Kodak zeigt auf der IFA 2026 zwei neue Kompaktkameras der Pixpro-Reihe. Während die Kodak Pixpro P1 für Wasser und Outdoor-Einsätze ausgelegt ist, setzt die Kodak Pixpro C10 auf optischen Zoom und ein Gehäuse im Retro-Stil.

Die Kodak Pixpro P1 ist für Aufnahmen unter Bedingungen konzipiert, bei denen eine gewöhnliche Kompaktkamera möglicherweise zusätzlichen Schutz benötigen würde. Das Gehäuse ist bis zu einer Wassertiefe von 5 Metern wasserdicht. Zudem soll die Kamera Stürze aus einer Höhe von bis zu 1 Meter überstehen.

Eine Besonderheit ist das LCD-Display, das sich um 180 Grad umklappen lässt. Damit sollen sich unter anderem Selbstporträts sowie Aufnahmen aus unterschiedlichen Blickwinkeln einfacher umsetzen lassen. Kodak bietet die Kamera in den Farben Blau, Schwarz und Weiß an.

Bei der Kodak Pixpro C10 liegt der Schwerpunkt anders. Die kompakte Digitalkamera kombiniert einen 16-Megapixel-Sensor mit einem 10-fachen optischen Zoom. Zur Bildkontrolle ist ein 3 Zoll großes Display eingebaut.

Kodak positioniert das Modell als unkomplizierte Kamera für Alltag und Reisen. Dazu sollen auch zehn integrierte Kreativfilter beitragen. Optisch orientiert sich die Pixpro C10 an klassischen Kompaktkameras. Mit dem Retro-Design will Kodak Nutzer ansprechen, die neben einer einfachen Bedienung Wert auf eine entsprechende Gestaltung legen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Kodak Pixpro P1 kostet 149,99 Euro und soll ab Oktober 2026 erhältlich sein. Für die Kodak Pixpro C10 werden 249,99 Euro fällig, der Verkaufsstart ist für Dezember 2026 vorgesehen.

Pressemitteilung Kodak: