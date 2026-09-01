Godox baut seine LITEMONS-Serie um drei Full-Color-LED-Leuchten aus. Die Studioleuchten LE200R, LE300R und LE600R richten sich an Foto- und Videoproduktionen und bieten neben einem großen Farbtemperaturbereich mehrere Möglichkeiten zur Fernsteuerung.
Die drei Modelle unterscheiden sich vor allem bei der Leistungsaufnahme: Sie liegt bei 230 W, 330 W beziehungsweise bis zu 635 W. Damit deckt die Serie unterschiedliche Anforderungen von kleineren Studios bis zu größeren Produktionen ab. Zum Lieferumfang gehören BR30-Reflektoren, die nach Angaben des Herstellers die nutzbare Lichtausbeute erhöhen sollen. Davon sollen unter anderem Videoaufnahmen mit hohen Bildraten profitieren, bei denen eine entsprechend starke Beleuchtung erforderlich sein kann.
Alle drei Leuchten lassen sich in einem Farbtemperaturbereich zwischen 1.800 und 10.000 Kelvin einstellen. Zusätzlich ist eine Grün-Magenta-Korrektur im Bereich von +/- 100 möglich. Für die Farbgestaltung stehen HSI-, RGBW- und GEL-Modi zur Verfügung. Hinzu kommen 14 vorprogrammierte Lichteffekte.
Godox gibt für die Farbwiedergabe einen CRI-Wert von 96 sowie einen TLCI-Wert von 95 an. Die Leuchten sollen sich damit sowohl für Foto- als auch für Videoanwendungen eignen, bei denen eine möglichst konsistente Farbdarstellung gefragt ist.
Godox setzt bei LE200R, LE300R und LE600R auf einen Bowens-Anschluss. Dadurch können unterschiedliche kompatible Lichtformer eingesetzt werden. Dazu zählen beispielsweise Softboxen sowie Fresnel- und Projektionsvorsätze.
Die Godox LITEMONS LE200R kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung 349,99 Euro. Für die LE300R werden 429,99 Euro aufgerufen, während die LE600R bei 759,99 Euro liegt. Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.
Pressemitteilung Godox:
Godox erweitert die LITEMONS LE-Serie um Full Color LED Leuchten
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland freut sich die Godox LITEMONS Full Color LED Leuchten LE200R, LE300R und LE600R vorzustellen.
Die neuen RGB Modelle ergänzen das bestehende Sortiment um umfassende Farbsteuerungsmöglichkeiten.
Hohe Lichtleistung und präzise Farbwiedergabe
Die Modelle LE200R, LE300R und LE600R decken unterschiedliche Leistungsanforderungen ab und eignen sich sowohl für kleinere Studios als auch für umfangreiche kommerzielle Produktionen. Die mitgelieferten BR30 Reflektoren erhöhen die nutzbare Lichtausbeute und unterstützen Anwendungen mit hohem Lichtbedarf, beispielsweise Aufnahmen mit hohen Bildraten.
Der einstellbare Farbtemperaturbereich von 1.800 bis 10.000 Kelvin ermöglicht eine flexible Anpassung an Kunstlicht, Tageslicht und kreative Lichtsituationen. Zusätzlich stehen eine Grün Magenta Korrektur von +/- 100, HSI, RGBW und GEL Modi sowie 14 integrierte Lichteffekte zur Verfügung. Mit einem CRI von 96 und einem TLCI von 95 bietet die Serie eine zuverlässige Farbwiedergabe für Foto und Video.
Flexible Steuerung und vielseitige Lichtformung
Die Bedienung erfolgt direkt am Gerät, über kabelgebundenes DMX512 / RDM, drahtlos über Bluetooth und die Godox Light App. Die Bluetooth Reichweite beträgt bis zu 30 Meter. Dadurch lassen sich sowohl einzelne Leuchten als auch komplexere Lichtaufbauten effizient steuern.
Ein Kühlsystem mit vier Betriebsmodi unterstützt einen geräuscharmen Einsatz bei Produktionen mit Tonaufzeichnung. Über den Bowens Anschluss können zahlreiche Lichtformer wie Softboxen, Fresnelvorsätze und Projektionsvorsätze verwendet werden.
Die wichtigsten Merkmale
- Drei Modelle mit 230 Watt, 330 Watt und bis zu 635 Watt Leistungsaufnahme
- Farbtemperaturbereich von 1.800 bis 10.000 Kelvin
- HSI-, RGBW- und GEL-Modi sowie 14 integrierte Lichteffekte
- Steuerung über Gerät, DMX512, RDM und Godox Light App
- Bowens Anschluss für eine große Auswahl kompatibler Lichtformer
Preis und Verfügbarkeit
Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 349,99 € für die Godox LE200R, 429,99 € für die LE300R und 759,99 € für die LE600R. Die LE200R und LE300R sind in Schwarz erhältlich, die weißen Varianten folgen in Kürze, die LE600R wird ausschließlich in Schwarz angeboten und ist ebenfalls bald verfügbar. Alle Modelle können über den Fachhandel bezogen werden.
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