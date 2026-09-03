Der Fotowettbewerb Wildlife Photographer of the Year geht 2026 in seine 62. Ausgabe. Das Natural History Museum in London hat vor der Bekanntgabe der Kategoriegewinner eine Auswahl der Bilder veröffentlicht, die es in die diesjährige Ausstellung geschafft haben. Insgesamt sollen dort 100 Aufnahmen zu sehen sein.

Nach Angaben des Museums gingen 65.403 Bilder aus 121 Ländern und Gebieten ein – mehr als bei bisherigen Ausgaben des Wettbewerbs. Eine internationale Jury aus den Bereichen Naturfotografie, Film, Wissenschaft und Naturschutz bewertete die Beiträge anonym. Zu den Kriterien gehörten Kreativität, Originalität, technische Umsetzung und die mit den Bildern verbundenen Geschichten.

Eisbär, Nashorn und ein Mauersegler am Flughafen

Zu den vorab veröffentlichten Aufnahmen gehört ein Bild von Audun Rikardsen. Es zeigt einen Eisbären, der auf dem arktischen Meereis in ein Atemloch einer Robbe blickt. Ernest Porter wiederum fotografierte die Beziehung zwischen einem Nashorn und einem Madenhacker. Auf seinem Bild reinigt der Vogel seinen Schnabel an der Haut des Nashorns.

Auch Aufnahmen jüngerer Fotografen gehören zur Vorauswahl. Jack Crockford hielt einen Mauersegler als Silhouette vor einem im Anflug auf den Londoner Flughafen Heathrow befindlichen Flugzeug fest. Allegra Hutton fotografierte im Okavangodelta in Botswana einen jungen Leoparden, der einem Eichhörnchen auf einen Baum folgt.

Die Beispiele sollen einen Vorgeschmack auf die insgesamt 100 ausgewählten Fotografien geben. Die vollständige Auswahl wird erst mit der Ausstellung im Natural History Museum öffentlich präsentiert.

Gewinner werden am 13. Oktober bekannt gegeben

Welche Fotografen die einzelnen Kategorien gewinnen, will das Museum am 13. Oktober 2026 bekannt geben. Dann werden auch der Grand Title und der Young Grand Title vergeben. Durch die Veranstaltung im Natural History Museum führen die britischen Natur-TV-Moderatoren und Naturschützer Chris Packham und Megan McCubbin.

Die Preisverleihung soll zugleich live über den YouTube-Kanal des Natural History Museum übertragen werden. Drei Tage später, am 16. Oktober, öffnet die Ausstellung für Besucher.

Kathy Moran, Vorsitzende der Wettbewerbsjury, verweist insbesondere auf die gestiegene Zahl der Einsendungen. Die nun veröffentlichten Bilder seien lediglich ein kleiner Ausschnitt der 100 Fotografien, die für die Ausstellung ausgewählt wurden.

Ausstellung läuft bis Juli 2027

Wildlife Photographer of the Year öffnet am Freitag, 16. Oktober 2026, im Natural History Museum in London. Dort ist die Ausstellung bis zum 11. Juli 2027 geplant. Anschließend beziehungsweise parallel soll sie auch an weiteren Orten in Großbritannien und international gezeigt werden.

Begleitend erscheint am 14. Oktober 2026 der Bildband „Wildlife Photographer of the Year Portfolio 36“, herausgegeben von Keith Wilson und mit einem Vorwort von Kathy Moran. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 28 britische Pfund.

Die nächste Runde des Fotowettbewerbs beginnt am 19. Oktober 2026 um 11:30 Uhr GMT. Einsendeschluss ist der 3. Dezember 2026 um 11:30 Uhr GMT. Erwachsene können bis zu 25 Bilder gegen eine Gebühr von 35 britischen Pfund einreichen. Für Teilnehmer im Alter von 18 bis 26 Jahren ist die Teilnahme laut Museum kostenlos; Gleiches gilt unter bestimmten Bedingungen für jüngere Fotografen und Teilnehmer aus ausgewählten Ländern.

Bild: (c) Jens Cullman, courtesy Wildlife Photographer of the Year

Split-Second Escape by Jens Cullmann, Germany

Highly Commended, Behaviour: Amphibians and Reptiles

Wildlife Photographer of the Year is developed and produced by the Natural History Museum, London