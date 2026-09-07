Kodak zeigt auf der IFA 2026 zwei neue Kompaktkameras der Pixpro-Reihe. Während die Kodak Pixpro P1 für Wasser und Outdoor-Einsätze ausgelegt ist, setzt die Kodak Pixpro C10 auf optischen Zoom und ein Gehäuse im Retro-Stil.

Die Kodak Pixpro P1 ist für Aufnahmen unter Bedingungen konzipiert, bei denen eine gewöhnliche Kompaktkamera möglicherweise zusätzlichen Schutz benötigen würde. Das Gehäuse ist bis zu einer Wassertiefe von 5 Metern wasserdicht. Zudem soll die Kamera Stürze aus einer Höhe von bis zu 1 Meter überstehen.

Eine Besonderheit ist das LCD-Display, das sich um 180 Grad umklappen lässt. Damit sollen sich unter anderem Selbstporträts sowie Aufnahmen aus unterschiedlichen Blickwinkeln einfacher umsetzen lassen. Kodak bietet die Kamera in den Farben Blau, Schwarz und Weiß an.

Bei der Kodak Pixpro C10 liegt der Schwerpunkt anders. Die kompakte Digitalkamera kombiniert einen 16-Megapixel-Sensor mit einem 10-fachen optischen Zoom. Zur Bildkontrolle ist ein 3 Zoll großes Display eingebaut.

Kodak positioniert das Modell als unkomplizierte Kamera für Alltag und Reisen. Dazu sollen auch zehn integrierte Kreativfilter beitragen. Optisch orientiert sich die Pixpro C10 an klassischen Kompaktkameras. Mit dem Retro-Design will Kodak Nutzer ansprechen, die neben einer einfachen Bedienung Wert auf eine entsprechende Gestaltung legen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Kodak Pixpro P1 kostet 149,99 Euro und soll ab Oktober 2026 erhältlich sein. Für die Kodak Pixpro C10 werden 249,99 Euro fällig, der Verkaufsstart ist für Dezember 2026 vorgesehen.

Pressemitteilung Kodak:

IFA 2026 :

Kodak präsentiert seine Neuheiten

Halle 20 – Stand 157

Paris, 3. September 2026 – Auch in diesem Jahr ist Kodak wieder auf der IFA vertreten, um seine neueste Produktneuheiten vorzustellen. Ob unterwegs, auf Reisen oder bei anspruchsvollem Wetter – mit seinen Produkten möchte Kodak dafür sorgen, dass besondere Momente jederzeit festgehalten werden können. Besuchen Sie uns in Halle 20 – Stand 157, um das gesamte Sortiment zu entdecken.

 

Kodak Pixpro P1: Die wasserdichte Kompaktkamera für besondere Momente

Die Kodak Pixpro P1 ist eine wasserdichte Kompaktkamera, mit der sich Fotos und Videos auch bei anspruchsvollen Wetterbedingungen unkompliziert aufnehmen lassen. Sie eignet sich sowohl für Wassersport und Outdoor-Aktivitäten als auch für Reisen und den Alltag. Das um 180° neigbare LCD-Display erleichtert Selfies und Aufnahmen aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Kamera ist in Blau, Schwarz und Weiß erhältlich.

 

  • Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 5 Metern
  • 4-facher Digitalzoom
  • Full-HD-Video mit 1080p
  • Um 180° neigbares LCD-Display
  • Fotos mit 13 Megapixeln
  • Stoßfest bei Stürzen aus bis zu 1 Meter Höhe

Kodak Pixpro P1 – 149,99 Euro – erhältlich ab Oktober 2026

 

Kodak Pixpro C10: Der kompakte Begleiter im Retro-Look für jeden Tag

Mit ihrem Retro-Design und ihrer einfachen Bedienung ist die Kodak Pixpro C10 für alle gedacht, die besondere Momente im Alltag unkompliziert festhalten möchten. Kompakt, leicht und intuitiv zu bedienen, lässt sie sich problemlos überallhin mitnehmen und ist jederzeit schnell einsatzbereit – ganz ohne aufwendige Einstellungen. Eine Kamera für unterwegs, auf Reisen und für all die spontanen Momente zwischendurch.

 

  • 10-facher optischer Zoom
  • 16-Megapixel-Sensor
  • 3-Zoll-Display
  • 10 integrierte Kreativfilter, darunter Vintage und Sepia

Kodak Pixpro C10 – 249,99 Euro – erhältlich ab Dezember 2026