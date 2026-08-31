Calumet startet im September 2026 eine neue Runde seiner Photo Video Days. Bis Anfang November sind in den Filialen eintägige Veranstaltungen mit Workshops, Produkttests, Fotowalks und weiteren Angeboten rund um Foto- und Videotechnik geplant.

Calumet setzt seine Photo Video Days im Herbst 2026 fort. Zwischen dem 11. September und dem 7. November finden die eintägigen Hausmessen an 13 Terminen in den Filialen des Fotofachhändlers statt. Den Auftakt macht Berlin, abgeschlossen wird die Veranstaltungsreihe in der Münchner Filiale an der Sonnenstraße.

Das Programm richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrenere Foto- und Videofans. An den einzelnen Standorten sollen Fachleute verschiedener Kamera- und Zubehörhersteller vertreten sein. Calumet nennt unter anderem Canon, Fujifilm, Nikon, OM System und Sony. Welche Unternehmen und Programmpunkte angeboten werden, hängt von der jeweiligen Filiale ab.

Für Berlin, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf und Köln sind beispielsweise Live-Shootings mit einer professionellen Akrobatin vorgesehen. Dabei soll Technik von Canon und Sony zum Einsatz kommen. Sigma plant nach Angaben von Calumet außerdem einen kostenlosen Objektiv-Verleih. In ausgewählten Filialen sollen auch Zubehöranbieter vertreten sein. Genannt werden unter anderem Manfrotto mit Stativen sowie Lowepro mit Taschen und Rucksäcken.

Ergänzt wird das Programm durch ein Gewinnspiel. Eine Teilnahme an Workshops oder ein Kauf sind den vorliegenden Angaben zufolge keine grundsätzliche Voraussetzung für einen Besuch der Photo Video Days.

Alle Termine der Photo Video Days 2026

Die Veranstaltungsreihe beginnt am 11. September in Berlin. Danach folgen München an der Leopoldstraße am 12. September sowie Frankfurt und Hannover am 18. September. Hamburg ist am 19. September an der Reihe, Düsseldorf am 25. September.

Im Oktober finden die Photo Video Days am 9. Oktober in Essen und Leipzig, am 16. Oktober in Dresden, am 17. Oktober in Stuttgart, am 24. Oktober in Köln und am 30. Oktober in Nürnberg statt. Den Abschluss bildet am 7. November die Münchner Filiale an der Sonnenstraße.

Die Teilnahme an den Photo Video Days und den genannten Programmpunkten ist kostenfrei; für einzelne Angebote können Verfügbarkeit und Standort entscheidend sein.

Weitere Informationen und die Details zu den einzelnen Terminen gibt es unter:

https://www.calumet.de/events/photo-video-days

Pressemitteilung Calumet: