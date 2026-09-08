IFA 2026:

AgfaPhoto stellt Neuheiten vor

Halle 20 – Stand 157

Paris, 3. September 2026 – AgfaPhoto ist auch in diesem Jahr auf der IFA in Berlin vertreten und präsentiert seine aktuellen Produktneuheiten rund um Fotografie und Video. Ob im Urlaub, am Strand, bei Regen oder Sonnenschein: Die Marke setzt auf vielseitige und unkomplizierte Lösungen, mit denen sich besondere Momente in jeder Situation festhalten lassen.

Vom 4. bis 8. September 2026 können Besucherinnen und Besucher die Neuheiten und das aktuelle AgfaPhoto-Portfolio auf der IFA kennenlernen und die Produkte vor Ort selbst ausprobieren. AgfaPhoto ist in Halle 20 am Stand 157 anzutreffen.

Aufnehmen und Ausdrucken: Die Realikids Instant Cam 2 für kleine Fotofans

Mit der AgfaPhoto Realikids Instant Cam 2 können Kinder ihre ersten eigenen Erfahrungen mit der Fotografie sammeln – und ihre Aufnahmen direkt in den Händen halten. Die speziell für junge Fotofans entwickelte Sofortbildkamera verbindet eine einfache, spielerische Bedienung mit der Möglichkeit, Fotos unmittelbar nach der Aufnahme auszudrucken.

Dank des kompakten, farbenfrohen Designs ist die Realikids Instant Cam 2 ein unkomplizierter Begleiter für Familienausflüge, Geburtstage oder den nächsten Urlaub. Der integrierte Thermodrucker bringt die Aufnahmen in wenigen Sekunden und ganz ohne Tinte auf Papier. Verschiedene Effekte und Rahmen laden zudem dazu ein, die Bilder individuell zu gestalten und der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen.

So macht die Realikids Instant Cam 2 Fotografie für Kinder unmittelbar erlebbar: aufnehmen, gestalten, ausdrucken und die entstandenen Erinnerungen direkt mit Familie und Freunden teilen.

12-MP-Fotos und HD-Videos

16-facher Digitalzoom

2,4-Zoll-LCD-Display

4 Rollen im Lieferumfang enthalten (3 Farben + 1 Schwarz-Weiß)

Wiederaufladbarer Lithium-Akku

Erhältlich in Grün und Violett

Preis – 49,99€

Das Produkt wird voraussichtlich im September erhältlich sein.

Digitaler Bilderrahmen: Realiview APF1000WIFI ONE

Mit dem Realiview 10 APF1000 WI-FI ONE präsentiert AgfaPhoto einen vernetzten digitalen Bilderrahmen, der persönliche Erinnerungen unkompliziert ins Zuhause bringt. Auf dem 10-Zoll-Display lassen sich Fotos übersichtlich und in ansprechender Bildqualität präsentieren.

Dank der Frameo-App lassen sich per WLAN-Verbindung neue Aufnahmen einfach übertragen und das digitale Fotoalbum jederzeit aktualisieren. So lassen sich Bilder auch über größere Entfernungen mit Familie und Freunden teilen – beispielsweise, um Großeltern regelmäßig mit neuen Fotos aus dem Familienalltag oder vom Urlaub zu versorgen.

10-Zoll-Touchscreen

Auflösung 1280 x 800

Integriertes WLAN + Frameo-App

16 GB interner Speicher

USB + MicroSD-Kartenleser

Uhr- und Wetterfunktionen

Preis – 79,99€

Vom Smartphone aufs Papier: Realipix Moments 2

Mit dem AgfaPhoto Realipix Moments 2 lassen sich digitale Lieblingsmomente direkt vom Smartphone in gedruckte Erinnerungen verwandeln. Der kompakte Fotodrucker eignet sich für alle, die ihre Aufnahmen nicht nur auf dem Bildschirm betrachten, sondern als Foto aufbewahren, verschenken oder für Alben und die persönliche Gestaltung des Zuhauses nutzen möchten.

Dank seines kompakten Formats lässt sich der Realipix Moments 2 flexibel zu Hause oder unterwegs einsetzen. Über Bluetooth können Fotos direkt vom Smartphone übertragen und vor dem Druck individuell bearbeitet werden. So wird aus dem digitalen Schnappschuss innerhalb kurzer Zeit ein Foto zum Anfassen und Teilen.

Direktdruck vom Smartphone über Bluetooth

Fotogröße: 10x15cm / 4×6

Integrierte Bildbearbeitung mit Filtern, Zuschneidefunktion und Passfoto-Option

Kompatibel mit iOS und Android

54 Fotoblätter im Lieferumfang enthalten

Preis –119,99€

Das Produkt wird voraussichtlich im November erhältlich sein.

Kompakt unterwegs: Realishot C130

Mit der AgfaPhoto Realishot C130 bietet AgfaPhoto eine kompakte Digitalkamera für alle, die besondere Momente unkompliziert und unabhängig vom Smartphone festhalten möchten. Dank ihres handlichen Formats passt sie problemlos in die Tasche und ist damit ein praktischer Begleiter für Reisen, Familienausflüge, Geburtstage oder spontane Aufnahmen im Alltag.

Die Realishot C130 verbindet eine intuitive Bedienung mit einem kompakten, leichten Design und ist dadurch schnell einsatzbereit, wenn der richtige Moment kommt. Mit einer Auflösung von 24 Megapixeln, 4K-Videoaufnahmen und einem 10-fach-Zoom bietet sie vielseitige Möglichkeiten für Fotos und Videos unterwegs.

Schwenkbares Display

10-facher optischer Zoom und 4-facher Digitalzoom

24-MP-Fotos und 4K-Videos

Preis – 399,99€

Leicht und handlich: Realishot C110

Die AgfaPhoto Realishot C110 richtet sich an alle, die eine kompakte und unkomplizierte Kamera für Fotos und Videos im Alltag suchen. Dank ihres leichten, handlichen Formats lässt sie sich problemlos mitnehmen – ob auf Reisen, bei Ausflügen, Familienfeiern oder Unternehmungen mit Freunden.

Mit 24 Megapixeln, 4K-Videoaufnahmen, Weitwinkel und einem 3-fach-Zoom bietet die Realishot C110 vielseitige Möglichkeiten, unterschiedliche Motive einzufangen. Über die integrierte WLAN-Funktion lassen sich die Aufnahmen zudem unkompliziert übertragen und teilen. Die einfache Bedienung macht die Kamera zu einer praktischen Alternative für alle, die besondere Momente auch einmal unabhängig vom Smartphone festhalten möchten.

Schwenkbares Display

Fotoauflösung mit 24 Megapixeln

Videoaufnahmen in 4K

Weitwinkel

3-fach-Zoom

Integrierte WLAN-Funktion

Kompaktes und leichtes Format

Preis – 349,99€

Vielseitig einsetzbar: Realimove MC3X

Mit der AgfaPhoto Realimove MC3X lassen sich Erlebnisse und Abenteuer auch mitten im Geschehen festhalten. Die kompakte Action-Kamera ist leicht zu transportieren und damit für unterschiedlichste Aktivitäten geeignet – von Wanderungen und Radtouren über Reisen bis hin zu einem Tag am Strand.

Die 4K-Weitwinkelkamera ermöglicht detailreiche Videoaufnahmen und fängt dabei einen besonders großen Bildausschnitt ein. Das großzügige Display erleichtert die Bedienung sowie die Kontrolle der Aufnahmen direkt auf der Kamera. Dank ihres kompakten Formats kann die Realimove MC3X flexibel eingesetzt werden, um Erlebnisse aus unterschiedlichen Perspektiven einzufangen.

Videoaufnahmen in 4K

4K-Weitwinkelkamera

3,5-Zoll-Display

3-Achsen-Bildstabilisator

Preis – 349,99€