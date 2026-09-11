Das Kunstmuseum St.Gallen zeigt in der Lokremise die Ausstellung „Arrow of Time“ von Emilija Škarnulytė. Filme, Licht und skulpturale Arbeiten beschäftigen sich mit Atomtechnik, politischer Geschichte und den langfristigen Folgen menschlicher Eingriffe.

Vom 22. August bis 8. November 2026 ist in der Lokremise des Kunstmuseums St. Gallen die Ausstellung „Arrow of Time“ der litauischen Künstlerin und Filmemacherin Emilija Škarnulytė zu sehen. Sie verbindet Filmprojektionen, Licht und skulpturale Elemente zu einer raumgreifenden Installation.

Inhaltlich beschäftigt sich Škarnulytė mit dem Verhältnis von Technologie, politischer Vergangenheit und planetaren Zeiträumen. Nach Angaben des Museums soll dabei die menschliche Perspektive bewusst aus dem Mittelpunkt rücken. Stattdessen betrachtet die Künstlerin technische Hinterlassenschaften als Teil größerer ökologischer und geologischer Zusammenhänge.

Radioaktivität und langfristige Folgen

„Arrow of Time“ greift beispielsweise die schwer überschaubaren Zeitdimensionen radioaktiver Hinterlassenschaften auf. Die Ausstellung beschäftigt sich mit Kontrolle, technischen Zukunftsversprechen und den Spuren, die menschliche Eingriffe über Generationen hinweg hinterlassen können.

Eine eindeutige Zukunftserzählung will Škarnulytė dabei nach Angaben des Museums nicht vorgeben. Die Arbeiten bewegen sich vielmehr zwischen wissenschaftlichen Beobachtungen und fiktionalen Elementen. Auf diese Weise sollen unterschiedliche Perspektiven auf technologischen Fortschritt und dessen mögliche Folgen nebeneinanderstehen.

Der Eintritt zu „Emilija Škarnulytė – Arrow of Time“ im Kunstmuseum St. Gallen Lokremise ist frei. Weitere Informationen: https://www.kunstmuseumsg.ch/

Pressemitteilung Kunstmuseum St. Gallen: