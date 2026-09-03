Samyang baut sein Angebot an Objektiven für den L-Mount aus. Das neue Samyang AF 60-180mm F2.8 L deckt einen Brennweitenbereich von 60 bis 180 Millimetern ab und verfügt über eine durchgängige Lichtstärke von f/2,8. Entwickelt wurde das Objektiv gemeinsam mit dem deutschen Optikunternehmen Schneider-Kreuznach.
Innerhalb der Compact Zoom Series ergänzt das Modell das bereits vorgestellte Samyang AF 14-24mm F2.8 L. Der Hersteller will mit der Baureihe vergleichsweise kompakte Abmessungen mit einer hohen Lichtstärke verbinden. Das neue Telezoom ist 149 Millimeter lang, wiegt rund 728 Gramm und nimmt Filter mit einem Durchmesser von 77 Millimetern auf.
Die maximale Blendenöffnung von f/2,8 steht über den gesamten Zoombereich zur Verfügung. Dadurch soll sich das Objektiv laut Hersteller auch für Aufnahmen bei wenig Licht sowie zum Freistellen von Motiven mit geringer Schärfentiefe eignen.
Für die Fokussierung setzt Samyang auf ein Floating-Focus-System in Verbindung mit einem STM-Schrittmotor. Diese Konstruktion soll über unterschiedliche Brennweiten und Aufnahmeentfernungen hinweg eine gleichbleibende Abbildungsleistung ermöglichen.
Auch Nahaufnahmen sind vorgesehen. Samyang gibt für das AF 60-180mm F2.8 L eine maximale Vergrößerung von 0,26-fach beziehungsweise einen Abbildungsmaßstab von 1:3,8 an.
Das Samyang AF 60-180mm F2.8 L soll Anfang September 2026 in Deutschland in den Handel kommen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.049 Euro.
Pressemitteilung LK Samyang:
Samyang AF 60-180mm F2.8 L: kompaktes Schneider-Kreuznach-Telezoom-
Objektiv
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für LK Samyang in Deutschland und Österreich, erweitert das L-Mount-Portfolio um das neue Samyang AF 60-180mm F2.8 L.
Das lichtstarke Telezoom wurde gemeinsam mit dem deutschen Optikspezialisten Schneider-Kreuznach entwickelt und kombiniert eine durchgängige Lichtstärke von F2.8 mit einem besonders kompakten und leichten Design.
Das Objektiv gehört zur Compact Zoom Series von Samyang, die hohe optische Leistung mit geringem Gewicht und kompakten Abmessungen verbindet. Nach dem bereits vorgestellten Samyang AF 14-24mm F2.8 L ergänzt das neue Samyang 60-180mm L nun den Telebereich der Serie. Mit einem Gewicht von nur rund 728 Gramm, einer Länge von 149 Millimetern und einem Filterdurchmesser von 77 Millimetern ist das Objektiv deutlich kompakter und leichter als viele klassische Telezooms mit durchgängiger Lichtstärke von F2.8. Dadurch eignet sich das Objektiv besonders für längere Shootings, Reisen und Situationen, in denen eine möglichst mobile Ausrüstung gefragt ist.
Hohe Abbildungsleistung und robuste Ausstattung
Die durchgängige Lichtstärke von F2.8 ermöglicht zuverlässiges Arbeiten auch bei schwächeren Lichtverhältnissen und unterstützt eine gezielte Freistellung des Motivs.
Ein Floating-Focus-System auf Basis eines STM-Schrittmotors sorgt für eine gleichbleibend hohe Abbildungsleistung über den gesamten Brennweitenbereich und bei unterschiedlichen Aufnahmeentfernungen. Zusätzlich bietet das Objektiv eine maximale Vergrößerung von 0,26x beziehungsweise 1:3,8 und eignet sich damit auch für detailreiche Nahaufnahmen.
Die wettergeschützte Konstruktion schützt das Objektiv vor Staub und Feuchtigkeit und unterstützt damit den Einsatz unter wechselnden Bedingungen. Für eine schnelle Bedienung verfügt das Objektiv über einen AF/MF-Schalter, eine AFL-Taste sowie einen Zoom-Lock-Schalter.
Die wichtigsten Highlights
- Kompakt und leicht: nur ca. 728 g Gewicht und 149 mm Länge
- Durchgängige Lichtstärke von F2.8 über den gesamten Brennweitenbereich
- Gemeinsam mit Schneider-Kreuznach entwickelt
- Floating-Focus-System mit STM-Motor für eine gleichbleibend hohe Auflösung
- Maximale Vergrößerung von 1:3,8 für detailreiche Nahaufnahmen
- Wettergeschützte Konstruktion sowie AF/MF-Schalter, AFL-Taste und Zoom-Lock
Preis und Verfügbarkeit
Das neue Samyang AF 60-180mm F2.8 L ist ab Anfang September im Fachhandel zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.049,00 € erhältlich.
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