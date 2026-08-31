Calumet startet im September 2026 eine neue Runde seiner Photo Video Days. Bis Anfang November sind in den Filialen eintägige Veranstaltungen mit Workshops, Produkttests, Fotowalks und weiteren Angeboten rund um Foto- und Videotechnik geplant.
Calumet setzt seine Photo Video Days im Herbst 2026 fort. Zwischen dem 11. September und dem 7. November finden die eintägigen Hausmessen an 13 Terminen in den Filialen des Fotofachhändlers statt. Den Auftakt macht Berlin, abgeschlossen wird die Veranstaltungsreihe in der Münchner Filiale an der Sonnenstraße.
Das Programm richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrenere Foto- und Videofans. An den einzelnen Standorten sollen Fachleute verschiedener Kamera- und Zubehörhersteller vertreten sein. Calumet nennt unter anderem Canon, Fujifilm, Nikon, OM System und Sony. Welche Unternehmen und Programmpunkte angeboten werden, hängt von der jeweiligen Filiale ab.
Für Berlin, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf und Köln sind beispielsweise Live-Shootings mit einer professionellen Akrobatin vorgesehen. Dabei soll Technik von Canon und Sony zum Einsatz kommen. Sigma plant nach Angaben von Calumet außerdem einen kostenlosen Objektiv-Verleih. In ausgewählten Filialen sollen auch Zubehöranbieter vertreten sein. Genannt werden unter anderem Manfrotto mit Stativen sowie Lowepro mit Taschen und Rucksäcken.
Ergänzt wird das Programm durch ein Gewinnspiel. Eine Teilnahme an Workshops oder ein Kauf sind den vorliegenden Angaben zufolge keine grundsätzliche Voraussetzung für einen Besuch der Photo Video Days.
Alle Termine der Photo Video Days 2026
Die Veranstaltungsreihe beginnt am 11. September in Berlin. Danach folgen München an der Leopoldstraße am 12. September sowie Frankfurt und Hannover am 18. September. Hamburg ist am 19. September an der Reihe, Düsseldorf am 25. September.
Im Oktober finden die Photo Video Days am 9. Oktober in Essen und Leipzig, am 16. Oktober in Dresden, am 17. Oktober in Stuttgart, am 24. Oktober in Köln und am 30. Oktober in Nürnberg statt. Den Abschluss bildet am 7. November die Münchner Filiale an der Sonnenstraße.
Die Teilnahme an den Photo Video Days und den genannten Programmpunkten ist kostenfrei; für einzelne Angebote können Verfügbarkeit und Standort entscheidend sein.
Weitere Informationen und die Details zu den einzelnen Terminen gibt es unter:
https://www.calumet.de/events/photo-video-days
Pressemitteilung Calumet:
Die Calumet Photo Video Days gehen in die nächste Runde
Von September bis November lädt Calumet zu eintägigen Hausmessen in seinen 13 Filialen ein
Hamburg, im August 2026 – Neue Kameras und Objekte ausprobieren, an kostenlosen Workshops teilnehmen und von exklusiven Angeboten profitieren: Mit der Herbstrunde der beliebten Photo Video Days hat Calumet wieder ein spannendes Rundum-Paket geschnürt. An verschiedenen Terminen trifft sich die Community zwischen September und November in den einzelnen Filialen. Los geht’s am 11.09. in Berlin, München setzt den Schlusspunkt am 7.11.
Einsteiger und ambitionierte Fotofans sind bei uns gleichermaßen willkommen“, sagt Jan Dikstaal, Head of Marketing bei Calumet Photo Video. „Bei tollen Shootings und speziellen Angeboten ist nahezu für jeden Anspruch was dabei – auch im Hinblick auf die nahende Weihnachtszeit. Ganz besonders freuen wir uns auf den spannenden Austausch unter Gleichgesinnten. Dabei merkt man immer wieder, wie anregend solche persönlichen Treffen sind.“
An allen Standorten sind Experten namhafter Hersteller wie z.B. Canon, Fujifilm, Nikon, OM System und Sony dabei, um ihr Wissen zu teilen und die neueste Hardware zu präsentieren. So gibt es überall spannende Fotowalks und Workshops, die sich je nach Filiale unterscheiden. Beispielsweise sind diesmal in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf und Köln Live-Shootings mit einer professionellen Akrobatin und modernster Technologie von Canon und Sony geplant. Fotobegeisterte können dabei lernen, wie sie schnelle Bewegungen eindrucksvoll festhalten, Perspektive und Timing optimieren, um mit einer Serie ausdrucksstarker Bilder bewegende Geschichten zu erzählen.
Sigma bietet zudem einen kostenlosen Objektiv-Verleih an. Und auch, wer gerade keine Kameras oder Objektive sucht, kann fündig werden: In ausgewählten Stores zeigen z.B. Hersteller wie Manfrotto neue Stative und Lowepro Taschen und Rucksäcke.
Ein weiteres Highlight ist die kostenlose Sensorreinigung, die Calumet in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Herstellern in verschiedenen Stores je nach Verfügbarkeit anbietet.
Wer an den Photo Video Days beim Kauf einer neuen Kamera seine alte Ausrüstung in Zahlung gibt, profitiert zudem vom erhöhten Trade-In- Bonus: Dieser beträgt 10 Prozent auf den regulären Ankaufswert des Gebrauchtgeräts.
„Auch wer nur stöbern möchte, ist herzlich zu unseren Photo Video Days eingeladen“, so Jan Dikstaal „Und kann sich mit etwas Glück über einen Preis beim Gewinnspiel freuen.“
Die Termine der Photo Video Days bei Calumet:
- 11.09. Berlin
- 12.09. München (Leopoldstraße)
- 18.09. Frankfurt und Hannover
- 19.09. Hamburg
- 25.09. Düsseldorf
- 09.10. Essen und Leipzig
- 16.10. Dresden
- 17.10. Stuttgart
- 24.10. Köln
- 30.10. Nürnberg
- 07.11. München (Sonnenstraße)
Weitere Informationen sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.calumet.de/events/photo-video-days
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