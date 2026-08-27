Fujifilm bietet die instax mini 99 ab sofort auch in der Farbvariante Silver an. Technisch bleibt die Sofortbildkamera ihrem bisherigen Konzept treu und setzt unter anderem auf analoge Farb- und Belichtungseffekte.
Fujifilm erweitert das Angebot der instax mini 99 um eine neue Farbvariante. Das Modell ist ab sofort in Silver erhältlich und kombiniert silberfarbene Elemente mit mattschwarzen Flächen.
Die instax mini 99 richtet sich an Nutzer, die bereits während der Aufnahme Einfluss auf die Gestaltung ihrer Sofortbilder nehmen möchten. Die Effekte werden dabei direkt bei der Belichtung erzeugt. Eine Smartphone-App oder eine nachträgliche digitale Bearbeitung ist dafür nicht erforderlich.
Über ein Einstellrad lassen sich sechs Farbeffekte auswählen. Für die Effekte verwendet die Kamera ein integriertes LED-System, das das Sofortbild während der Aufnahme mit farbigem Licht belichtet. Damit entstehen die Veränderungen laut Fujifilm analog und nicht durch nachträglich angewandte digitale Filter. Zusätzlich verfügt die Fujifilm instax mini 99 über eine Vignettenfunktion.
Für die Bedienung ist ein LCD-Display integriert. Außerdem stehen verschiedene Einstellungen für die Belichtung und mehrere Aufnahmemodi zur Verfügung. Die Kamera unterstützt auch Doppelbelichtungen, bei denen zwei Aufnahmen auf einem Sofortbild kombiniert werden können. Eine Langzeitbelichtung gehört ebenfalls zum Funktionsumfang.
Die Fujifilm instax mini 99 in Silver ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 199,99 Euro.
Pressemitteilung Fujifilm:
Neue Farbvariante für Analog-Fans: instax mini 99 Sofortbildkamera jetzt in Silver
Ratingen, 6. August 2026 – FUJIFILM instax bringt eine Extraportion Glanz in die analoge Sofortbildwelt: Die beliebte instax mini 99 Sofortbildkamera ist ab sofort in der neuen Farbvariante Silver erhältlich. Mit zeitlosen, metallischen Akzenten in Kombination mit einer mattschwarzen Oberfläche verbindet die Sofortbildkamera den Retro-Charakter analoger Sofortbildfotografie mit einem hochwertigen Designanspruch – für Nutzerinnen und Nutzer, die Sofortbildfotografie als Statement vestehen.
Die instax mini 99 steht unter dem Claim „Be one-of-a-kind with light and color“ für kreative Bildgestaltung im Moment der Aufnahme. Licht und Farbeffekte entstehen analog direkt auf dem Sofortbild. Damit richtet sich das Modell insbesondere an alle, die schon vor dem Auslösen über Bildwirkung entscheiden möchten – ohne App und ohne nachträgliche Bearbeitung.
Kreative Funktionen für individuelle Sofortbilder
Die instax mini 99 bietet vielfältige Möglichkeiten, mit Licht, Farbe und Belichtung zu experimentieren:
- Über ein analoges Einstellrad stehen sechs Farbeffekte zur Auswahl: Warm Tone, Faded Green, Sepia, Light Leak, Soft Magenta und Light Blue. Die farbige Belichtung erfolgt über ein integriertes LED-Beleuchtungssystem und unterscheidet sich damit grundlegend von digitalen Filtereffekten.
- Für zusätzliche künstlerische Freiheit sorgt eine manuelle Vignetteneinstellung, die sich über einen Schalter am Objektiv ein- oder ausschalten lässt und bei Bedarf einen abgedunkelten Rahmen erzeugt.
Ergänzend verfügt die Kamera über ein LCD-Display zur einfachen Bedienung, manuelle Belichtungseinstellungen, verschiedene integrierte Aufnahmemodi für den passenden Fokus sowie Doppel- und Langzeitbelichtung. Ein leistungsstarker Blitz und ein Selbstauslöser runden die Ausstattung ab.
Preise und Verfügbarkeit
Die instax mini 99 Sofortbildkamera in Silver ist ab sofort für 199,99 € (UVP) im Handel erhältlich.
Weitere Information finden Sie unter https://www.fujifilm-instax.
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