Die World Press Photo Ausstellung macht vom 26. September bis 25. Oktober 2026 im Kulturort Depot in Dortmund Station. Neben ausgezeichneten Pressefotografien stehen Führungen und ein Gespräch über soziale Roboter, Einsamkeit und Verbundenheit auf dem Programm.
Die internationale Wanderausstellung versammelt ausgezeichnete fotojournalistische Arbeiten und wird nach Angaben der World Press Photo Foundation an mehr als 60 Orten weltweit präsentiert. In Dortmund ergänzt das Depot die Ausstellung um ein eigenes Begleitprogramm. Dazu gehören öffentliche und individuell buchbare Führungen sowie ein Gespräch, das eine Verbindung zwischen Fotografie, Psychologie und Technologie herstellt.
Talk über soziale Roboter und Einsamkeit
Am 30. September um 19 Uhr ist die Fotografin und World-Press-Photo-Preisträgerin Paula Hornickel im Depot zu Gast. Ausgangspunkt des Gesprächs ist ihre ausgezeichnete Aufnahme „Emma the Social Robot“.
Hornickel diskutiert gemeinsam mit der Psychologin Dr. Aike Horstmann über Einsamkeit, soziale Verbundenheit und künstliche Interaktionspartner. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, welche Rolle soziale Roboter im zwischenmenschlichen Umfeld spielen können und wo die Grenzen solcher Technologien liegen.
Carol Guzy erhält den Hauptpreis
Als „World Press Photo of the Year 2026“ wurde die Fotografin Carol Guzy für „Separated by ICE“ ausgezeichnet. Das Bild gehört zur Serie „ICE Arrests at New York Court“ und entstand vor dem Hintergrund verschärfter Maßnahmen der US-Einwanderungsbehörden.
Zu den Finalisten gehört Saber Nuraldin mit „Aid Emergency in Gaza“. Seine Aufnahme zeigt Menschen, die versuchen, auf einen Hilfslaster zu gelangen, um Lebensmittel zu erhalten. Das Foto dokumentiert die humanitäre Situation im Gazastreifen aus unmittelbarer Perspektive.
Ebenfalls als Finalist ausgezeichnet wurde Victor J. Blue mit „The Trials of the Achi Women“. Seine Arbeit beschäftigt sich mit Maya-Achí-Frauen in Guatemala und deren langjährigem Kampf um juristische Aufarbeitung sexualisierter Gewalt während des Bürgerkriegs.
Öffentliche und individuelle Führungen
Während des Ausstellungszeitraums bietet das Depot zwölf öffentliche Führungen an. Sie finden donnerstags und samstags jeweils um 18 Uhr sowie sonntags um 14:30 Uhr statt. Eine Führung dauert ungefähr eine Stunde und kostet zusätzlich zum Eintritt 4 Euro.
Öffnungszeiten und Eintrittspreise
Die World Press Photo Ausstellung 2026 läuft vom 26. September bis zum 25. Oktober im Kulturort Depot, Immermannstraße 29, 44147 Dortmund. Sonntags bis donnerstags ist sie von 11 bis 20 Uhr geöffnet, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr.
Der reguläre Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt sind es 6 Euro. Für Familien werden Tickets für 20 beziehungsweise 12 Euro angeboten. Ein Feierabend-Ticket kostet 6 Euro und gilt unter der Woche ab 19 Uhr sowie freitags und samstags ab 21 Uhr. Die World Press Photo Foundation empfiehlt die Ausstellung ab einem Alter von zwölf Jahren.
Tickets sind an der Tageskasse sowie über den Onlineshop erhältlich.
Pressemitteilung Depot e.V.:
CONNECTING THE WORLD TO THE STORIES THAT MATTER – WORLD PRESS PHOTO 2026 IM DEPOT DORTMUND
Vom 26. September bis zum 25. Oktober 2026 ist die World Press Photo Ausstellung im Kulturort Depot in Dortmund zu Gast. Als einer der wenigen Ausstellungsorte in Deutschland präsentiert das Depot die weltweit ausgezeichneten Pressefotografien des vergangenen Jahres und ergänzt die internationale Wanderausstellung erneut um ein eigenes Rahmenprogramm, das die Geschichten hinter den Bildern vertieft und zum gesellschaftlichen Austausch einlädt.
Den Auftakt bildet am 30. September 2026 ein moderiertes Gespräch mit der World Press Photo Preisträgerin Paula Hornickel. Ausgehend von ihrem Foto Emma the Social Robot spricht sie gemeinsam mit der Psychologin Dr. Aike Horstmann über Einsamkeit, soziale Verbundenheit und den Einsatz künstlicher Interaktionspartner wie sozialer Roboter. Das Gespräch verbindet dokumentarische Fotografie mit psychologischer Forschung und eröffnet neue Perspektiven auf den Umgang mit einem hochaktuellen gesellschaftlichen Thema. Ergänzt wird das Programm durch zehn öffentliche Führungen, die Hintergründe zu den Fotografien vermitteln. Darüber hinaus können individuelle Führungen für Schulklassen, Unternehmen und weitere Gruppen gebucht werden.
Jedes Jahr zeichnet die World Press Photo Foundation die weltweit besten fotojournalistischen Arbeiten aus. Die prämierten Fotografien dokumentieren prägende Ereignisse unserer Zeit und eröffnen persönliche Perspektiven auf globale Entwicklungen. Die Ausstellung wird an mehr als 60 Orten weltweit gezeigt und erreicht jährlich Millionen Besucher*innen.
Die Auszeichnung World Press Photo of the Year 2026 erhält Carol Guzy für ihr Foto Separated by ICE. Die Aufnahme aus ihrer Serie ICE Arrests at New York Court dokumentiert die Folgen der verschärften US-amerikanischen Migrationspolitik und zeigt den Moment, in dem die Töchter eines ecuadorianischen Migranten ihren Vater nach einer Gerichtsanhörung festhalten, während dieser von US-Einwanderungsbehörden festgenommen wird. Zu den beiden Finalist*innen zählen Saber Nuraldin mit Aid Emergency in Gaza, einer eindringlichen Dokumentation der humanitären Notlage im Gazastreifen, sowie Victor J. Blue mit The Trials of the Achi Women, einem Porträt über den jahrzehntelangen Kampf indigener Maya-Achí-Frauen in Guatemala um Gerechtigkeit für sexualisierte Kriegsgewalt.
Mit der Verbindung aus international ausgezeichnetem Fotojournalismus, begleitenden Gesprächen und einem vielfältigen Vermittlungsangebot macht das Depot die World Press Photo Ausstellung auch 2026 zu einem Ort, an dem aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen nicht nur sichtbar, sondern gemeinsam diskutiert und erlebt werden.
DIE WORLD PRESS PHOTO AUSSTELLUNG 2026 IM KULTURORT DEPOT
TERMIN
SA 26.09.–SO 25.10.2026
ÖFFNUNGSZEITEN
SO–DO 11:00–20:00 UHR
FR–SA 11:00– 22:00 UHR
AUSSTELLUNGSORT
Kulturort Depot
Immermannstraße 29
44147 Dortmund
ALTERSEMPFEHLUNG
Die World Press Photo Foundation empfiehlt den Besuch der Ausstellung ab 12 Jahren.
EINTRITT
Normal 8,00 €
Ermäßigt 6,00 €
Familienticket 1: 20,00 € (Zwei Erwachsene mit max. drei Kindern bis 18 Jahre)
Familienticket 2: 12,00 € (Eine erwachsene Person mit max. drei Kindern bis 18 Jahre)
Feierabend-Ticket: 6,00 €; unter der Woche ab 19:00 Uhr, Freitag und Samstag ab 21:00
Uhr
Tickets sind an der Tageskasse und im Onlineshop erhältlich.
TERMINE ÖFFENTLICHE FÜHRUNGEN
DONNERSTAGS, 01.10. / 08.10. / 15.10. / 22.10. jeweils um 18:00 Uhr
SAMSTAGS, 26.09. / 03.10. / 10.10. / 17.10. jeweils um 18:00 Uhr
SONNTAGS, 27.09. / 04.10. / 11.10. / 18.10. jeweils um 14:30 Uhr
Die Dauer der Führungen beträgt jeweils ca. eine Stunde.
EINTRITT ÖFFENTLICHE FÜHRUNG
4,00 € Führungsgebühr. Bitte beachten Sie, dass die Führung nur in Kombination mit einem Eintrittsticket gebucht werden kann. Die Tickets für die Führungen können Sie ebenfalls im Onlineshop erstehen.
Gruppenführungen können extra gebucht werden, für Schul- und Studierendengruppen gibt es zudem ermäßigte Konditionen. Anfragen per E-Mail an kultur@depotdortmund.de.
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