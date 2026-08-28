Mit PaletteLab führt Godox eine neue Lichttechnik für professionelle Film-, Video- und Fotoproduktionen ein. Die Full-Spectral Color Engine soll das sichtbare Farbspektrum möglichst kontinuierlich abdecken und sich dabei an der spektralen Zusammensetzung von Tageslicht orientieren.
Godox will damit unter anderem Lücken reduzieren, die bei herkömmlichen LED-Lichtquellen in bestimmten Spektralbereichen auftreten können. Insbesondere die Übergänge zwischen Blau und Cyan sowie der Bereich von Orange-Rot bis Tiefrot sollen davon profitieren. Laut Hersteller soll dies eine natürlichere Darstellung von Farben und Hauttönen ermöglichen.
Die beiden leistungsstärksten Modelle der neuen Serie sind die Godox KNOWLED PL600 RF und PL1200 RF. Sie richten sich vor allem an Filmsets, Studioeinsätze und Außenproduktionen. Die Farbtemperatur lässt sich zwischen 1.800 und 10.000 K einstellen. Hinzu kommen 14 Effektmodi sowie die laut Godox 92-prozentige Abdeckung des Rec.2020-Farbraums.
Etwas kompakter fallen die Godox SL200 RF und SL300 RF aus. Auch hier reicht die einstellbare Farbtemperatur von 1.800 bis 10.000 K. Godox gibt einen CRI von rund 98 und einen TLCI von rund 99 an.
Mit der Godox ML150 RF umfasst die PaletteLab-Reihe außerdem ein Modell für kleinere und mobile Setups. Die Full-Color-LED-Leuchte soll sich unter anderem für Interviews, Content-Produktionen und Drehs auf engem Raum eignen.
Die neuen PaletteLab-Leuchten sollen in Kürze im Fachhandel erhältlich sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 2.199,99 Euro für die Godox KNOWLED PL600 RF und 3.599,99 Euro für die KNOWLED PL1200 RF. Die Godox SL200 RF kostet 719,99 Euro, die SL300 RF 799,99 Euro und die ML150 RF 449,99 Euro.
Pressemitteilung Transcontinenta:
Godox PaletteLab: neues Full-Spectral-System für Film- und Videoprofis
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland stellt das neue Full-Spectral Color Engine System PaletteLab vor und erweitert damit das Portfolio professioneller LED-Leuchten für Film, Video und Content-Produktion.
Das System wurde für eine besonders präzise Farbwiedergabe, natürliche Hauttöne und flexible Set-Workflows entwickelt.
Godox PaletteLab Full-Spectral Color Engine
Die Godox PaletteLab Full-Spectral Color Engine ist ein neues Lichtsystem für professionelle Foto- und Videoproduktionen, bei denen präzise Farbwiedergabe, natürliche Hauttöne und zuverlässige Weißlichtqualität entscheidend sind. PaletteLab arbeitet mit einer kontinuierlichen Vollspektrum-Architektur über den gesamten sichtbaren Wellenlängenbereich und orientiert sich an der spektralen Struktur von natürlichem Tageslicht.
Im Fokus steht eine möglichst gleichmäßige Lichtverteilung ohne typische spektrale Lücken klassischer LED-Systeme. Besonders die Übergänge von Blau zu Cyan sowie von Orange-Rot bis Tiefrot werden gezielt optimiert. Dadurch werden Farben sauberer wiedergegeben, Hauttöne wirken natürlicher und der häufig flache „LED-Grau“-Effekt wird reduziert.
Für farbkritische Anwendungen liefert PaletteLab hohe Messwerte, darunter SSI-Werte bis 92, TM-30 Rf bis 97 und CRI R9 bis 99. Die PL- und SL-Modelle decken zudem 92 Prozent des Rec.2020-Farbraums ab und ermöglichen damit präzise Weißlichtarbeit ebenso wie differenzierte, cineastische Farbgestaltung. Drei kalibrierte Lichtkurven, Godox Curve, Blackbody Curve und Daylight Curve, unterstützen unterschiedliche Produktions- und Kameraworkflows.
Das System ist skalierbar aufgebaut und reicht von der kompakten ML150 RF bis zu den leistungsstarken KNOWLED Modellen PL600 RF und PL1200 RF für professionelle Set- und Außeneinsätze.
Die wichtigsten Merkmale
- Kontinuierliches Vollspektrum über den sichtbaren Wellenlängenbereich
- Natürliche Farbwiedergabe durch spektrale Optimierung kritischer Farbbereiche
- Realistische Hauttöne mit reduzierten LED-typischen Farbverfälschungen
- Hohe Farbpräzision mit SSI bis 92, TM-30 Rf bis 97 und CRI R9 bis 99
- 92 Prozent Rec.2020-Abdeckung bei PL- und SL-Modellen
- Drei Lichtkurven: Godox Curve, Blackbody Curve und Daylight Curve
- Skalierbares System von 150 W bis 1200 W
Godox KNOWLED PL600 RF und PL1200 RF
Die KNOWLED PL600 RF und PL1200 RF sind die leistungsstarken Modelle innerhalb des neuen PaletteLab Systems. Sie richten sich an professionelle Filmsets, Werbeproduktionen und anspruchsvolle Studio- sowie Außendrehs. Beide Modelle kombinieren die PaletteLab Color Engine mit hoher Lichtleistung, integriertem Netzteil und einem robusten, wettergeschützten Gehäuse. Mit einem CCT-Bereich von 1800 K bis 10000 K, 92 Prozent Rec.2020-Abdeckung und 14 FX-Modi bieten sie eine breite kreative Grundlage für präzise Lichtgestaltung.
Die wichtigsten Merkmale
- PaletteLab Color Engine mit kontinuierlichem Vollspektrum für realistische Farbwiedergabe
- CCT-Bereich von 1800 K bis 10000 K für flexible Weißlichtgestaltung
- 92 Prozent Rec.2020-Abdeckung für differenzierte Farbgestaltung
- Integriertes Netzteil und IP65-Schutz für professionelle Set-Bedingungen
- Steuerung über DMX/RDM, CRMX, Ethernet, Bluetooth, App und direkt am Leuchtenkörper
Godox SL200 RF und SL300 RF
Die Godox SL200 RF und SL300 RF verbinden die PaletteLab Color Engine mit einem kompakten All-in-One-Design für effiziente Studio- und Set-Workflows. Sie bieten eine vollspektrale Lichtcharakteristik, einen CCT-Bereich von 1800 K bis 10000 K sowie eine hohe Farbwiedergabe mit CRI von etwa 98 und TLCI von etwa 99. Durch Bluetooth, DMX, Godox Light App, NFC-Pairing und optionales CRMX über TimoLink lassen sich die Leuchten sowohl in einfache Setups als auch in professionelle Lichtumgebungen integrieren.
Die wichtigsten Merkmale
- Vollspektrale Farbwiedergabe mit PaletteLab Color Engine
- CCT-Bereich von 1800 K bis 10000 K für Studio, Video und Filmproduktion
- Hohe Farbwiedergabe mit CRI etwa 98 und TLCI etwa 99
- All-in-One-Design ohne externes Netzteil
- Steuerung über DMX/RDM, Bluetooth, Godox Light App, NFC-Pairing und Lichtkörperbedienung
Godox ML150 RF
Die Godox ML150 RF ist die kompakte Full-Color-LED-Videoleuchte mit PaletteLab Color Engine. Sie eignet sich für mobile Produktionen, kleinere Sets, Interviews, Content-Produktion und Einsätze an engen Drehorten. Das modulare Design erleichtert Transport, Aufbau und Anpassung an unterschiedliche Workflows. Neben Netzbetrieb unterstützt die ML150 RF auch den Einsatz mit dem ML-BA Batteriesystem sowie V-Mount-Lösungen über den optionalen ML-VMA Adapter. Mit 1800 K bis 10000 K, 14 FX-Modi und flexiblen Steuerungsmöglichkeiten bietet sie eine vielseitige Lösung im kompakten Format.
Die wichtigsten Merkmale
- Kompakte Full-Color-LED-Leuchte mit PaletteLab Color Engine
- CCT-Bereich von 1800 K bis 10000 K
- Modulares Design für Transport, Aufbau und flexible Konfiguration
- Betrieb über Netzteil, ML-BA Batteriesystem oder optionalen V-Mount-Adapter
- Steuerung über DMX/RDM, Bluetooth, Godox Light App, NFC-Pairing, Onboard-Bedienung und CRMX über TimoLink
Preis und Verfügbarkeit
Die neuen Leuchten mit PaletteLab System sind in Kürze im Fachhandel erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen 2.199,99 € für die PL600 RF, 3.599,99 € für die PL1200 RF, 719,99 € für die SL200 RF, 799,99 € für die SL300 RF und 449,99 € für die ML150 RF.
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