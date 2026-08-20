Die Leica Welt in Wetzlar bietet im August und September vier Veranstaltungen für Fotografie-Interessierte an. Zwei Vorträge und zwei Workshops beschäftigen sich mit Perspektive, Bildgestaltung, Weitwinkel- und Porträtfotografie.
Udo Zell über Perspektive und Bildgestaltung
Den Anfang macht am 21. August 2026 der Fotograf Udo Zell. Sein Vortrag „Bilderwelten – Eine Reise durch die Welt der Bilder“ beginnt um 18:30 Uhr im Ernst Leitz Museum. Anhand verschiedener Aufnahmen will Zell zeigen, welchen Einfluss Perspektive, Bildaufbau und die bewusste Wahrnehmung auf ein Foto haben können.
Einen Tag später, am 22. August, folgt von 10 bis 17 Uhr ein Workshop mit Udo Zell im Leica Fotostudio. Im Mittelpunkt stehen Weitwinkelobjektive mit Brennweiten bis 28 mm.
Porträtfotografie mit Robin Dißelkamp
Am 4. September 2026 setzt Robin Dißelkamp die Veranstaltungsreihe fort. Sein Vortrag „Zwischen Zweifel, Leidenschaft und starken Porträts“ beginnt um 18:30 Uhr im Ernst Leitz Museum.
Der Fotograf berichtet über seinen beruflichen Weg und gibt Einblicke in seine Arbeit in der Porträtfotografie. Anhand von Bildbeispielen soll es unter anderem darum gehen, wie sich vorhandenes Licht, Architektur und unterschiedliche Perspektiven für Porträts einsetzen lassen.
Am 5. September folgt der Workshop „Kreative Porträtfotografie ‚on location‘“. Gemeinsam mit einem Model sollen die Teilnehmer auf dem Leitz-Park-Areal verschiedene Aufnahmesituationen erproben. Natürliches Licht, die vorhandene Architektur und die Wahl der Perspektive stehen dabei im Mittelpunkt.
Die beiden Vorträge kosten jeweils 10 Euro. Für den Weitwinkel-Workshop mit Udo Zell werden 399 Euro inklusive Mittagessen fällig, der Porträt-Workshop mit Robin Dißelkamp kostet 349 Euro.
Pressemitteilung Leica:
Den Blick für außergewöhnliche Fotos schärfen
Vier Veranstaltungen im August und September in der Leica Welt mit neuen Blickwinkeln zu Bildgestaltung, Perspektivwechsel und zur Nutzung von Licht
Wetzlar, 04. August 2026. Die Leica Welt in Wetzlar lädt im August und Anfang September zu vier Veranstaltungen ein, die sich dem bewussten Sehen und der kreativen Bildgestaltung beim Fotografieren widmen. Ob inspirierender Vortrag oder praxisorientierter Workshop: Alle Formate vermitteln fotografisches Wissen unmittelbar, verständlich und mit hohem Praxisbezug. Sie richten sich sowohl an Einsteigende als auch an erfahrene Fotografinnen und Fotografen, die ihre Bildsprache weiterentwickeln möchten.
Vortrag von Udo Zell: „Bilderwelten – Eine Reise durch die Welt der Bilder“
Den Auftakt bildet Fotograf Udo Zell am Freitag, 21. August 2026, um 18:30 Uhr mit dem interaktiven Vortrag „Bilderwelten – Eine Reise durch die Welt der Bilder“ im Ernst Leitz Museum. Anhand ausgewählter Fotografien zeigt der Referent, wie aus alltäglichen Motiven eindrucksvolle Bilder entstehen. Im Mittelpunkt stehen Perspektive, Bildgestaltung und die bewusste Wahrnehmung. Der rund 60-minütige Vortrag vermittelt neue Impulse für den eigenen fotografischen Blick. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Details und Anmeldung: Vortrag Udo Zell_Reise durch die Welt der Bilder
Workshop mit Udo Zell „Perspektivenwechsel – Mit Weitwinkelobjektiven bis 28 mm unterwegs“
Daran knüpft der Workshop „Perspektivenwechsel – Mit Weitwinkelobjektiven bis 28 mm unterwegs“ am Samstag, 22. August 2026, von 10 bis 17 Uhr im Leica Fotostudio an. Nach einer kompakten theoretischen Einführung von Udo Zell setzen die Teilnehmenden das Gelernte unmittelbar in praktischen Übungen um. Sie erkunden, wie sich Weitwinkelobjektive gezielt einsetzen lassen, um räumliche Tiefe zu schaffen und vertraute Motive neu zu interpretieren. Der Workshop kostet 399 Euro inklusive Mittagessen. Details und Anmeldung: Workshop Perspektivwechsel mit Udo Zell und Weitwinkelobjektiven
Vortrag von Robin Dißelkamp „Zwischen Zweifel, Leidenschaft und starken Porträts“
Am Freitag, 4. September 2026, erzählt Fotograf Robin Dißelkamp um 18:30 Uhr im Ernst Leitz Museum über seinen persönlichen Weg zur Fotografie. Im Vortrag „Zwischen Zweifel, Leidenschaft und starken Porträts“ berichtet er von prägenden Erfahrungen, Begegnungen und Herausforderungen, die seine Entwicklung beeinflusst haben. Er gibt Einblicke in seine Arbeit als Porträtfotograf und zeigt anhand ausgewählter Bildbeispiele, wie natürliche Lichtstimmungen, Architektur und ungewöhnliche Perspektiven zu ausdrucksstarken Porträts beitragen. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Details und Anmeldung: Vortrag Robin Disselkamp_Zwischen Zweifel Leidenschaft und starken Portraits
Workshop mit Robin Dißelkamp „Kreative Porträtfotografie ‚on location‘“
Daran knüpft der Workshop „Kreative Porträtfotografie ‚on location‘“ mit Fotograf Robin Dißelkamp an, der am Samstag, 5. September 2026, stattfindet. Hier erkunden die Teilnehmenden gemeinsam mit einem Model das Leitz-Park-Areal als Kulisse für ausdrucksstarke Porträts und lernen, natürliches Licht, Architektur und Perspektiven in ihre Bildgestaltung einzubeziehen. Der Workshop richtet sich an ambitionierte Hobbyfotografinnen und -fotografen sowie Fortgeschrittene. Die Teilnahmegebühr beträgt 349 Euro. Details und Anmeldung: Workshop Robin Disselkamp_Kreative Porträtfotografie „on location“
Über die Leica Welt
Die Leica Welt in Wetzlar ist das Herz der Marke Leica. Der lebendige Ort der Begegnung, Inspiration und Fotokultur beheimatet das Leica Hauptquartier, das Ernst Leitz Museum, den Leica Flagship-Store, die Leica Galerie, ein Fotostudio, das Café Leitz und einen Natur-Lehrpfad. Auf über 27.000 Quadratmetern finden Fotografiebegeisterte eine einzigartige Erlebniswelt. Sie können nicht nur die Leica Produkte aus Fotografie, Sportoptik, Heimkino und Uhren entdecken, sondern auch tief in die Geschichte und Zukunft der Marke Leica eintauchen. Regelmäßig finden Gäste-Touren, Ausstellungen, Workshops, Vorträge und Events statt. Die Leica Welt zog 2025 über 60.000 Besucherinnen und Besucher an.
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