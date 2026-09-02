7Artisans AF 10mm f/2.5 MAX Fisheye

Lichtstarkes Fisheye-Objektiv mit Autofokus für Vollformat

Mit der Integration des Autofokus in die Fisheye-Fotografie möchte 7Artisans den Zugang zu dieser besonderen Bildsprache erleichtern. So können auch Fotografen und Filmemacher, die bislang vorwiegend mit konventionellen Objektiven arbeiten, die kreativen Möglichkeiten eines Fisheye-Objektivs unkompliziert entdecken und für neue Perspektiven und unterschiedlichste Einsatzbereiche nutzen, darunter: Streetfotografie, Sportfotografie, Architektur- und Innenraumfotografie, Astrofotografie, Tierfotografie, Modefotografie, Musik- und Event-Videografie, Vlogging und Content Creation

Highlights:

Hohe Lichtstärke von f/2.5

Umschaltbar von Autofokus auf manuellen Fokus

Zwei anpassbare Funktionstasten

Firmware-Update über USB-C

Naheinstellgrenze von nur 15cm

Das professionelle 7Artisans AF 10mm f/2.5 MAX Fisheye kommt im robusten Alugehäuse und besitzt einen enormen Bildwinkel von 185°. Als diagonales Fisheye leuchtet es so rechteckig bis in die Bildecken aus. Der Look der Aufnahmen überzeugt mit einer beeindruckenden Schärfe und tollem Bokeh. Dank der Blende f/2.5 überzeugt es auch bei schwachem Licht. Mit der Naheinstellgrenze von nur 15cm können Sie Ihr Motiv kreativ in Szene setzen. Auf der offiziellen Homepage steht ein Objektivkorrekturprofil zum Download bereit. Damit kann man einen natürlichen Weitwinkel-Look erzielen – ideal für Landschafts- oder Architekturaufnahmen.

11 optische Elemente in 8 Gruppen minimieren effektiv sphärische und chromatische Aberration; reproduziert die originalgetreuesten Farben in jedem Bild. Ebenfalls sorgt dieser Aufbau für eine verbesserte Bildqualität, die eine hervorragende optische Leistung und Stabilität gewährleistet.

Auch in punkto Bedienung ist das Objektiv auf moderne Anforderungen ausgelegt: Es bietet einen schnellen und präzisen Autofokus mit Augen- und Motiverkennung/verfolgung mit der Möglichkeit zur manuellen Feinjustierung, einen AF/MF-Schalter und zwei individuell belegbare Funktionstasten.

Für zukünftige Aktualisierungen steht ein USB-C-Anschluss im Rückdeckel zur Verfügung, über den Firmware-Updates durchgeführt werden können. Ein USB-C-Kabel mit Datenübertragungsfunktion liegt bei. Für eine Aktualisierung wird Windows 10 oder höher empfohlen.

Technische Daten:

Brennweite: 10mm

Bildwinkel: 185°

Sensortyp: Vollformat

Max. Blendenöffnung: f/2.5

Min. Blendenöffnung: f/16

Blendenlamellen: 9

Blendeneinstellung: elektronisch/manuell

Optischer Aufbau: 11 Elemente in 8 Gruppen

Fokussierung: Autofokus/ manueller Fokus

Abmessungen (DxL): ca. 76x94mm

Gewicht: ca. 504g

Material: Metall

Anschluss: FE, Z, L

Lieferumfang:

Objektiv, Rückdeckel, Frontdeckel, Gegenlichtblende, USB-C-Kabel

Verfügbarkeit und Preis:

Das 7Artisans AF 10mm f/2.5 MAX Fisheye ist für 499,- € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Erstauslieferung startet ab Mitte September 2026.