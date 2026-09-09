OM Digital Solutions erweitert seine PEN-Reihe um die OM SYSTEM PEN. Es handelt sich um die erste Kamera der Serie, die unter der Marke OM SYSTEM erscheint. Beim Design hält der Hersteller an der für die Reihe typischen kompakten Bauform im Messsucher-Stil fest. Technisch gibt es dagegen einige Änderungen.
Zu den Neuerungen zählt ein integrierter elektronischer Sucher. Gleichzeitig ist das Gehäuse nach IPX1 gegen Spritzwasser geschützt. Laut Hersteller handelt es sich um die erste PEN-Kamera mit einer entsprechenden Konstruktion. Damit soll sich das Modell auch für Reisen und Aufnahmen bei wechselnden Wetterbedingungen eignen.
Im Inneren arbeitet ein Live-MOS-Sensor mit 20,37 Megapixeln. Für die Bildverarbeitung ist der TruePic-IX-Prozessor zuständig. Die integrierte 5-Achsen-Bildstabilisierung soll Verwacklungen reduzieren und damit unter anderem Aufnahmen bei längeren Belichtungszeiten erleichtern.
Die OM SYSTEM PEN verwendet das Micro-Four-Thirds-Bajonett und kann damit mit entsprechenden Wechselobjektiven kombiniert werden. Angeboten wird die Kamera in Silber und Schwarz.
Der Marktstart ist für den 1. Oktober 2026 vorgesehen. Der Body kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung 999 Euro. Im Kit mit dem M.Zuiko Digital 14-42mm F3.5-5.6 III liegt die UVP bei 1.099 Euro.
Pressemitteilung OM System:
OM SYSTEM PEN – Everyday Life, Captured. PEN.
Entdecken Sie die neue OM SYSTEM PEN
Stilvolle und kompakte Systemkamera mit elektronischem Sucher und dem ersten staub- und spritzwassergeschützten Design der PEN-Serie
Die OM Digital Solutions Corporation gibt stolz die Einführung der neuen OM SYSTEM PEN bekannt, der ersten Kamera der PEN-Serie unter der Marke OM SYSTEM. Mit der Kombination aus dem zeitlosen PEN-Design im Messsucher-Stil und moderner Bildgebungstechnologie richtet sich die Kamera an Fotografen, die einen kompakten und leichten Begleiter für kreative Alltagsmomente, Reisen und visuelles Storytelling suchen.
Aufbauend auf dem Erbe der PEN-Serie, das bis ins Jahr 1959 zurückreicht, bietet die neue OM SYSTEM PEN mehrere bedeutende Weiterentwicklungen. Dazu zählen ein integrierter elektronischer Sucher sowie erstmals in der Geschichte der PEN-Serie ein staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse. In Kombination mit den renommierten Computational-Photography-Funktionen von OM SYSTEM ermöglicht die Kamera ein vielseitiges und intuitives Aufnahmeerlebnis, das sowohl Fotoenthusiasten als auch Einsteiger anspricht.
Für kreative Ideen, jeden Tag aufs Neue
Die OM SYSTEM PEN wurde entwickelt, um ihre Nutzerinnen und Nutzer dazu zu inspirieren, die Kamera überallhin mitzunehmen. Das kompakte und leichte Gehäuse wird durch einen elektronischen Sucher ergänzt, der ein noch intensiveres Aufnahmeerlebnis ermöglicht. Dank der nach IPX1 klassifizierten Staub- und Spritzwasserschutzkonstruktion ist die Kamera zudem ein zuverlässiger Begleiter bei wechselnden Wetterbedingungen.
Angetrieben vom TruePic IX Bildprozessor und einem 20,37-Megapixel Live-MOS-Sensor liefert die OM SYSTEM PEN eine hervorragende Bildqualität. Die integrierte 5-Achsen-Bildstabilisierung unterstützt dabei verwacklungsfreie Aufnahmen auch in anspruchsvollen Situationen.
Kreative Fotografen profitieren von den Funktionen Color Profile Control und Monochrome Profile Control, mit denen sich individuelle Bildlooks und von analogem Film inspirierte Stile direkt in der Kamera gestalten lassen. Zusätzlich ermöglicht die spezielle CP-Taste einen schnellen und einfachen Zugriff auf diese kreativen Werkzeuge.
Key Features
- Erste OM SYSTEM Kamera der PEN-Serie mit klassischem Design im Messsucher-Stil und integriertem elektronischem Sucher.
- Erste PEN-Kamera mit IPX1-zertifiziertem Staub- und Spritzwasserschutz für hohe Zuverlässigkeit im Alltag und auf Reisen.
- Color Profile Control und Monochrome Profile Control für kreative, von analogen Filmen inspirierte Bildlooks direkt in der Kamera.
- Umfangreiche Computational Photography Funktionen, darunter High Res Shot, Live ND, Focus Stacking, HDR und Mehrfachbelichtung.
- Schneller und präziser 121-Punkt-Kreuzsensor-Phasendetektions-Autofokus.
- KI-basierter Motiverkennungs-Autofokus für Menschen und Tiere.
- Starry Sky AF für die Astrofotografie sowie Pro Capture mit Serienbildaufnahmen von bis zu 30 Bildern pro Sekunde.
- Leistungsstarke 5-Achsen-Bildstabilisierung und Kompatibilität mit dem umfangreichen Micro Four Thirds Objektivsystem.
Verfügbarkeit & Preis
OM SYSTEM PEN Body UVP: EUR 999,00 /CHF 849,00
OM SYSTEM PEN + M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 III Kit UVP: EUR 1099,00 / CHF 949,00
Die neue OM SYSTEM PEN ist in den Farbvarianten Silber und Schwarz erhältlich. Die Markteinführung ist für den 01. Oktober 2026 geplant.
Mehr Infos: https://explore.omsystem.com/
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