Neu: Godox Lux Junior II – Retrodesign mit TTL für mehrere Kameramarken

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, stellt mit dem Godox Lux Junior II Retro Camera Flash einen neuen Blitz vor, der klassisch inspiriertes Design mit moderner Blitztechnik verbindet.

Dank des multifunktionalen Hybrid-Blitzschuhs ist der Godox Lux Junior II mit kompatiblen Kameras von Canon, Nikon, Fujifilm, OM SYSTEM und Panasonic nutzbar. Für Sony-Kameras steht mit dem Lux Junior II S eine separate Variante zur Verfügung.

Zur Ausstattung gehören eine flexible Ausrichtung des Blitzkopfes, TTL Automatik, High Speed Sync, ein integrierter 2,4 GHz Funkempfänger sowie die Unterstützung verschiedener Kamerasysteme. Das kompakte Blitzgerät eignet sich für Streetfotografie, Porträts, Reportagen sowie für den Einsatz mit digitalen Kameras und Filmkameras.

Flexible Lichtführung für unterschiedliche Aufnahmeformate

Der Lux Junior II verfügt über eine zweiachsige Drehkonstruktion. Der Blitzkörper lässt sich um 180 Grad drehen, während der Blitzkopf zwischen 0 und 90 Grad geneigt werden kann. Dadurch ist indirektes Blitzen sowohl bei horizontalen als auch bei vertikalen Aufnahmen möglich.

Die flexible Ausrichtung unterstützt eine weiche und gleichmäßige Lichtgestaltung bei Porträts, Innenaufnahmen und Reportagen. Für den Transport lässt sich das Gerät flach zusammenlegen. Mit einem Gewicht von rund 153 Gramm und kompakten Abmessungen eignet sich der Blitz besonders für mobile Einsätze.

Kompatibilität mit modernen und klassischen Kamerasystemen

Der Lux Junior II ist mit einem multifunktionalen Hybrid Blitzschuh ausgestattet. Er unterstützt kompatible Kameras von Canon, Nikon, Fujifilm sowie OM SYSTEM und Panasonic. Für Sony-Kameras steht der Lux Junior II S zur Verfügung.

Für die Verwendung mit Filmkameras bleibt der klassische AUTO Modus erhalten. Über den 2,5 mm Synchronanschluss kann der Blitz mit Kameras verbunden werden, die über eine entsprechende Synchronbuchse verfügen. Nach Einstellung von ISO Wert und Blende stellt der Blitz die erforderliche Lichtleistung automatisch bereit.

Moderne Blitzfunktionen und drahtlose Steuerung

Die TTL Belichtungsmessung passt die Blitzleistung automatisch an die jeweilige Aufnahmesituation an. Ergänzend stehen AUTO, manueller Modus und Multi Blitz zur Verfügung. Zu den weiteren Funktionen gehören High Speed Sync mit Verschlusszeiten bis zu 1/8000 Sekunde sowie die Synchronisation auf den ersten und zweiten Verschlussvorhang. Der Lux Junior II S unterstützt zusätzlich Global Shutter Sync. In Verbindung mit einer kompatiblen Sony Kamera mit Global Shutter sind Synchronzeiten bis zu 1/80000 Sekunde möglich. Der integrierte 2,4 GHz Funkempfänger ermöglicht die drahtlose Auslösung mit einem kompatiblen Godox Sender. Dadurch lässt sich der Lux Junior II auch in Mehrblitzkonfigurationen einsetzen.

Die wichtigsten Merkmale

Multifunktionaler Hybrid-Blitzschuh für Canon, Nikon, Fujifilm, OM SYSTEM und Panasonic, separate S Version für Sony

Zweiachsige Konstruktion mit 180 Grad Drehung und einer Neigung des Blitzkopfes von 0 bis 90 Grad

TTL, AUTO, manueller Modus, Multi Blitz und High Speed Sync bis 1/8000 Sekunde

Integrierter 2,4 GHz Funkempfänger mit 32 Kanälen und vier Empfängergruppen

Integrierter Lithium Akku mit rund 400 Blitzen bei voller Leistung und einer Recyclingzeit von etwa 1,5 Sekunden

Preis und Verfügbarkeit

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt sowohl für den Lux Junior II Black – Retro Flash for C/N/O/F als auch für den Lux Junior II S Black – Retro Flash for Sony bei 79,99 Euro. Beide Versionen werden in Kürze im Fachhandel erhältlich sein.