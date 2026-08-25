Das Hessische Landesmuseum Darmstadt startet zum zweiten Mal den Fotowettbewerb „Tiere vor der Kamera“. Bis Ende November können Interessierte eine eigene Wildlife-Aufnahme einreichen.

Das Hessische Landesmuseum Darmstadt (HLMD) ruft erneut zum Fotowettbewerb „Tiere vor der Kamera“ auf. Anlass ist die kommende Ausstellung „Wildlife Photographer of the Year“. Veranstaltet wird der Wettbewerb gemeinsam mit dem Verein der Freunde des Landesmuseums Darmstadt e.V.

Teilnehmen können sowohl Hobby- als auch professionelle Fotografinnen und Fotografen.

Pro Person darf ein Foto am Wettbewerb teilnehmen. Die Einreichungsphase läuft seit dem 10. August 2026 und endet am 30. November 2026. Die Bilder werden über die Website des Hessischen Landesmuseums Darmstadt hochgeladen.

Nach Ablauf der Frist sollen die Gewinneraufnahmen durch zwei Verfahren bestimmt werden: Neben einer Juryentscheidung ist ein anonymes Online-Voting vorgesehen. Für erfolgreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Preise in mehreren Kategorien angekündigt.

Der lokale Wettbewerb steht in Verbindung mit „Wildlife Photographer of the Year“. Der internationale Wettbewerb für Natur- und Tierfotografie wird vom Natural History Museum in London veranstaltet und besteht seit 1965. Die daraus hervorgehende Ausstellung wird international in verschiedenen Museen gezeigt.

In Darmstadt ist „Wildlife Photographer of the Year“ vom 3. Dezember 2026 bis zum 4. April 2027 geplant. Das Hessische Landesmuseum will dabei mehr als 80 ausgewählte Natur- und Tierfotografien aus dem Jahr 2026 präsentieren.

Die Beiträge beim „Wildlife Photographer of the Year“ werden anonym bewertet. Damit treten Aufnahmen von Nachwuchs- und Hobbyfotografen bei der Beurteilung grundsätzlich unter denselben Bedingungen wie Arbeiten professioneller Teilnehmer an.

Pressemitteilung Hessisches Landesmuseum Darmstadt: