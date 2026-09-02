Der Objektivhersteller 7Artisans erweitert sein Portfolio um eine Festbrennweite für Vollformatkameras. Das neue AF 10mm f/2.5 MAX Fisheye bietet einen Bildwinkel von 185 Grad und kombiniert diesen mit einem modernen Autofokus-System und einer hohen Lichtstärke von f/2.5.
Mit einer Brennweite von 10 Millimetern und einer diagonalen Ausleuchtung bis in die Bildecken fängt die Optik weite Perspektiven ein, die sich unter anderem ideal für Bereiche wie Architektur-, Astro- oder Streetfotografie eignen. Eine Besonderheit in dieser Objektivklasse ist der integrierte Autofokus, welcher moderne Augen- sowie Motiverkennung und -verfolgung unterstützt. Für Fotografen, die den charakteristischen, stark verzerrten Fisheye-Look abmildern möchten, stellt der Hersteller ein herunterladbares Korrekturprofil bereit, um einen natürlicheren Weitwinkel-Effekt zu erzielen.
Das rund 504 Gramm schwere Objektiv verfügt über ein robustes Metallgehäuse und einen optischen Aufbau aus elf Elementen in acht Gruppen. Dank einer sehr kurzen Naheinstellgrenze von nur 15 Zentimetern lässt es sich auch für Nahaufnahmen mit weitem Hintergrund einsetzen. Firmware-Updates können zudem über einen in den Rückdeckel integrierten USB-C-Port eingespielt werden. Das Objektiv ist für die Bajonett-Anschlüsse Sony FE, Nikon Z sowie L-Mount konzipiert und soll ab Mitte September 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 499 Euro im Handel erhältlich sein.
Pressemitteilung 7Artisans:
7Artisans AF 10mm f/2.5 MAX Fisheye
Lichtstarkes Fisheye-Objektiv mit Autofokus für Vollformat
Mit der Integration des Autofokus in die Fisheye-Fotografie möchte 7Artisans den Zugang zu dieser besonderen Bildsprache erleichtern. So können auch Fotografen und Filmemacher, die bislang vorwiegend mit konventionellen Objektiven arbeiten, die kreativen Möglichkeiten eines Fisheye-Objektivs unkompliziert entdecken und für neue Perspektiven und unterschiedlichste Einsatzbereiche nutzen, darunter: Streetfotografie, Sportfotografie, Architektur- und Innenraumfotografie, Astrofotografie, Tierfotografie, Modefotografie, Musik- und Event-Videografie, Vlogging und Content Creation
Highlights:
- Hohe Lichtstärke von f/2.5
- Umschaltbar von Autofokus auf manuellen Fokus
- Zwei anpassbare Funktionstasten
- Firmware-Update über USB-C
- Naheinstellgrenze von nur 15cm
Das professionelle 7Artisans AF 10mm f/2.5 MAX Fisheye kommt im robusten Alugehäuse und besitzt einen enormen Bildwinkel von 185°. Als diagonales Fisheye leuchtet es so rechteckig bis in die Bildecken aus. Der Look der Aufnahmen überzeugt mit einer beeindruckenden Schärfe und tollem Bokeh. Dank der Blende f/2.5 überzeugt es auch bei schwachem Licht. Mit der Naheinstellgrenze von nur 15cm können Sie Ihr Motiv kreativ in Szene setzen. Auf der offiziellen Homepage steht ein Objektivkorrekturprofil zum Download bereit. Damit kann man einen natürlichen Weitwinkel-Look erzielen – ideal für Landschafts- oder Architekturaufnahmen.
11 optische Elemente in 8 Gruppen minimieren effektiv sphärische und chromatische Aberration; reproduziert die originalgetreuesten Farben in jedem Bild. Ebenfalls sorgt dieser Aufbau für eine verbesserte Bildqualität, die eine hervorragende optische Leistung und Stabilität gewährleistet.
Auch in punkto Bedienung ist das Objektiv auf moderne Anforderungen ausgelegt: Es bietet einen schnellen und präzisen Autofokus mit Augen- und Motiverkennung/verfolgung mit der Möglichkeit zur manuellen Feinjustierung, einen AF/MF-Schalter und zwei individuell belegbare Funktionstasten.
Für zukünftige Aktualisierungen steht ein USB-C-Anschluss im Rückdeckel zur Verfügung, über den Firmware-Updates durchgeführt werden können. Ein USB-C-Kabel mit Datenübertragungsfunktion liegt bei. Für eine Aktualisierung wird Windows 10 oder höher empfohlen.
Technische Daten:
- Brennweite: 10mm
- Bildwinkel: 185°
- Sensortyp: Vollformat
- Max. Blendenöffnung: f/2.5
- Min. Blendenöffnung: f/16
- Blendenlamellen: 9
- Blendeneinstellung: elektronisch/manuell
- Optischer Aufbau: 11 Elemente in 8 Gruppen
- Fokussierung: Autofokus/ manueller Fokus
- Abmessungen (DxL): ca. 76x94mm
- Gewicht: ca. 504g
- Material: Metall
- Anschluss: FE, Z, L
Lieferumfang:
Objektiv, Rückdeckel, Frontdeckel, Gegenlichtblende, USB-C-Kabel
Verfügbarkeit und Preis:
Das 7Artisans AF 10mm f/2.5 MAX Fisheye ist für 499,- € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Erstauslieferung startet ab Mitte September 2026.
|Anschluss
|GTIN
|Nikon Z
|6971835489718
|Sony FE
|6971835489695
|L-Mount
|6971835489701
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