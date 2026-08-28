Die Imaging World 2026 findet vom 2. bis 4. Oktober im Messezentrum Nürnberg statt. Angekündigt sind mehr als 120 Marken, über 60 Workshops und Foto Walks sowie Veranstaltungen wie die TIPA Awards und die erstmals integrierte Neurapix Conference.

Mehr als 120 Marken auf der Imaging World

Die Imaging World im Messezentrum Nürnberg richtet sich an Interessierte aus den Bereichen Fotografie, Video und Content Creation. Nach Angaben des Veranstalters werden mehr als 120 Marken vertreten sein. Gezeigt werden sollen unter anderem aktuelle Kameras und Objektive, Zubehör, Software sowie Lösungen mit KI-Funktionen.

Ein Schwerpunkt liegt auf der praktischen Erprobung der ausgestellten Technik. Besucher sollen Produkte vor Ort testen und miteinander vergleichen können. Zudem sind Gespräche mit Herstellern und Branchenexperten vorgesehen.

Foto-Sets und Live-Shootings zum Ausprobieren

Neben den Ausstellungsständen sind verschiedene Bereiche für praktische Anwendungen geplant. Dazu zählen interaktive Foto-Sets, sogenannte Playgrounds und Live-Shootings. Dort sollen sich Kameras, Objektive und Aufnahmetechniken unter unterschiedlichen Bedingungen ausprobieren lassen.

Damit kombiniert die Veranstaltung eine klassische Produktausstellung mit Angeboten, bei denen Besucher selbst fotografieren oder filmen können.

Mehr als 60 Workshops und Foto Walks

Für die Imaging World sind über 60 Workshops, Seminare und Foto Walks angekündigt. Das Programm richtet sich laut Veranstalter sowohl an Einsteiger und Hobbyfotografen als auch an Content Creator und professionelle Anwender.

Thematisch reicht das Angebot von Porträt-, Street- und Architekturfotografie über Lichtsetzung und Studioaufnahmen bis zur Content Creation. Zu den angekündigten Referenten gehören unter anderem Martin Krolop, Julia Schwegmann, Alexander Heinrichs, Thomas Adorff, Gordon Below, Paul Leclaire, Daniel Spohn, Klaus Wohlmann sowie Aneta und Dirk Bleyer.

Einige Angebote verbinden Theorie und praktische Umsetzung. Bei einem Workshop zur analogen Schwarzweiß-Streetfotografie sollen beispielsweise die aufgenommenen Bilder anschließend im Fotolabor entwickelt werden. Ein Lightpainting-Angebot verlegt die Aufnahmen nach Einbruch der Dunkelheit in die Nürnberger Innenstadt.

Bei nahezu allen kostenpflichtig buchbaren Workshops, Seminaren und Foto Walks ist nach Angaben des Veranstalters ein Weekend Pass im Wert von 25 Euro enthalten.

https://imagingworld.de/events/

Bühnenprogramm für Foto und Content Creation

Auf der Mainstage und im Influencer Dome sind während der drei Veranstaltungstage Vorträge und Präsentationen vorgesehen. Fotografen, Content Creator und Branchenvertreter sollen dort ihre Projekte, Arbeitsweisen und Einschätzungen zu aktuellen technischen Entwicklungen vorstellen.

Angekündigt sind unter anderem Felix Rachor, Rafael Steinlesberger und Marcel Lämmerhirt. Inhaltlich soll es beispielsweise um Fotografie, Video, Content Creation und entsprechende Workflows gehen.

https://imagingworld.de/buehnenprogramm/

TIPA Awards werden in Nürnberg verliehen

Am Freitag, 2. Oktober, steht zudem die Verleihung der TIPA Awards auf dem Programm. Mit den Auszeichnungen werden Produkte aus der Foto- und Imaging-Branche in unterschiedlichen Kategorien prämiert.

Die Preisverleihung ist für 17 Uhr auf der Mainstage angesetzt und soll allen Besuchern der Imaging World offenstehen.

https://imagingworld.de/tipa-award/

Neurapix Conference erstmals Teil der Messe

Ebenfalls am 2. Oktober wird erstmals die Neurapix Conference in die Imaging World eingebunden. Das Veranstaltungsformat richtet sich vor allem an professionelle Fotografinnen und Fotografen und beschäftigt sich mit wirtschaftlichen und organisatorischen Fragen rund um das Fotogeschäft.

Ab 8:30 Uhr sind im NCC West, Saal Paris, Vorträge zu Positionierung, Geschäftsstrategien und dem beruflichen Alltag geplant. Daneben soll die Veranstaltung Möglichkeiten zum Austausch und Networking bieten.

Das Ticket für die Neurapix Conference kostet 179 Euro. Der Eintritt zur Imaging World ist darin enthalten.

https://imagingworld.de/neurapix-conference-2026/

Multivisionsshow über Australien am Freitagabend

Für den Abend des ersten Messetages ist die Multivisionsshow „Australien – Ein Jahr grenzenlose Freiheit“ von Aneta und Dirk Bleyer angesetzt. Die beiden National-Geographic-Fotografen zeigen dabei Aufnahmen einer einjährigen Reise durch Australien.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 2. Oktober, von 18:30 bis 20:45 Uhr im NCC West, Saal Paris, statt. Ein Ticket kostet 25 Euro.

https://imagingworld.de/multivisionsshow-australien/

Tickets und weitere Informationen

Die Imaging World 2026 läuft vom 2. bis 4. Oktober im Messezentrum Nürnberg. Ein Day Pass kostet 15 Euro, der Weekend Pass 25 Euro. Für einzelne Programmpunkte gelten separate Preise. Die Neurapix Conference kostet 179 Euro und die Australien-Multivisionsshow 25 Euro.

Weitere Informationen und Tickets: https://imagingworld.de/