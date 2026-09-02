Die World Press Photo Ausstellung macht vom 26. September bis 25. Oktober 2026 im Kulturort Depot in Dortmund Station. Neben ausgezeichneten Pressefotografien stehen Führungen und ein Gespräch über soziale Roboter, Einsamkeit und Verbundenheit auf dem Programm.

Die internationale Wanderausstellung versammelt ausgezeichnete fotojournalistische Arbeiten und wird nach Angaben der World Press Photo Foundation an mehr als 60 Orten weltweit präsentiert. In Dortmund ergänzt das Depot die Ausstellung um ein eigenes Begleitprogramm. Dazu gehören öffentliche und individuell buchbare Führungen sowie ein Gespräch, das eine Verbindung zwischen Fotografie, Psychologie und Technologie herstellt.

Talk über soziale Roboter und Einsamkeit

Am 30. September um 19 Uhr ist die Fotografin und World-Press-Photo-Preisträgerin Paula Hornickel im Depot zu Gast. Ausgangspunkt des Gesprächs ist ihre ausgezeichnete Aufnahme „Emma the Social Robot“.

Hornickel diskutiert gemeinsam mit der Psychologin Dr. Aike Horstmann über Einsamkeit, soziale Verbundenheit und künstliche Interaktionspartner. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, welche Rolle soziale Roboter im zwischenmenschlichen Umfeld spielen können und wo die Grenzen solcher Technologien liegen.

Carol Guzy erhält den Hauptpreis

Als „World Press Photo of the Year 2026“ wurde die Fotografin Carol Guzy für „Separated by ICE“ ausgezeichnet. Das Bild gehört zur Serie „ICE Arrests at New York Court“ und entstand vor dem Hintergrund verschärfter Maßnahmen der US-Einwanderungsbehörden.

Zu den Finalisten gehört Saber Nuraldin mit „Aid Emergency in Gaza“. Seine Aufnahme zeigt Menschen, die versuchen, auf einen Hilfslaster zu gelangen, um Lebensmittel zu erhalten. Das Foto dokumentiert die humanitäre Situation im Gazastreifen aus unmittelbarer Perspektive.

Ebenfalls als Finalist ausgezeichnet wurde Victor J. Blue mit „The Trials of the Achi Women“. Seine Arbeit beschäftigt sich mit Maya-Achí-Frauen in Guatemala und deren langjährigem Kampf um juristische Aufarbeitung sexualisierter Gewalt während des Bürgerkriegs.

Öffentliche und individuelle Führungen

Während des Ausstellungszeitraums bietet das Depot zwölf öffentliche Führungen an. Sie finden donnerstags und samstags jeweils um 18 Uhr sowie sonntags um 14:30 Uhr statt. Eine Führung dauert ungefähr eine Stunde und kostet zusätzlich zum Eintritt 4 Euro.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Die World Press Photo Ausstellung 2026 läuft vom 26. September bis zum 25. Oktober im Kulturort Depot, Immermannstraße 29, 44147 Dortmund. Sonntags bis donnerstags ist sie von 11 bis 20 Uhr geöffnet, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr.

Der reguläre Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt sind es 6 Euro. Für Familien werden Tickets für 20 beziehungsweise 12 Euro angeboten. Ein Feierabend-Ticket kostet 6 Euro und gilt unter der Woche ab 19 Uhr sowie freitags und samstags ab 21 Uhr. Die World Press Photo Foundation empfiehlt die Ausstellung ab einem Alter von zwölf Jahren.

Tickets sind an der Tageskasse sowie über den Onlineshop erhältlich.

Pressemitteilung Depot e.V.: