Das Comeback der Kompaktkamera, wie sie von vielen vermisst wurde

Mit der neuen ZOOMX VX1372 bringt Easypix das unkomplizierte Fotografieren der 2000er Jahre zurück – inklusive 6-fach optischem Zoom und integriertem WiFi

+++ Kompaktkamera +++ 6-fach optischer Zoom +++ 13 MP Sensor +++ Fotos bis zu 72 MP +++ Videos bis zu 5K +++ 3-Zoll/7,6cm-Display +++ WiFi integriert + USB Type C +++ digitale Bildstabilisierung +++ Autofokus +++ 5 Aufnahmemodi +++ Gesichtserkennung +++ Blitzlicht +++ Selbstauslöser +++ austauschbarer Lithium-Akku +++ kompatibel mit MicroSD-Karten bis max. 256GB +++ UVP 169,90 Euro inkl. MwSt. +++

Köln, 04. August 2026 — Wer geglaubt hatte, klassische Digitalkameras seien längst vom Smartphone verdrängt worden, erlebt derzeit eine überraschende Renaissance. Besonders kompakte Point-and-Shoot-Kameras mit optischem Zoom erfreuen sich weltweit wachsender Beliebtheit. Inspiriert vom anhaltenden Y2K-Trend entdecken vor allem junge Menschen den besonderen Look klassischer Digitalfotografie neu, während Reisende und Familien die unkomplizierte Bedienung und die höhere fotografische Flexibilität gegenüber Smartphones schätzen.

Mit der neuen ZOOMX VX1372 bringt Easypix genau dieses Kamerakonzept zurück. Sie orientiert sich bewusst an den beliebten Digitalkameras der 2000er Jahre: kompakt, leicht, unkompliziert zu bedienen und mit einem optischen Zoom ausgestattet – genau die Eigenschaften, die diese Kamerageneration so erfolgreich gemacht haben. Ergänzt wird das bewährte Konzept um Funktionen, die heute selbstverständlich sind, wie integriertes WiFi und USB-C.

Das nur 125 Gramm leichte Modell passt problemlos in jede Jacken- oder Handtasche und richtet sich an alle, die unterwegs Wert auf spontane, hochwertige Fotos legen, ohne eine große Systemkamera mitführen zu müssen.

Herzstück der Kamera ist ein 13-Megapixel-Sensor, der Fotoaufnahmen mit einer Auflösung von bis zu 72 Megapixeln ermöglicht. Videos zeichnet die ZOOMX VX1372 in einer Auflösung von bis zu 5K auf und bietet damit ausreichend Reserven für detailreiche Reise-, Freizeit- oder Familienaufnahmen. Ein besonderer Vorteil gegenüber Smartphones ist der integrierte 6-fach optische Zoom, der entfernte Motive ohne Qualitätsverlust näher heranholt. Ergänzt wird dieser durch einen 4-fachen Digitalzoom.

Für eine komfortable Bedienung sorgen Autofokus, Bildstabilisierung sowie fünf unterschiedliche Aufnahmemodi, darunter Automatik-, Programm-, Szenen-, Sport- und Videomodus. Das große 3-Zoll-Farbdisplay erleichtert Motivwahl und Bildkontrolle, während zahlreiche weitere Funktionen wie Serienbildaufnahmen, Zeitraffer-, Zeitlupen- und Loop-Aufnahmen zusätzliche kreative Möglichkeiten eröffnen.

Auch bei der Konnektivität zeigt sich die Kamera zeitgemäß. Dank integrierter WiFi-Funktion lassen sich Fotos und Videos kabellos auf kompatible Smartphones übertragen. Gleichzeitig ermöglicht die kostenlose App eine komfortable Fernsteuerung der Kamera und vereinfacht das sofortige Teilen von Erinnerungen in sozialen Netzwerken.

Praktisch für den mobilen Einsatz sind zudem der austauschbare Lithium-Ionen-Akku, der USB-C-Anschluss sowie die Unterstützung von microSD-Karten mit bis zu 256 GB Speicherkapazität. Zum Lieferumfang gehören neben der Kamera ein hochwertiges Hard Case, Akku, USB-Kabel, Handschlaufe und eine Bedienungsanleitung.

Die Easypix ZOOMX VX1372 richtet sich an alle, die wieder bewusst mit einer echten Kamera fotografieren möchten. Sie bringt das unkomplizierte Fotografieren der 2000er Jahre zurück – ergänzt um moderne Standards wie WiFi für die kabellose Bildübertragung.

Easypix ZOOMX VX1372 ist ab sofort zum UVP von 169,90 Euro (inkl. MwSt.) im Fachhandel oder online erhältlich.

Weitere Infos zur Easypix ZOOMX VX1372:

https://www.easypix.com/unser- sortiment/analog-retro/510/ zoomx-vx1372-mit-optischem- zoom?c=692