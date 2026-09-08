Leica bringt mit dem Summicron-M 1:2/66 eine Neuinterpretation eines seltenen Objektivs aus den 1960er-Jahren auf den Markt. Die ungewöhnliche Brennweite von 66 mm geht auf eine Entwicklung für die US Navy zurück. Die neue Version ist auf 660 Exemplare begrenzt.

Das Leica Summicron-M 1:2/66 basiert auf einem Objektiv, das Ende der 1960er-Jahre bei Ernst Leitz Canada entstand. Entwickler Walter Mandler konstruierte das damalige Elcan 66 mm f/2 für einen Auftrag der US Navy. Von der Optik sollen lediglich rund 200 Exemplare gefertigt worden sein.

Der ungewöhnlichen Brennweite von 66 mm lag nach Angaben von Leica eine Abstimmung zwischen Auflösungsvermögen, Kontrastwiedergabe und kompakten Abmessungen zugrunde. Das Objektiv war für verdeckte Aufklärungsfotografie vorgesehen.

Historischen Überlieferungen zufolge kamen entsprechende Ausrüstungen während des Kalten Krieges möglicherweise auch bei westlichen Verbündeten der USA zum Einsatz. Das Elcan 66 mm f/2 wird zudem mit der Leica KE-7A in Verbindung gebracht, einer militärischen Variante der Leica M4. Zu den damaligen Sets gehörten laut Leica sogar Anweisungen zur Zerstörung der Ausrüstung, falls deren Verlust drohte.

Optische Konstruktion für die Gegenwart angepasst

Für das neue Leica Summicron-M 1:2/66 hat der Hersteller die optische Rechnung des historischen Vorbilds als Ausgangspunkt genommen. Konstruktion und Gehäuse wurden laut Leica jedoch an heutige Anforderungen angepasst.

Einige Eigenheiten des Originals bleiben 7dennoch erhalten. So arbeitet der Blendenring in der entgegengesetzten Drehrichtung zu üblichen Leica-M-Objektiven. Auch die Anordnung der Entfernungsskalen orientiert sich an der militärischen Vorlage. Gestaltung und Typografie der Gravuren greifen ebenfalls Elemente des historischen Modells auf.

Die Lichtstärke beträgt f/2. Leica verspricht eine Bildwirkung mit weichem Bokeh und hohem Kontrast. Abgeblendet soll das Objektiv eine hohe Detailauflösung erreichen. Mit 66 mm liegt die Brennweite zwischen klassischen 50-mm-Objektiven und längeren Brennweiten, wie sie häufig für Porträts verwendet werden.

Leica limitiert das Objektiv auf 660 Stück

Das Leica Summicron-M 1:2/66 wird in einer Auflage von 660 Exemplaren gefertigt. Auf dem Frontring befinden sich die jeweilige Seriennummer, die optische Berechnungsnummer B1047 sowie eine interne Materialnummer.

Auch damit nimmt Leica Bezug auf das historische Elcan. Beim ursprünglichen Objektiv waren an vergleichbarer Stelle unter anderem Produktionsstückzahl und Berechnungsnummer vermerkt. Statt des damaligen Namens Elcan trägt die Neuauflage die Gravur „Leitz Wetzlar“.

Eine weitere Markierung findet sich an der Objektivseite: Die eingravierte Zahl 60 steht laut Hersteller für eine bei der Fertigung exakt vermessene Brennweite von 66,0 mm. Diese Form der Kennzeichnung orientiert sich ebenfalls an historischen Präzisionsobjektiven.

Seriennummer 001 kommt unter den Hammer

Ein Exemplar der limitierten Serie gelangt nicht regulär in den Handel. Leica will das Summicron-M 1:2/66 mit der Seriennummer 001 im November 2026 bei der Leitz Photographica Auction in Wetzlar versteigern.

Das Leica Summicron-M 1:2/66 ist seit dem 3. September 2026 über Leica Stores, den Online-Shop des Herstellers und autorisierte Händler erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 9.850 Euro.

Pressemitteilung Leica: