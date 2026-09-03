Samyang baut sein Angebot an Objektiven für den L-Mount aus. Das neue Samyang AF 60-180mm F2.8 L deckt einen Brennweitenbereich von 60 bis 180 Millimetern ab und verfügt über eine durchgängige Lichtstärke von f/2,8. Entwickelt wurde das Objektiv gemeinsam mit dem deutschen Optikunternehmen Schneider-Kreuznach.

Innerhalb der Compact Zoom Series ergänzt das Modell das bereits vorgestellte Samyang AF 14-24mm F2.8 L. Der Hersteller will mit der Baureihe vergleichsweise kompakte Abmessungen mit einer hohen Lichtstärke verbinden. Das neue Telezoom ist 149 Millimeter lang, wiegt rund 728 Gramm und nimmt Filter mit einem Durchmesser von 77 Millimetern auf.

Die maximale Blendenöffnung von f/2,8 steht über den gesamten Zoombereich zur Verfügung. Dadurch soll sich das Objektiv laut Hersteller auch für Aufnahmen bei wenig Licht sowie zum Freistellen von Motiven mit geringer Schärfentiefe eignen.

Für die Fokussierung setzt Samyang auf ein Floating-Focus-System in Verbindung mit einem STM-Schrittmotor. Diese Konstruktion soll über unterschiedliche Brennweiten und Aufnahmeentfernungen hinweg eine gleichbleibende Abbildungsleistung ermöglichen.

Auch Nahaufnahmen sind vorgesehen. Samyang gibt für das AF 60-180mm F2.8 L eine maximale Vergrößerung von 0,26-fach beziehungsweise einen Abbildungsmaßstab von 1:3,8 an.

Das Samyang AF 60-180mm F2.8 L soll Anfang September 2026 in Deutschland in den Handel kommen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.049 Euro.

Pressemitteilung LK Samyang: