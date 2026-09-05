Internationales Naturfotofestival 2026 in Lünen

Der Kartenverkauf für Vorträge und Seminare startet am 7. August

Vom 23. bis 25. Oktober 2026 lädt die Gesellschaft für Naturfotografie (GDT) zum 32. Internationalen Naturfotofestival nach Lünen ein. Drei Tage lang treffen sich hier Naturfotografinnen aus aller Welt, um außergewöhnliche Bilder, spannende Geschichten und aktuelle Themen des Natur- und Artenschutzes zu präsentieren.

Das diesjährige Festival bietet wieder ein abwechslungsreiches Programm aus internationalen Vorträgen und praxisorientierten Seminaren. Während die Vorträge mit spektakulären Naturgeschichten, wissenschaftlichen Einblicken und aktuellen Themen des Natur- und Artenschutzes begeistern, vermitteln die Seminare wertvolles Wissen zu Kameratechnik, Bildgestaltung und kreativen Arbeitsweisen.

Wie in jedem Jahr erwartet die Besucher*innen neben den kostenpflichtigen Vorträgen und Seminaren auch ein umfangreiches kostenfreies Begleitprogramm mit internationalen Ausstellungen, Fotomarkt, Showbühne sowie der Preisverleihung und Ausstellungseröffnung des Wettbewerbs „Europäischer Naturfotograf des Jahres“.

Tickets ab 7. August erhältlich

Der Kartenverkauf für die Seminare am Freitag sowie die Vorträge am Samstag und Sonntag startet am 7. August 2026. GDT-Mitglieder hatten bereits vorab die Möglichkeit, Tickets im Vorverkauf zu erwerben.

Freitag, 23. Oktober 2026

Praxisnahe Seminare vermitteln kreatives Know-how

Das Seminarprogramm am Freitag bietet vielfältige Workshops für Einsteiger*innen und erfahrene Naturfotograf*innen. Renommierte Referentinnen und Referenten vermitteln praxisnahes Wissen zu Kameratechnik, Bildgestaltung, Blitzfotografie, kreativem Arbeiten und Storytelling – mit viel Raum zum Ausprobieren, Austauschen und Weiterentwickeln der eigenen fotografischen Handschrift.

Die Seminare im Überblick

Canon – Von der perfekten Bedienung bis zum Wettbewerbsfoto

Radomir Jakubowski & Martin Wieser (Canon)

Von der optimalen Kamerakonfiguration bis zum perfekten RAW-Workflow: Dieses praxisnahe Seminar vermittelt wertvolle Tipps für die Natur- und Wildlife-Fotografie und bietet die Möglichkeit, aktuelle Canon EOS R-Kameras direkt auszuprobieren.

Nikon-Seminar: Vom Hören zum Sehen – Musik als Inspiration für die Naturfotografie

Sandra Bartocha

Wie lässt sich Musik in Bilder übersetzen? Sandra Bartocha zeigt, wie Rhythmus, Stimmung und Atmosphäre zu außergewöhnlichen fotografischen Bildideen werden und eröffnet neue kreative Zugänge zur Naturfotografie.

Sony-Seminar

Landscape Editing – How to make your RAW files come alive

Albert Dros (NL)

In Kooperation mit Sony erwartet die Teilnehmenden ein englischsprachiges Seminar rund um Landschaftsfotografie und professionelle RAW-Bildbearbeitung. Weitere Informationen werden Mitte August veröffentlicht. Informationen folgen über die Festival-Website sowie die Social-Media-Kanäle der GDT.

Kreative Naturfotografie

Silke Hüttche & Sandra Westermann

Wie entstehen außergewöhnliche Naturbilder? Die beiden Referentinnen geben Einblicke in ihren kreativen Arbeitsprozess und zeigen, wie Licht, Strukturen, Perspektiven und Bildideen zu ausdrucksstarken Fotografien führen.

Kreativ Blitzen in der Naturfotografie

Karsten Mosebach

Blitzlicht eröffnet ungeahnte Möglichkeiten in der Naturfotografie. Karsten Mosebach vermittelt leicht verständlich die Grundlagen und zeigt anhand zahlreicher Praxisbeispiele, wie kreative Blitztechniken beeindruckende Bilder entstehen lassen.

Wenn der Wald spricht – Storytelling in der Naturfotografie, Nature Writing & Nature Journaling

Tina Blanke

Dieses besondere Seminar verbindet Fotografie mit kreativem Schreiben und Nature Journaling. Die Teilnehmenden lernen, Natur nicht nur zu fotografieren, sondern Geschichten zu erzählen und ihre Motive bewusster wahrzunehmen und zu gestalten.

Samstag, 24. Oktober & Sonntag, 25. Oktober 2026

Internationale Referent*innen präsentieren spektakuläre Naturgeschichten

Das Vortragsprogramm 2026 führt die Besucherinnen und Besucher von der Antarktis bis in die Tiefen der Ozeane, von den Mooren Bayerns bis in die Bergwelt Norwegens. Renommierte Naturfotograf*innen, Biolog*innen und Fotojournalist*innen zeigen außergewöhnliche Bilder und erzählen bewegende Geschichten über unsere Natur.

Die Vorträge im Überblick

Bayerns wilde Moore – Niklas Banowski & Christopher Meyer (DE) | Eine fotografische Reise in die faszinierende Welt der Moore. Der Vortrag zeigt ihre außergewöhnliche Artenvielfalt, ihre Bedeutung für Klima- und Naturschutz sowie die Menschen, die sich für ihren Erhalt einsetzen.

Über das Bild hinaus – Eine Reise von der Fotografie zum Naturschutz – Gerard Carbonell (ES) | Wie Naturfotografie zum Motor für den Artenschutz werden kann: Gerard Carbonell verbindet eindrucksvolle Bilder mit bewegenden Geschichten über bedrohte Arten und erfolgreiche Naturschutzprojekte.

Geschichten der Hüter des Waldes – Michiel van Noppen (NL) | Der Biologe und Fotojournalist nimmt das Publikum mit hinter die Kulissen internationaler Langzeitprojekte und zeigt, wie Fotografie, Wissenschaft und Naturschutz zusammenwirken.

BALANCE – Ein Leben voller Licht, Schatten und Fotografie – Ingebjørg Fyrileiv Guldvik (NO) | Eine persönliche Bildreise über die Kraft der Naturfotografie – poetisch, emotional und geprägt von der Suche nach Licht, Ruhe und innerer Balance.

Fünf Jahre Bären im Trentino – Horst Eberhöfer (IT) | Mit beeindruckenden Bildern erzählt Horst Eberhöfer von seiner jahrelangen Suche nach den scheuen Braunbären der Brenta.

Auf der Suche nach Satyrus – Rena Effendi (AZ) | Eine außergewöhnliche Spurensuche zwischen Familiengeschichte, Krieg und Naturschutz – auf den Fährten eines seltenen Schmetterlings im Kaukasus.

KI – Das Ende der Fotografie? – Dr. Jürgen Scriba (DE) | Welche Zukunft hat die Fotografie im Zeitalter künstlicher Intelligenz? Im Anschluss diskutieren Expert*innen in einer Podiumsrunde über Authentizität und Vertrauen in der Fotografie.

Pinguinliebe II – Die Rückkehr der Kaiser – Stefan Christmann (DE) | Spektakuläre Aufnahmen aus der Antarktis erzählen die bewegende Geschichte der Kaiserpinguine und ihres Überlebens im ewigen Eis.

Das Rheinland – Grenzenlos und voller Lebensadern – GDT-Regionalgruppe Rheinland | 25 Naturfotograf*innen zeigen die Vielfalt ihrer Heimat zwischen Rhein, Mosel, Eifel und Großstadt.

FJELL – Licht auf den nordischen Bergen – Orsolya Haarberg (HU/NO) | Eine visuelle Hommage an Norwegens Bergwelt – reduziert, atmosphärisch und voller beeindruckender Lichtstimmungen.

Nebenan – Vom Weglaufen, Ankommen und dem Fotografieren vor der Haustür – Felix Wesch (DE) | Eine inspirierende Geschichte darüber, wie außergewöhnliche Naturfotografie oft direkt vor der eigenen Haustür entsteht.

Wenn Naturfotografie nicht mehr genügt – Vegard Aasen (NO) | Wie aus eindrucksvollen Naturbildern wirkungsvolles Storytelling für den Naturschutz wird.

Sokotra – Insel der Drachen – Henley Spiers (UK) | Eine fotografische Expedition auf eine der außergewöhnlichsten Inseln der Erde und in ihre faszinierende Unterwasserwelt.

Ein Spielball der Gezeiten – Weltnaturerbe Wattenmeer – Martin Stock (DE) | Ein fotografisches Porträt des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer und seiner einzigartigen Dynamik.

Kostenfreie Highlights im Überblick

Neben den kostenpflichtigen Vorträgen und Seminaren erwarten die Besucherinnen zahlreiche kostenfreie Highlights – darunter internationale Fotoausstellungen, die Preisverleihung und Ausstellungseröffnung des Wettbewerbs „Europäischer Naturfotograf des Jahres“, ein großer Fotomarkt sowie eine Showbühne.