Der Fotojournalist Helmut Fricke dokumentierte die Anschläge vom 11. September 2001 und ihre Folgen unmittelbar vor Ort in New York. 25 Jahre später werden seine Aufnahmen in Frankfurt gezeigt und als limitierte Editionen über Hahnemühle MyArtRegistry angeboten.
Fricke arbeitete unter anderem mit einer analogen Leica M6. Dabei entstanden vor allem Schwarz-Weiß-Fotografien sowie einige Farbaufnahmen. Seine Bilder zeigen nicht nur die unmittelbaren Auswirkungen der Anschläge, sondern auch Menschen und Situationen in den darauffolgenden Tagen. 25 Jahre später werden diese Fotografien im Rahmen der Ausstellung „9/11 – Under Attack“ öffentlich präsentiert.
Parallel zur Ausstellung sollen ausgewählte Motive erstmals als limitierte FineArt Prints erhältlich sein. Der Vertrieb erfolgt über Hahnemühle MyArtRegistry. Die Plattform dient unter anderem dazu, Kunstwerke zu registrieren und ihre Authentizität zu dokumentieren.
„9/11 – Under Attack“ entsteht als Kooperation der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, des Massif Central im Bethmannhof in Frankfurt am Main und Hahnemühle. Die Eröffnung findet am 10. September 2026 um 18:30 Uhr im Massif Central statt. Anschließend kann die Ausstellung bis zum 30. September 2026 kostenlos besucht werden. Montags ist sie von 11 bis 16 Uhr geöffnet, dienstags bis samstags von 11 bis 21 Uhr.
Pressemitteilung Hahnemühle:
9/11 – Under Attack – Die ikonischen Bilder des 11. September 2001 exklusiv auf My Art Registry
Am 11. September 2001 veränderten die Terroranschläge auf das World Trade Center die Welt. Der F.A.Z.-Fotojournalist Helmut Fricke befand sich zufällig in Manhattan, als die Zwillingstürme angegriffen wurden und einstürzten – und wurde so zum unmittelbaren Augenzeugen eines der einschneidendsten Ereignisse der jüngeren Geschichte. Zehn Tage lang fotografierte er vor Ort, unter anderem mit einer analogen Leica M6, das Entsetzen, die Tragödie, die Erschöpfung, den Zusammenhalt und die Hoffnung.
25 Jahre nach den Anschlägen veröffentlicht Helmut Fricke sein fotografisches Vermächtnis von 9/11 nun erstmals und ausschließlich im Rahmen der Ausstellung „9/11 – Under Attack“. Die eindringlichen Schwarz-Weiß-Aufnahmen und ausgewählten farbigen Motive der Street Photography berühren durch ihren analogen, dokumentarischen Charakter und zeigen den 11. September aus einer unmittelbaren, intuitiven Perspektive.
Exklusiver Launch über Hahnemühle MyArtRegistry
Anlässlich der Ausstellung kommen die Bilder erstmals als limitierte Editionen exklusiv auf den Fotokunst-Markt – über Hahnemühle MyArtRegistry, die Online-Plattform für die Authentifizierung, Reproduktion und weltweite Distribution zertifizierter Kunstwerke. Damit sind die ikonischen 9/11-Bilder von Helmut Fricke weltweit zugänglich und dauerhaft gesichert.
Gedruckt werden die Werke exklusiv als hochwertige FineArt Prints auf Hahnemühle Hanfpapier – die Schwarz-Weiß-Motive auf Hemp Glossy Baryta, die farbigen Motive auf Hemp. Die Wahl der zwei konservatorisch wertvollen FineArt Inkjet-Papiere fiel bewusst auf Hanfpapier – im Jahr des 250. Jahrestags der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung schließt sich damit ein besonderer Kreis: „Hanfpapier gehörte zur Zeit der amerikanischen Gründungsväter zu den verwendeten Schreibmaterialien und steht bis heute für Beständigkeit und den Erhalt bedeutender Zeugnisse der Geschichte”, so Hahnemühle CEO Jan Wölfle.
„In Verbindung mit modernsten Pigmenttinten ist die Farbstabilität und Alterungsbeständigkeit über Jahrhunderte gewährleistet – mein 9/11-Vermächtnis wird jetzt zum ersten Mal veröffentlicht – exklusiv auf Hahnemühle My Art Registry„, ergänzt Fotograf Helmut Fricke.
Eine Kooperation von F.A.Z., Massif Central und Hahnemühle
„9/11 – Under Attack“ ist eine gemeinsame Ausstellung von Frankfurter Allgemeine Zeitung, Massif Central im Bethmanhof in Frankfurt am Main und Hahnemühle. Moderiert und projektbegleitend betreut wird die Ausstellung von Dany Michalski, mit der Hahnemühle seit vielen Jahren erfolgreich FineArt Projekte rund um das Hahnemühle Papier launcht.
Die Ausstellung wird am 10. September 2026 um 18:30 Uhr im Massif Central, Frankfurt am Main, feierlich eröffnet. Im Rahmen der Vernissage findet eine Podiumsdiskussion über den Tag statt, der vor 25 Jahren die Welt veränderte.
Im Anschluss ist die Ausstellung vom 10. bis 30. September 2026 während der regulären Öffnungszeiten kostenfrei zu sehen. Bitte beachten Sie, dass vom 22. bis 28. September einzelne Bereiche möglicherweise nur eingeschränkt zugänglich sind. Für aktuelle Informationen zur Zugänglichkeit wenden Sie sich vor Ihrem Besuch gerne an hallo@massifcentral.rocks.
Öffnungszeiten der Ausstellung
Montag: 11–16 Uhr Dienstag bis Samstag: 11–21 Uhr
Über die Ausstellung
„9/11 – Under Attack“ zeigt eine Auswahl der eindringlichsten Aufnahmen des F.A.Z. Fotografen Helmut Fricke vom 11. September 2001 – exklusiv gedruckt auf Hahnemühle Digital FineArt Papier und erstmals weltweit erhältlich über Hahnemühle MyArtRegistry.
Über My Art Registry
Anlässlich der Ausstellung veröffentlicht Helmut Fricke sein fotografisches Vermächtnis von 9/11 erstmals und ausschließlich auf MyArtRegistry by Hahnemühle. Über die Online-Plattform für die Authentifizierung, Reproduktion und weltweite Distribution zertifizierter Kunstwerke sind streng limitierte Editionen der ikonischen 9/11-Bilder weltweit zugänglich.
Aktuelle Kommentare