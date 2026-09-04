Datacolor startet am 4. September 2026 die zehnte Ausgabe seines Fotowettbewerbs. Bis zum 18. Oktober können Interessierte bis zu drei Aufnahmen einreichen. Dabei spielt es nach Angaben des Unternehmens keine Rolle, welchem fotografischen Genre sie sich widmen oder wie viel Erfahrung sie mitbringen.

Als Thema hat Datacolor in diesem Jahr „Farbenspiel“ gewählt. Die eingereichten Aufnahmen sollen sich entsprechend mit Farben und deren Wirkung beschäftigen. Wie die Teilnehmenden das Motto fotografisch interpretieren, bleibt ihnen überlassen. Nach Angaben des Veranstalters wurden bei den bisherigen neun Wettbewerben insgesamt mehr als 15.000 Bilder eingereicht.

Jury vergibt fünf Preise

Eine achtköpfige Fachjury bewertet die Einsendungen und bestimmt die ersten fünf Plätze. Ihr gehören unter anderem die Fotografin und Adobe-Trainerin Maike Jarsetz, Naturfotograf Daniel Spohn, Fotograf Klaus Wohlmann sowie Vertreter von Datacolor, Tamron und DigitalPHOTO an.

Für die fünf Jury-Platzierungen stehen Sachpreise und Gutscheine bereit. Das Paket für den ersten Platz hat laut Datacolor einen Gesamtwert von rund 1.225 Euro. Es umfasst ein Datacolor Spyder Print Studio, einen Gutschein über 500 Euro für den Tamron-Shop, einen Jahreszugang zu FotoTV sowie verschiedene Bücher und E-Books zum Thema Fotografie.

Der zweite Platz ist mit einem Preispaket im Wert von rund 720 Euro verbunden. Dazu gehören unter anderem ein Datacolor LightColor Meter und ein Rollei Compact Traveler No. 1. Für Rang drei nennt Datacolor einen Gesamtwert von etwa 574 Euro, darunter das Spyder Photo/Video Kit. Die Pakete für den vierten und fünften Platz haben laut Veranstalter einen Wert von rund 499 beziehungsweise 338 Euro.

Unterstützt wird der Wettbewerb von mehreren Unternehmen und Anbietern aus dem Fotobereich. Dazu zählen B+W Filter, DigitalPHOTO, dpunkt.verlag, FotoTV, Rheinwerk Verlag, Rollei und Tamron.

Community stimmt über zwei weitere Gewinner ab

Neben der Jurywertung gibt es zwei Publikumspreise. Über die eingereichten Fotos kann bereits während der Teilnahmephase abgestimmt werden. Das Community-Voting endet am 8. November 2026.

Die beiden Aufnahmen mit den meisten Stimmen erhalten nach Angaben von Datacolor einen Spyder Checkr Photo beziehungsweise einen Spyder Cube. Damit werden insgesamt sieben Beiträge ausgezeichnet.

Die Bekanntgabe der Gewinner aus Jury- und Publikumswertung ist für den 12. November 2026 vorgesehen. Datacolor will die Ergebnisse über seinen deutschen Facebook-Auftritt veröffentlichen.

Teilnahme bis zum 18. Oktober

Fotos können vom 4. September bis einschließlich 18. Oktober 2026 eingereicht werden. Pro Person sind maximal drei Beiträge zugelassen. Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen stellt Datacolor auf der Wettbewerbsseite bereit.