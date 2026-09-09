OM Digital Solutions erweitert seine PEN-Reihe um die OM SYSTEM PEN. Es handelt sich um die erste Kamera der Serie, die unter der Marke OM SYSTEM erscheint. Beim Design hält der Hersteller an der für die Reihe typischen kompakten Bauform im Messsucher-Stil fest. Technisch gibt es dagegen einige Änderungen.

Zu den Neuerungen zählt ein integrierter elektronischer Sucher. Gleichzeitig ist das Gehäuse nach IPX1 gegen Spritzwasser geschützt. Laut Hersteller handelt es sich um die erste PEN-Kamera mit einer entsprechenden Konstruktion. Damit soll sich das Modell auch für Reisen und Aufnahmen bei wechselnden Wetterbedingungen eignen.

Im Inneren arbeitet ein Live-MOS-Sensor mit 20,37 Megapixeln. Für die Bildverarbeitung ist der TruePic-IX-Prozessor zuständig. Die integrierte 5-Achsen-Bildstabilisierung soll Verwacklungen reduzieren und damit unter anderem Aufnahmen bei längeren Belichtungszeiten erleichtern.

Die OM SYSTEM PEN verwendet das Micro-Four-Thirds-Bajonett und kann damit mit entsprechenden Wechselobjektiven kombiniert werden. Angeboten wird die Kamera in Silber und Schwarz.

Der Marktstart ist für den 1. Oktober 2026 vorgesehen. Der Body kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung 999 Euro. Im Kit mit dem M.Zuiko Digital 14-42mm F3.5-5.6 III liegt die UVP bei 1.099 Euro.

Pressemitteilung OM System: