Fujifilm bietet die instax mini 99 ab sofort auch in der Farbvariante Silver an. Technisch bleibt die Sofortbildkamera ihrem bisherigen Konzept treu und setzt unter anderem auf analoge Farb- und Belichtungseffekte.

Fujifilm erweitert das Angebot der instax mini 99 um eine neue Farbvariante. Das Modell ist ab sofort in Silver erhältlich und kombiniert silberfarbene Elemente mit mattschwarzen Flächen.

Die instax mini 99 richtet sich an Nutzer, die bereits während der Aufnahme Einfluss auf die Gestaltung ihrer Sofortbilder nehmen möchten. Die Effekte werden dabei direkt bei der Belichtung erzeugt. Eine Smartphone-App oder eine nachträgliche digitale Bearbeitung ist dafür nicht erforderlich.

Über ein Einstellrad lassen sich sechs Farbeffekte auswählen. Für die Effekte verwendet die Kamera ein integriertes LED-System, das das Sofortbild während der Aufnahme mit farbigem Licht belichtet. Damit entstehen die Veränderungen laut Fujifilm analog und nicht durch nachträglich angewandte digitale Filter. Zusätzlich verfügt die Fujifilm instax mini 99 über eine Vignettenfunktion.

Für die Bedienung ist ein LCD-Display integriert. Außerdem stehen verschiedene Einstellungen für die Belichtung und mehrere Aufnahmemodi zur Verfügung. Die Kamera unterstützt auch Doppelbelichtungen, bei denen zwei Aufnahmen auf einem Sofortbild kombiniert werden können. Eine Langzeitbelichtung gehört ebenfalls zum Funktionsumfang.

Die Fujifilm instax mini 99 in Silver ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 199,99 Euro.

Pressemitteilung Fujifilm: