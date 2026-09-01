Godox baut seine LITEMONS-Serie um drei Full-Color-LED-Leuchten aus. Die Studioleuchten LE200R, LE300R und LE600R richten sich an Foto- und Videoproduktionen und bieten neben einem großen Farbtemperaturbereich mehrere Möglichkeiten zur Fernsteuerung.

Die drei Modelle unterscheiden sich vor allem bei der Leistungsaufnahme: Sie liegt bei 230 W, 330 W beziehungsweise bis zu 635 W. Damit deckt die Serie unterschiedliche Anforderungen von kleineren Studios bis zu größeren Produktionen ab. Zum Lieferumfang gehören BR30-Reflektoren, die nach Angaben des Herstellers die nutzbare Lichtausbeute erhöhen sollen. Davon sollen unter anderem Videoaufnahmen mit hohen Bildraten profitieren, bei denen eine entsprechend starke Beleuchtung erforderlich sein kann.

Alle drei Leuchten lassen sich in einem Farbtemperaturbereich zwischen 1.800 und 10.000 Kelvin einstellen. Zusätzlich ist eine Grün-Magenta-Korrektur im Bereich von +/- 100 möglich. Für die Farbgestaltung stehen HSI-, RGBW- und GEL-Modi zur Verfügung. Hinzu kommen 14 vorprogrammierte Lichteffekte.

Godox gibt für die Farbwiedergabe einen CRI-Wert von 96 sowie einen TLCI-Wert von 95 an. Die Leuchten sollen sich damit sowohl für Foto- als auch für Videoanwendungen eignen, bei denen eine möglichst konsistente Farbdarstellung gefragt ist.

Godox setzt bei LE200R, LE300R und LE600R auf einen Bowens-Anschluss. Dadurch können unterschiedliche kompatible Lichtformer eingesetzt werden. Dazu zählen beispielsweise Softboxen sowie Fresnel- und Projektionsvorsätze.

Die Godox LITEMONS LE200R kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung 349,99 Euro. Für die LE300R werden 429,99 Euro aufgerufen, während die LE600R bei 759,99 Euro liegt. Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

Pressemitteilung Godox: