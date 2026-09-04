Analoge Foto-Ausstellung der BFF Region Berlin des BFF – Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter e.V.

„TROPICAL Exp.“

Mit Werken von J. Konrad Schmidt, Maximilian König, Yves Sucksdorff, Moritz Leisen, Dominik Butzmann, Jens Oellermann, Jörg Streck, Klaus Mellenthin, Stefan Hobmaier, Finnegan Godenschweger, Samantha Dietmar, Jens Bösenberg, Maria Uebele, Mareen Fischinger, Hendrik Lüders, Sabine von Bassewitz, Uli Maier, Thomas Balzer, Tarek Hansen, Jons Nefzger, Janik Gensheimer, Simon Puschmann, Alex Schwander, Marc Trautmann, Florian W. Müller, Jan Jankovic, Sascha Kaus, Holger Wild, Anke Luckmann, Niksa Keith Kaven Moser, Peter Godry, Wolf-Peter Steinheisser, Chris an Klant, Frank Stöckel, Benedikt Ernst, Frank Linders

Daten:

Vernissage: Freitag, 28. August 2026, 19:00 Uhr

Geöffnet: 29./30. August von 12 bis 18 Uhr

sowie bis 19. September nach Vereinbarung.

Ort:

Galerie von Yves Sucksdorff

Meinekestr. 6

10719 Berlin-Charlottenburg

Die Ausstellungsreihe „BFF-Triebwerk“ der BFF-Region Berlin des BFF – Berufsverbands freie Fotografen und Filmgestalter e.V. zeigt seit über 10 Jahren zeitgenössische Positionen von Berufsfotografen/innen aus Berlin und ganz Deutschland.

In diesem Jahr erarbeiteten drei Dutzend Teilnehmer/innen 36 Bilder mit dem herkömmlichen Medium Film.

Die Grundlage und konzeptionelle Klammer war ein Dachbodenfund: Eine ursprüngliche Bonbon-Dose mit dem Namen „Tropical“ voller abgelaufener Filme. Sowohl Farbe als auch schwarz-weiß, Rollfilm als auch Kleinbild.

In Zeiten von KI gewinnt von Menschen Erzeugtes aktuell immens an Wert. Echte Events. Echte Bilder. Echtes Können und absichtlich sehr fotografische Objekte werden gerade sehr viel interessanter. Es geht nicht um den billigen Weg des geringsten Widerstandes – Den gehen gerade alle anderen.

Die Schau zeigt 36 neu entstandene Werke von 36 ausgezeichneten Fotografen/innen aus ganz Deutschland. Gegenstand der Ausstellung ist die Auseinandersetzung mit ausgefallenen analogen Materialien, Imperfektionen, echtem Können und der Kunst des Gesamtkonzepts eines Objektes.

Die 36 Teilnehmer sind allesamt professionelle, hauptberuflich arbeitende Fotografen/innen. Einige von Ihnen sind die besten in Ihrem Feld und international bekannt.