Mit PaletteLab führt Godox eine neue Lichttechnik für professionelle Film-, Video- und Fotoproduktionen ein. Die Full-Spectral Color Engine soll das sichtbare Farbspektrum möglichst kontinuierlich abdecken und sich dabei an der spektralen Zusammensetzung von Tageslicht orientieren.

Godox will damit unter anderem Lücken reduzieren, die bei herkömmlichen LED-Lichtquellen in bestimmten Spektralbereichen auftreten können. Insbesondere die Übergänge zwischen Blau und Cyan sowie der Bereich von Orange-Rot bis Tiefrot sollen davon profitieren. Laut Hersteller soll dies eine natürlichere Darstellung von Farben und Hauttönen ermöglichen.

Die beiden leistungsstärksten Modelle der neuen Serie sind die Godox KNOWLED PL600 RF und PL1200 RF. Sie richten sich vor allem an Filmsets, Studioeinsätze und Außenproduktionen. Die Farbtemperatur lässt sich zwischen 1.800 und 10.000 K einstellen. Hinzu kommen 14 Effektmodi sowie die laut Godox 92-prozentige Abdeckung des Rec.2020-Farbraums.

Etwas kompakter fallen die Godox SL200 RF und SL300 RF aus. Auch hier reicht die einstellbare Farbtemperatur von 1.800 bis 10.000 K. Godox gibt einen CRI von rund 98 und einen TLCI von rund 99 an.

Mit der Godox ML150 RF umfasst die PaletteLab-Reihe außerdem ein Modell für kleinere und mobile Setups. Die Full-Color-LED-Leuchte soll sich unter anderem für Interviews, Content-Produktionen und Drehs auf engem Raum eignen.

Die neuen PaletteLab-Leuchten sollen in Kürze im Fachhandel erhältlich sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 2.199,99 Euro für die Godox KNOWLED PL600 RF und 3.599,99 Euro für die KNOWLED PL1200 RF. Die Godox SL200 RF kostet 719,99 Euro, die SL300 RF 799,99 Euro und die ML150 RF 449,99 Euro.

Pressemitteilung Transcontinenta: