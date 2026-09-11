Leica Camera Gruppe mit robuster Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2025/2026

Leica behauptet starke Marktposition in einem anspruchsvollen Marktumfeld

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Wetzlar, 08. September 2026. Die Leica Camera Gruppe hat ihre starke Position in den internationalen Märkten im Geschäftsjahr 2025/2026 trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen erfolgreich behauptet. Der Umsatz des Unternehmens blieb im abgelaufenen Geschäftsjahr (April 2025 bis März 2026) mit 573 Mio. Euro (-3,8 %) hinter dem historischen Rekordwert des Vorjahres (596 Mio. Euro) zurück. Die Leica Camera Gruppe erreichte dabei in einem herausfordernden Marktumfeld, das von geopolitischen Unsicherheiten, nachteiligen Wechselkurseffekten und verschärften Zollregelungen geprägt war, ein robustes Ergebnis. Maßgeblich für die Umsatzentwicklung ist der Geschäftsbereich Photo. Der Bereich Mobile verzeichnete weiter ein starkes Wachstum, und die Nachfrage im Bereich Sportoptik erwies sich erneut als stabil. Das Geschäft mit Uhren & Accessories, Heimkinoprojektoren (Smart Projection) und Brillengläsern entwickelte sich positiv.

Im vergangenen Geschäftsjahr hat die Leica Camera Gruppe das 100-jährige Jubiläum der Markteinführung der ersten Leica genutzt, um die weltweite Strahlkraft der Marke weiter zu stärken. Die hohe Nachfrage nach den limitierten Jubiläumseditionen, die große Resonanz auf 24 internationale Ausstellungen sowie das anhaltende Interesse an Leica Pre-Owned-Kameras unterstreichen die starke Positionierung der Marke und die Verbundenheit der globalen Leica Community. Auch das eigene Auktionshaus Leitz Photographica Auction setzte mit der Versteigerung eines seltenen Leica Prototyps, der zu den teuersten Kameras aller Zeiten zählt, ein eindrucksvolles Zeichen für die Begehrlichkeit und Wertbeständigkeit der Marke. Mit der Jubiläumsausstellung „Personal Perspectives“ zum 50-jährigen Bestehen des heute größten internationalen Galerienetzwerks für Fotografie unterstreicht Leica 2026 erneut sein Engagement für die Kultur der Fotografie und den Austausch mit Fotografierenden und Fotografiebegeisterten.

Andreas Voll, CEO der Leica Camera AG, sagt: „Leica steht wie kaum ein anderes Unternehmen für Präzision, Handwerkskunst, Design und fotografische Kultur. Die Geschäftsentwicklung zeigt die erfolgreiche strategische Ausrichtung der Leica Camera Gruppe mit innovativen Kameras im Premiumsegment und der Ansprache neuer Zielgruppen. Mit der Leica M EV1, der ersten Kamera der ikonischen M-Serie mit integriertem elektronischem Sucher, dem ersten internationalen Smartphone „Leica Leitzphone“ und den Smart-Miniprojektor Leica Cine Compact 1 haben wir unser Premium-Produktportfolio um wichtige Innovationen erweitert. Der Ausbau des globalen Vertriebs- und Retailnetzwerks festigt die enge Verbindung zu unseren Kundinnen und Kunden und stärkt unsere Präsenz in den Märkten weltweit.“

Entwicklung in den Regionen und Stärkung des globalen Vertriebsnetzwerks

Die Leica Camera Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2025/2026 vor allem in ihrem Heimatmarkt Deutschland wachsen. In den Auslandsmärkten machten sich die anhaltenden geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten bemerkbar.

Das globale Store-Netzwerk hat Leica Camera im Geschäftsjahr 2025/2026 gezielt in bislang nicht erschlossenen Regionen erweitert. Die selektive Vertriebsstrategie wird seit 20 Jahren konsequent weiterentwickelt und basiert auf der Integration von stationärem Handel, Auktionen und E-Commerce. Das Onlinegeschäft trug mit einer Steigerung von rund 5 % im Vorjahresvergleich zum Umsatz der Gruppe bei.

Produktneuheiten im Bereich Photo und in den weiteren Geschäftsbereichen

Im Oktober 2025 führte Leica mit der Leica M EV1 die erste M-Kamera mit integriertem elektronischem Sucher in den Markt ein. Im Januar 2026 wurde mit dem Leica Noctilux M-35 ein besonders kompaktes und lichtstarkes Objektiv für das M-System vorgestellt. Es enthält Linsen, die durch das Pressen von Glas bei großer Hitze entstehen. Dieses sogenannte Präzisionsblankpressen ist eine Zukunftstechnologie, die Leica beherrscht. Mit der Leica SL3 Reporter präsentierte Leica eine besonders robuste und charakterstarke Designvariante der Systemkamera. Ergänzt wurde das Portfolio durch die Leica Q3 Monochrom, die konsequent auf Schwarz-Weiß-Fotografie im Digitalbereich ausgerichtet ist.

Mit dem Leica Ultravid White Ocean, einem eleganten Fernglas für Küste und Meer, hat Leica im Bereich der Sportoptik neue Zielgruppen angesprochen und zusätzlich das Portfolio mit neuen Spektiven für professionelle Natur- und Landschaftsbeobachtung ergänzt. Die strategische Partnerschaft mit Xiaomi beim Thema Mobile Imaging hat sich weiter positiv entwickelt. Das im Februar 2026 vorgestellte Leica Leitzphone powered by Xiaomi trägt die Leica Designsprache und verbindet fotografische Expertise mit dem charakteristischen Blick auf das Wesentliche. Die von Leica entwickelte und mehrfach ausgezeichnete iPhone-App „Leica LUX“ integrierte neue Funktionen wie „Artist Looks“, die Aufnahmen im Stil des britischen Starfotografen Greg Williams ermöglichen.

Im Geschäftsfeld Smart Projection erweiterte Leica sein Heimkinoangebot durch Kooperationen mit den Premiummöbelherstellern YOMEI und USM, in deren Möbel der Laser-TV Leica Cine 1 integriert werden kann. Im Bereich Uhren & Accessories stellte Leica die Uhrenserie ZM 1 & ZM 2 in der neuen Farbvariante Urban Green vor. Der Hersteller von hochwertigen Brillengläsern Eyecare baute sein internationales Vertriebsnetz weiter aus und integrierte neue Maschinen schrittweise in die bestehenden Produktionsprozesse.