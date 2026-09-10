9/11 – Under Attack – Die ikonischen Bilder des 11. September 2001 exklusiv auf My Art Registry

Am 11. September 2001 veränderten die Terroranschläge auf das World Trade Center die Welt. Der F.A.Z.-Fotojournalist Helmut Fricke befand sich zufällig in Manhattan, als die Zwillingstürme angegriffen wurden und einstürzten – und wurde so zum unmittelbaren Augenzeugen eines der einschneidendsten Ereignisse der jüngeren Geschichte. Zehn Tage lang fotografierte er vor Ort, unter anderem mit einer analogen Leica M6, das Entsetzen, die Tragödie, die Erschöpfung, den Zusammenhalt und die Hoffnung.

25 Jahre nach den Anschlägen veröffentlicht Helmut Fricke sein fotografisches Vermächtnis von 9/11 nun erstmals und ausschließlich im Rahmen der Ausstellung „9/11 – Under Attack“. Die eindringlichen Schwarz-Weiß-Aufnahmen und ausgewählten farbigen Motive der Street Photography berühren durch ihren analogen, dokumentarischen Charakter und zeigen den 11. September aus einer unmittelbaren, intuitiven Perspektive.

Exklusiver Launch über Hahnemühle MyArtRegistry

Anlässlich der Ausstellung kommen die Bilder erstmals als limitierte Editionen exklusiv auf den Fotokunst-Markt – über Hahnemühle MyArtRegistry, die Online-Plattform für die Authentifizierung, Reproduktion und weltweite Distribution zertifizierter Kunstwerke. Damit sind die ikonischen 9/11-Bilder von Helmut Fricke weltweit zugänglich und dauerhaft gesichert.

Gedruckt werden die Werke exklusiv als hochwertige FineArt Prints auf Hahnemühle Hanfpapier – die Schwarz-Weiß-Motive auf Hemp Glossy Baryta, die farbigen Motive auf Hemp. Die Wahl der zwei konservatorisch wertvollen FineArt Inkjet-Papiere fiel bewusst auf Hanfpapier – im Jahr des 250. Jahrestags der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung schließt sich damit ein besonderer Kreis: „Hanfpapier gehörte zur Zeit der amerikanischen Gründungsväter zu den verwendeten Schreibmaterialien und steht bis heute für Beständigkeit und den Erhalt bedeutender Zeugnisse der Geschichte”, so Hahnemühle CEO Jan Wölfle.

„In Verbindung mit modernsten Pigmenttinten ist die Farbstabilität und Alterungsbeständigkeit über Jahrhunderte gewährleistet – mein 9/11-Vermächtnis wird jetzt zum ersten Mal veröffentlicht – exklusiv auf Hahnemühle My Art Registry„, ergänzt Fotograf Helmut Fricke.

Eine Kooperation von F.A.Z., Massif Central und Hahnemühle

„9/11 – Under Attack“ ist eine gemeinsame Ausstellung von Frankfurter Allgemeine Zeitung, Massif Central im Bethmanhof in Frankfurt am Main und Hahnemühle. Moderiert und projektbegleitend betreut wird die Ausstellung von Dany Michalski, mit der Hahnemühle seit vielen Jahren erfolgreich FineArt Projekte rund um das Hahnemühle Papier launcht.

Die Ausstellung wird am 10. September 2026 um 18:30 Uhr im Massif Central, Frankfurt am Main, feierlich eröffnet. Im Rahmen der Vernissage findet eine Podiumsdiskussion über den Tag statt, der vor 25 Jahren die Welt veränderte.

Im Anschluss ist die Ausstellung vom 10. bis 30. September 2026 während der regulären Öffnungszeiten kostenfrei zu sehen. Bitte beachten Sie, dass vom 22. bis 28. September einzelne Bereiche möglicherweise nur eingeschränkt zugänglich sind. Für aktuelle Informationen zur Zugänglichkeit wenden Sie sich vor Ihrem Besuch gerne an hallo@massifcentral.rocks.

Öffnungszeiten der Ausstellung

Montag: 11–16 Uhr Dienstag bis Samstag: 11–21 Uhr

Über die Ausstellung

„9/11 – Under Attack“ zeigt eine Auswahl der eindringlichsten Aufnahmen des F.A.Z. Fotografen Helmut Fricke vom 11. September 2001 – exklusiv gedruckt auf Hahnemühle Digital FineArt Papier und erstmals weltweit erhältlich über Hahnemühle MyArtRegistry.

Über My Art Registry

Anlässlich der Ausstellung veröffentlicht Helmut Fricke sein fotografisches Vermächtnis von 9/11 erstmals und ausschließlich auf MyArtRegistry by Hahnemühle. Über die Online-Plattform für die Authentifizierung, Reproduktion und weltweite Distribution zertifizierter Kunstwerke sind streng limitierte Editionen der ikonischen 9/11-Bilder weltweit zugänglich.