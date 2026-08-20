Den Blick für außergewöhnliche Fotos schärfen

Vier Veranstaltungen im August und September in der Leica Welt mit neuen Blickwinkeln zu Bildgestaltung, Perspektivwechsel und zur Nutzung von Licht

Wetzlar, 04. August 2026. Die Leica Welt in Wetzlar lädt im August und Anfang September zu vier Veranstaltungen ein, die sich dem bewussten Sehen und der kreativen Bildgestaltung beim Fotografieren widmen. Ob inspirierender Vortrag oder praxisorientierter Workshop: Alle Formate vermitteln fotografisches Wissen unmittelbar, verständlich und mit hohem Praxisbezug. Sie richten sich sowohl an Einsteigende als auch an erfahrene Fotografinnen und Fotografen, die ihre Bildsprache weiterentwickeln möchten.

Vortrag von Udo Zell: „Bilderwelten – Eine Reise durch die Welt der Bilder“

Den Auftakt bildet Fotograf Udo Zell am Freitag, 21. August 2026, um 18:30 Uhr mit dem interaktiven Vortrag „Bilderwelten – Eine Reise durch die Welt der Bilder“ im Ernst Leitz Museum. Anhand ausgewählter Fotografien zeigt der Referent, wie aus alltäglichen Motiven eindrucksvolle Bilder entstehen. Im Mittelpunkt stehen Perspektive, Bildgestaltung und die bewusste Wahrnehmung. Der rund 60-minütige Vortrag vermittelt neue Impulse für den eigenen fotografischen Blick. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Details und Anmeldung: Vortrag Udo Zell_Reise durch die Welt der Bilder

Workshop mit Udo Zell „Perspektivenwechsel – Mit Weitwinkelobjektiven bis 28 mm unterwegs“

Daran knüpft der Workshop „Perspektivenwechsel – Mit Weitwinkelobjektiven bis 28 mm unterwegs“ am Samstag, 22. August 2026, von 10 bis 17 Uhr im Leica Fotostudio an. Nach einer kompakten theoretischen Einführung von Udo Zell setzen die Teilnehmenden das Gelernte unmittelbar in praktischen Übungen um. Sie erkunden, wie sich Weitwinkelobjektive gezielt einsetzen lassen, um räumliche Tiefe zu schaffen und vertraute Motive neu zu interpretieren. Der Workshop kostet 399 Euro inklusive Mittagessen. Details und Anmeldung: Workshop Perspektivwechsel mit Udo Zell und Weitwinkelobjektiven

Vortrag von Robin Dißelkamp „Zwischen Zweifel, Leidenschaft und starken Porträts“

Am Freitag, 4. September 2026, erzählt Fotograf Robin Dißelkamp um 18:30 Uhr im Ernst Leitz Museum über seinen persönlichen Weg zur Fotografie. Im Vortrag „Zwischen Zweifel, Leidenschaft und starken Porträts“ berichtet er von prägenden Erfahrungen, Begegnungen und Herausforderungen, die seine Entwicklung beeinflusst haben. Er gibt Einblicke in seine Arbeit als Porträtfotograf und zeigt anhand ausgewählter Bildbeispiele, wie natürliche Lichtstimmungen, Architektur und ungewöhnliche Perspektiven zu ausdrucksstarken Porträts beitragen. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Details und Anmeldung: Vortrag Robin Disselkamp_Zwischen Zweifel Leidenschaft und starken Portraits

Workshop mit Robin Dißelkamp „Kreative Porträtfotografie ‚on location‘“

Daran knüpft der Workshop „Kreative Porträtfotografie ‚on location‘“ mit Fotograf Robin Dißelkamp an, der am Samstag, 5. September 2026, stattfindet. Hier erkunden die Teilnehmenden gemeinsam mit einem Model das Leitz-Park-Areal als Kulisse für ausdrucksstarke Porträts und lernen, natürliches Licht, Architektur und Perspektiven in ihre Bildgestaltung einzubeziehen. Der Workshop richtet sich an ambitionierte Hobbyfotografinnen und -fotografen sowie Fortgeschrittene. Die Teilnahmegebühr beträgt 349 Euro. Details und Anmeldung: Workshop Robin Disselkamp_Kreative Porträtfotografie „on location“

Über die Leica Welt

Die Leica Welt in Wetzlar ist das Herz der Marke Leica. Der lebendige Ort der Begegnung, Inspiration und Fotokultur beheimatet das Leica Hauptquartier, das Ernst Leitz Museum, den Leica Flagship-Store, die Leica Galerie, ein Fotostudio, das Café Leitz und einen Natur-Lehrpfad. Auf über 27.000 Quadratmetern finden Fotografiebegeisterte eine einzigartige Erlebniswelt. Sie können nicht nur die Leica Produkte aus Fotografie, Sportoptik, Heimkino und Uhren entdecken, sondern auch tief in die Geschichte und Zukunft der Marke Leica eintauchen. Regelmäßig finden Gäste-Touren, Ausstellungen, Workshops, Vorträge und Events statt. Die Leica Welt zog 2025 über 60.000 Besucherinnen und Besucher an.