erwies sich erneut als stabil. Das Geschäft mit Uhren & Accessories, Heimkinoprojektoren (Smart Projection) und Brillengläsern entwickelte sich positiv.
Im vergangenen Geschäftsjahr hat die Leica Camera Gruppe das 100-jährige Jubiläum der Markteinführung der ersten Leica genutzt, um die weltweite Strahlkraft der Marke weiter zu stärken. Die hohe Nachfrage nach den limitierten Jubiläumseditionen, die große Resonanz auf 24 internationale Ausstellungen sowie das anhaltende Interesse an Leica Pre-Owned-Kameras unterstreichen die starke Positionierung der Marke und die Verbundenheit der globalen Leica Community. Auch das eigene Auktionshaus Leitz Photographica Auction setzte mit der Versteigerung eines seltenen Leica Prototyps, der zu den teuersten Kameras aller Zeiten zählt, ein eindrucksvolles Zeichen für die Begehrlichkeit und Wertbeständigkeit der Marke. Mit der Jubiläumsausstellung „Personal Perspectives“ zum 50-jährigen Bestehen des heute größten internationalen Galerienetzwerks für Fotografie unterstreicht Leica 2026 erneut sein Engagement für die Kultur der Fotografie und den Austausch mit Fotografierenden und Fotografiebegeisterten.
Andreas Voll, CEO der Leica Camera AG, sagt: „Leica steht wie kaum ein anderes Unternehmen für Präzision, Handwerkskunst, Design und fotografische Kultur. Die Geschäftsentwicklung zeigt die erfolgreiche strategische Ausrichtung der Leica Camera Gruppe mit innovativen Kameras im Premiumsegment und der Ansprache neuer Zielgruppen. Mit der Leica M EV1, der ersten Kamera der ikonischen M-Serie mit integriertem elektronischem Sucher, dem ersten internationalen Smartphone „Leica Leitzphone“ und den Smart-Miniprojektor Leica Cine Compact 1 haben wir unser Premium-Produktportfolio um wichtige Innovationen erweitert. Der Ausbau des globalen Vertriebs- und Retailnetzwerks festigt die enge Verbindung zu unseren Kundinnen und Kunden und stärkt unsere Präsenz in den Märkten weltweit.“
Entwicklung in den Regionen und Stärkung des globalen Vertriebsnetzwerks
Die Leica Camera Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2025/2026 vor allem in ihrem Heimatmarkt Deutschland wachsen. In den Auslandsmärkten machten sich die anhaltenden geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten bemerkbar.
Das globale Store-Netzwerk hat Leica Camera im Geschäftsjahr 2025/2026 gezielt in bislang nicht erschlossenen Regionen erweitert. Die selektive Vertriebsstrategie wird seit 20 Jahren konsequent weiterentwickelt und basiert auf der Integration von stationärem Handel, Auktionen und E-Commerce. Das Onlinegeschäft trug mit einer Steigerung von rund 5 % im Vorjahresvergleich zum Umsatz der Gruppe bei.
Produktneuheiten im Bereich Photo und in den weiteren Geschäftsbereichen
Im Oktober 2025 führte Leica mit der Leica M EV1 die erste M-Kamera mit integriertem elektronischem Sucher in den Markt ein. Im Januar 2026 wurde mit dem Leica Noctilux M-35 ein besonders kompaktes und lichtstarkes Objektiv für das M-System vorgestellt. Es enthält Linsen, die durch das Pressen von Glas bei großer Hitze entstehen. Dieses sogenannte Präzisionsblankpressen ist eine Zukunftstechnologie, die Leica beherrscht. Mit der Leica SL3 Reporter präsentierte Leica eine besonders robuste und charakterstarke Designvariante der Systemkamera. Ergänzt wurde das Portfolio durch die Leica Q3 Monochrom, die konsequent auf Schwarz-Weiß-Fotografie im Digitalbereich ausgerichtet ist.
Mit dem Leica Ultravid White Ocean, einem eleganten Fernglas für Küste und Meer, hat Leica im Bereich der Sportoptik neue Zielgruppen angesprochen und zusätzlich das Portfolio mit neuen Spektiven für professionelle Natur- und Landschaftsbeobachtung ergänzt. Die strategische Partnerschaft mit Xiaomi beim Thema Mobile Imaging hat sich weiter positiv entwickelt. Das im Februar 2026 vorgestellte Leica Leitzphone powered by Xiaomi trägt die Leica Designsprache und verbindet fotografische Expertise mit dem charakteristischen Blick auf das Wesentliche. Die von Leica entwickelte und mehrfach ausgezeichnete iPhone-App „Leica LUX“ integrierte neue Funktionen wie „Artist Looks“, die Aufnahmen im Stil des britischen Starfotografen Greg Williams ermöglichen.
Im Geschäftsfeld Smart Projection erweiterte Leica sein Heimkinoangebot durch Kooperationen mit den Premiummöbelherstellern YOMEI und USM, in deren Möbel der Laser-TV Leica Cine 1 integriert werden kann. Im Bereich Uhren & Accessories stellte Leica die Uhrenserie ZM 1 & ZM 2 in der neuen Farbvariante Urban Green vor. Der Hersteller von hochwertigen Brillengläsern Eyecare baute sein internationales Vertriebsnetz weiter aus und integrierte neue Maschinen schrittweise in die bestehenden Produktionsprozesse.
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