Nikon und fotocommunity starten Nachwuchsprogramm für die nächste Generation kreativer Bildschaffender

Nikon Young Creators: Fünf Monate Mentoring, Challenges und Praxis für junge Fotografie-Talente

Düsseldorf, 26. August 2026 – Nikon Deutschland startet gemeinsam mit der fotocommunity das neue Förderprogramm „Nikon Young Creators“. Das fünfmonatige Programm richtet sich an Interessierte zwischen 18 und 29 Jahren, die ihre Leidenschaft für Fotografie entdecken oder vertiefen möchten. Fotografische Vorkenntnisse sind für die Bewerbung nicht erforderlich. Im Mittelpunkt stehen Offenheit, Neugier und der Wunsch, sich kreativ weiterzuentwickeln.

Aus allen Bewerbungen werden 15 Teilnehmer:innen ausgewählt. Sie erhalten die Möglichkeit, mit Nikon-Equipment zu arbeiten, von erfahrenen Fotograf:innen und Creator:innen zu lernen und sich in verschiedenen fotografischen Disziplinen weiterzuentwickeln. Neben technischem Wissen vermittelt das Programm kreative Impulse, praktische Erfahrungen und Orientierung für den eigenen fotografischen Weg.

„Mit Nikon Young Creators investieren wir bewusst in die nächste Generation kreativer Bildschaffender. Unser Ziel ist es, jungen Menschen den Zugang zur Fotografie zu erleichtern, sie in ihrer kreativen Entwicklung zu unterstützen und sie für die vielfältigen Möglichkeiten moderner Bildgestaltung zu begeistern. Gemeinsam mit der fotocommunity schaffen wir dafür ein Umfeld, das Lernen, Inspiration und Community miteinander verbindet und jungen Talenten die Chance gibt, ihre eigene kreative Stimme zu entwickeln“, sagt Sarah Engel, Department Manager Marketing Communication DACH, Nikon Deutschland.

Fünf Monate voller Inspiration, Praxis und persönlicher Begleitung

Das Programm beginnt am 16. und 17. Oktober 2026 mit einem zweitägigen Kick-off in Düsseldorf. Neben dem persönlichen Kennenlernen werden die Teilnehmer:innen mit Nikon-Equipment ausgestattet und steigen gemeinsam mit Fotografin und Videografin Paula Simon in Theorie und Praxis der People- und Porträt-Fotografie ein.

Anschließend folgen weitere Module mit Online-Lerneinheiten und jeweils einer fünfwöchigen Foto-Challenge. Dabei können die Teilnehmer:innen ihr Wissen direkt in der Praxis anwenden und ihren eigenen fotografischen Stil weiterentwickeln.

Begleitet werden sie von diesen erfahrenen Fotograf:innen und Content Creator:innen:

Paula Simon – People- & Porträt-Fotografie

– People- & Porträt-Fotografie Dhan Limwattana – Street-Fotografie

– Street-Fotografie Celine & Felix (memoriesfromabroad) – Reise- & Landschafts-Fotografie

– Reise- & Landschafts-Fotografie Lukas Schulze – Sport-Fotografie

Jede Mentorin und jeder Mentor begleitet eine eigene Kategorie und unterstützt die Teilnehmer:innen fachlich sowie bei der Entwicklung ihrer persönlichen Bildsprache.

Leonhard Steinberg, Director fotocommunity, äußert sich zum Programm folgendermaßen: “Die fotocommunity lebt seit 25 Jahren davon, dass sich Menschen konstruktiv austauschen, dadurch voneinander lernen und gemeinsam Freude an der Fotografie haben. Genau das brauchen junge Talente: Orientierung und vor allem die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Wenn Nikon mit Young Creators jungen Menschen diesen Raum gibt, freuen wir uns, als Partner die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihrem fotografischen Weg zu begleiten. Das Engagement, das Nikon hier zeigt, wissen wir sehr zu schätzen – ein Programm in dieser Tiefe und über einen so langen Zeitraum ist keine Selbstverständlichkeit.”

Wissen für die fotografische und persönliche Weiterentwicklung

Ergänzend zu den fotografischen Modulen bietet das Programm zusätzliche Inhalte, beispielsweise zum Aufbau eines eigenen Fotografie-Business. Ziel ist es, die Teilnehmenden sowohl in ihrer fotografischen als auch in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen und ihnen eine solide Grundlage für ihren weiteren Weg zu vermitteln.

Das Programm endet mit einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung in Düsseldorf. Im Rahmen einer Praxis-Session zur Sportfotografie mit Lukas Schulze können die Teilnehmer:innen ihre erworbenen Kenntnisse noch einmal in einem anspruchsvollen fotografischen Umfeld anwenden.

Zum Abschluss wird der bzw. die „Nikon Young Creator 2027“ ausgezeichnet. Der erste Platz erhält Nikon-Equipment im Wert von über 5.000 Euro. Auch die Zweit- und Drittplatzierten dürfen sich über hochwertige Nikon-Ausrüstung freuen.

Darüber hinaus werden ausgewählte Arbeiten der Teilnehmer:innen über die Kanäle von Nikon und der fotocommunity präsentiert.

Bewerbung ab sofort möglich

Für das Nikon Young Creators-Programm können sich Fotografiebegeisterte zwischen 18 und 29 Jahren bewerben. Im Rahmen eines Bewerbungsformulars können sie sich und ihren persönlichen Bezug zur Fotografie vorstellen. Die Bewerbung kann wahlweise als Text oder als Video eingereicht werden. Ergänzend wird ein kleines Portfolio mit bisherigen Aufnahmen eingereicht. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Bilder mit einem Smartphone oder einer Kamera entstanden sind. Entscheidend sind Neugier, Kreativität und die Motivation, Neues zu lernen.

Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und das Bewerbungsformular finden sich unter https://www.mynikon.de/de/ inspiration/nikon-young- creators.