Bevor wir auf die Bildergebnisse eingehen, sehen wir uns das Objektiv zunächst einmal genauer an. Während die meisten Fisheye-Objektive als Festbrennweiten ausgelegt sind, hat sich Canon beim RF 7–14 mm f/2,8–3,5 L Fisheye STM für eine Zoom-Konstruktion entschieden. Das eröffnet Anwendern mehr kreative Möglichkeiten. Werfen wir einen Blick auf die technischen Daten.

Das RF 7–14 mm f/2,8–3,5 L Fisheye STM ermöglicht an einem Vollformatsensor bei längster Brennweite, also bei 14 mm, eine vollflächige Bildwinkeldiagonale von beeindruckenden 180 Grad. Dabei wird die gesamte Sensorfläche für die Motivwiedergabe genutzt. Zoomt man auf 7 mm zurück, werden die Ecken zunehmend schwärzer, bis im Sucher und auf dem Kameradisplay schließlich eine kreisrunde Ansicht des Motivs zu sehen ist. Warum werden die Ecken bzw. Ränder schwarz? Weil der Vollformatsensor bei dieser extremen Pers­pektive an den Bildrändern teilweise abgeschattet und somit nicht mehr vollständig belichtet wird. Das kreisrunde Ergebnisbild zeigt eine noch extremere Bildwinkeldiagonale von 190 Grad. Selbstverständlich kann das Canon RF 7–14 mm f/2,8–3,5 L Fisheye STM auch im Brennweitenbereich zwischen 7 und 14 mm verwendet werden. In diesem Fall wird der Kreis oben und unten angeschnitten und der schwarze Bereich an den Bildrändern ist weniger ausgeprägt. Im Praxistest haben wir diesen Zwischenbereich allerdings gar nicht genutzt. Am meisten Spaß gemacht hat uns entweder die vollflächige Motivwiedergabe bei 14 mm oder die ganz kreisrunde Ansicht bei 7 mm. Wichtige Info zur Bedienung: Wer mit Brennweiten kürzer als 14 mm arbeiten möchte, muss die Gegenlichtblende abnehmen. Sonst ist sie

an den Rändern im Bild zu sehen.