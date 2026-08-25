Das Hessische Landesmuseum Darmstadt startet zum zweiten Mal den Fotowettbewerb „Tiere vor der Kamera“. Bis Ende November können Interessierte eine eigene Wildlife-Aufnahme einreichen.
Das Hessische Landesmuseum Darmstadt (HLMD) ruft erneut zum Fotowettbewerb „Tiere vor der Kamera“ auf. Anlass ist die kommende Ausstellung „Wildlife Photographer of the Year“. Veranstaltet wird der Wettbewerb gemeinsam mit dem Verein der Freunde des Landesmuseums Darmstadt e.V.
Teilnehmen können sowohl Hobby- als auch professionelle Fotografinnen und Fotografen.
Pro Person darf ein Foto am Wettbewerb teilnehmen. Die Einreichungsphase läuft seit dem 10. August 2026 und endet am 30. November 2026. Die Bilder werden über die Website des Hessischen Landesmuseums Darmstadt hochgeladen.
Nach Ablauf der Frist sollen die Gewinneraufnahmen durch zwei Verfahren bestimmt werden: Neben einer Juryentscheidung ist ein anonymes Online-Voting vorgesehen. Für erfolgreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Preise in mehreren Kategorien angekündigt.
Der lokale Wettbewerb steht in Verbindung mit „Wildlife Photographer of the Year“. Der internationale Wettbewerb für Natur- und Tierfotografie wird vom Natural History Museum in London veranstaltet und besteht seit 1965. Die daraus hervorgehende Ausstellung wird international in verschiedenen Museen gezeigt.
In Darmstadt ist „Wildlife Photographer of the Year“ vom 3. Dezember 2026 bis zum 4. April 2027 geplant. Das Hessische Landesmuseum will dabei mehr als 80 ausgewählte Natur- und Tierfotografien aus dem Jahr 2026 präsentieren.
Die Beiträge beim „Wildlife Photographer of the Year“ werden anonym bewertet. Damit treten Aufnahmen von Nachwuchs- und Hobbyfotografen bei der Beurteilung grundsätzlich unter denselben Bedingungen wie Arbeiten professioneller Teilnehmer an.
Pressemitteilung Hessisches Landesmuseum Darmstadt:
Fotowettbewerb »Tiere vor der Kamera« – Fotos ab heute einreichen
Das Hessische Landesmuseum Darmstadt sucht die besten Wildtierfotos
Wildlife-Fotografinnen und Wildlife-Fotografen aufgepasst! Anlässlich der Ausstellung »Wildlife Photographer of the Year« sucht das Hessische Landesmuseum Darmstadt gemeinsam mit dem Verein der Freunde des Landesmuseums Darmstadt e.V. die besten Naturfotografien und veranstaltet bereits zum zweiten Mal den Fotowettbewerb »Tiere vor der Kamera«. Ob spontaner Schnappschuss oder professionelle Aufnahme – alles ist erlaubt. Gehen Sie mit offenen Augen durch die Natur und halten Sie Ihre schönsten Tiermomente fest!
Pro Person kann ab heute, 10. August 2026, bis zum 30. November 2026 ein Foto online eingereicht werden unter: https://www.hlmd.de/de/fotowettbewerb
Nach Einsendeschluss werden die Siegerbilder durch eine Kombination aus Juryentscheidung und anonymem Online-Voting ermittelt. Den Gewinnern winken attraktive Preise in verschiedenen Kategorien!
Machen Sie mit, und zeigen Sie uns Ihre besten Wildlife-Fotografien!
Zur Ausstellung
»Wildlife Photographer of the Year« ist ein internationaler Wettbewerb für Tierfotografie, zu dem das Natural History Museum in London als Veranstalter jährlich aufruft. Er gilt als prestigeträchtigster Naturfotografie-Wettbewerb der Welt und zeichnet seit 1965 die besten Naturfotos aus, die anschließend auf Welttournee gehen. Die Ausstellung »Wildlife Photographer of the Year« zieht jedes Jahr über zwei Millionen Menschen an und wird in Museen in Europa, Asien, USA, Kanada, Australien und vielen anderen Ländern gezeigt.
Ab dem 03. Dezember 2026 bis 04. April 2027 erwartet Besucherinnen und Besucher im Hessischen Landesmuseum Darmstadt eine Auswahl von über 80 Werken der besten Natur- und Tierfotografien aus dem Jahr 2026.
Die eindrücklichen Fotografien zeigen nicht nur seltene Einblicke in das natürliche Habitat der Tiere, sondern stoßen zugleich Diskussionen über Nachhaltigkeit und den Schutz der Tierwelt an. Die Ausstellung ermutigt Menschen auf der ganzen Welt, ihre Verantwortung für den Schutz der atemberaubenden Artenvielfalt unseres Planeten wahrzunehmen.
Neben seiner Naturschutzbotschaft zielt der Londoner Fotowettbewerb auch darauf ab, die Tierfotografie als künstlerisches Medium zu stärken und die Karrieren junger Fotograf*innen zu unterstützen. Die Beiträge zur Auszeichnung »Wildlife Photographer of the Year« werden seit jeher anonym bewertet. Dadurch haben auch angehende Fotograf*innen und Laien die Chance, im Wettbewerb erfolgreich zu sein und zusammen mit Profis auszustellen.
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