CEWE stellt verschiedene Möglichkeiten vor, eigene Fotos in die Weihnachtsdekoration einzubinden. Neben Wandbildern gehören dazu Fotoanhänger, Fotobücher sowie personalisierte Karten und Etiketten für die Festtafel.

Eigene Aufnahmen müssen nicht auf dem Smartphone oder im Fotoarchiv bleiben. CEWE schlägt vor, persönliche Bilder auch für die saisonale Gestaltung der eigenen vier Wände zu verwenden. Dafür bietet das Unternehmen unterschiedliche Fotoprodukte an, die sich mit eigenen Motiven versehen lassen.

Für größere Aufnahmen stehen unter anderem das CEWE Premium Poster, die CEWE Fotoleinwand und der CEWE Gallery Print zur Auswahl. Wer seine Wanddekoration an die Jahreszeit anpassen möchte, kann beispielsweise winterliche Motive oder Fotos vergangener Weihnachtsfeste verwenden und diese nach der Saison wieder austauschen.

Das CEWE Premium Poster ist ab 4,99 Euro erhältlich, die CEWE Fotoleinwand ab 17,99 Euro. Für den CEWE Gallery Print nennt der Hersteller einen Einstiegspreis von 34,99 Euro.

Fotoanhänger für Baum und Geschenke

Kleinere Fotos lassen sich laut CEWE auch direkt in die Weihnachtsdekoration integrieren. Die Foto-Weihnachtsanhänger können mit eigenen Motiven gestaltet und mithilfe eines Bandes beispielsweise am Weihnachtsbaum befestigt werden.

Alternativ lassen sich die Anhänger für Adventskalender oder zur Kennzeichnung von Geschenken einsetzen. Ein Foto des Empfängers kann dabei klassische Namensschilder ersetzen oder ergänzen. Die Foto-Weihnachtsanhänger sind ab 9,99 Euro erhältlich.

Fotobücher für den Jahresrückblick

Eine weitere Möglichkeit, Aufnahmen aus dem vergangenen Jahr zusammenzustellen, ist das CEWE FOTOBUCH. Darin lassen sich beispielsweise Bilder von Reisen, Familienfeiern oder anderen Ereignissen chronologisch oder thematisch sammeln.

Nach Angaben von CEWE soll sich das Fotobuch auch für einen gemeinsamen Jahresrückblick während der Feiertage eignen. Fotos, die ansonsten überwiegend digital gespeichert sind, können so gemeinsam betrachtet werden. Das CEWE FOTOBUCH ist ab 9,95 Euro erhältlich.

Personalisierte Karten für die Festtafel

Auch für den gedeckten Weihnachtstisch bietet CEWE individualisierbare Fotoprodukte an. Tisch- und Menükarten können beispielsweise Namen, das geplante Menü oder persönliche Bilder enthalten. Sie lassen sich damit sowohl zur Sitzordnung als auch zur Information über die Speisen verwenden.

Ergänzend bietet der Hersteller Foto-Etiketten an. Diese können mit eigenen Aufnahmen gestaltet und etwa auf Flaschen oder selbst gemachten Geschenken angebracht werden.

Die Tisch- und Menükarten sind ab 9,99 Euro erhältlich. Foto-Etiketten bietet CEWE ab 2,99 Euro an.

Gestaltung per Software, App oder Browser

Die genannten Produkte können nach Angaben von CEWE online sowie über die CEWE Fotowelt Software und die CEWE Fotowelt App gestaltet werden. Welche Variante infrage kommt, hängt dabei vom gewünschten Format und Einsatzzweck ab.