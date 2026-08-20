Insta360 enthüllt die X6: Der bislang größte Sprung für 360°-Aufnahmen

Insta360, die weltweit meistverkaufte Marke für 360°-Kameras, hat heute die X6 vorgestellt – ihre neue 8K 360°-Flaggschiffkamera und den größten Entwicklungsschritt in der Geschichte der X Serie. Dieses Jahr feiert Insta360 sein zehnjähriges Jubiläum in der 360°-Kamerabranche. Die X6 ist das Flaggschiff einer ganzen Dekade, das Ergebnis aus zehn Jahren Innovation und Entwicklung. Der Verkaufsstart erfolgt am 12. August.

Insta360 hält derzeit einen wertmäßigen Marktanteil (USD) von 71 % am weltweiten Markt für 360°-Kameras (laut IDC Worldwide Quarterly Handheld Smart Camera Tracker Report, Q1 2026). Die X6 wurde entwickelt, um diesen Vorsprung weiter auszubauen – mit einer Kamera, die alles abdeckt. Ob Reisen, Abenteuer oder Alltag: Die X6 hält alles fest, was du aufnehmen möchtest.

“Die X6 ist die Kamera, die wir schon immer bauen wollten. Sie erfasst alles um dich herum, bei jedem Licht, und liefert dir ein fertiges Video, noch bevor du überhaupt zum Smartphone greifst”, erklärt JK Liu, Gründer von Insta360.

Die X6 ist ab dem 12. August im offiziellen Insta360 Store, bei Amazon und ausgewählten Händlern zu einem Preis ab 699€ erhältlich.

Bildqualität: Herausragende Details bei Tag und Nacht

Die X6 fängt mehr Licht ein als jede X Kamera zuvor. Die zwei speziell entwickelten quadratischen Sony 1,1″-Sensoren ermöglichen 360°-Bildgebung auf 1-Zoll-Niveau, bieten 33 % mehr Sensorfläche als die X5 und erfassen pro Bild rund viermal mehr Licht. Schwaches Licht, starkes Gegenlicht oder hohe Kontraste stellen für die neueste 360°-Kamerageneration von Insta360 kein Problem dar.

Herzstück des Systems ist ein Dreifach-KI-Chip: ein 4-nm-Flaggschiffprozessor mit 8 Kernen und 3,3 GHz sowie zwei dedizierte Imaging-Chips. Gemeinsam liefern sie 500 % mehr Rechenleistung als die X5, eine um 106 % höhere Taktfrequenz und einen um 35 % geringeren Energieverbrauch. Das Ergebnis sind schärfere Details, sauberere Farben und eine Rauschunterdrückung, die auch bei Dunkelheit überzeugt. Ein neuer Schwachtlichtmodus nutzt zwei Umgebungslichtsensoren, um Flimmern zu reduzieren und mehr Details aus Nachtszenen herauszuholen. Gleichzeitig analysiert AdaptiveTone 2.0 jedes Objektiv separat und erfasst pro Bild zwei Belichtungen für einen erweiterten Dynamikumfang.

Zudem ist die X6 die erste 360°-Kamera mit nativem Dolby Vision direkt in der Kamera. Dynamische Metadaten werden Bild für Bild analysiert, um Kontrast und Helligkeit jeder Aufnahme optimal anzupassen. In Kombination mit 10-Bit-Farbtiefe und mehr als 1,07 Milliarden aufnehmbaren Farben liefert die X6 bereits direkt per Kamera ein professionelles Farbprofil.

Das 3-in-1-Kamerasystem

Hier zeigt die X6 ihre größte Stärke. Sie vereint 360°-Kamera, Gimbal-Kamera mit Motiv-Tracking und Einzelobjektiv-Action-Kamera in einem Gerät und wechselt per Fingertipp zwischen allen drei Modi.

Erst aufnehmen, dann ausrichten. Drücke auf Aufnahme und genieße den Moment. Die X6 zeichnet alles um dich herum in nativen 8K 50 fps auf, sodass du später die besten Perspektiven aus jedem Blickwinkel auswählen kannst. Einmal neu ausrichten oder ein Dutzend Mal – dir steht immer die komplette Szene zur Verfügung.

Normale 4K Videos direkt per Kamera. InstaFrame 2.0 erfasst Motive sofort und trackt Menschen, Haustiere und Objekte im Bildausschnitt. Das Ergebnis sind saubere, normale 4K Videos ohne zusätzliche Bearbeitung. In Kombination mit dem neuen Klapp-Selfie-Stick mit Fernbedienungs-Kit ermöglicht die Joystick-Steuerung Tracking-Aufnahmen im Gimbal-Stil, aber ohne separaten Gimbal. Mit dem POV-Kopf-Tracker folgt der Bildausschnitt stattdessen deiner Blickrichtung, sodass die Kamera genau das aufnimmt, worauf du schaust.

Eine klassische Action-Kamera, wenn du sie brauchst. Wechsle in den Einzelobjektiv-Modus und filme wie mit einer klassischen Action-Kamera mit bis zu 5K 60 fps, 170° Weitwinkel (bei 5K30fps) oder 4K 120 fps für Zeitlupenaufnahmen, die man sich gerne noch einmal ansieht.

Zusammen mit ihrem speziellen Zubehör deckt die X6 Aufgaben ab, für die bislang eine 360°-Kamera, ein Tracking-Gimbal und eine Action-Kamera erforderlich waren – und das in einer kompakten Lösung für die Hosentasche.

Über 100 Zubehörteile, inklusive komplettem Motorrad-Set

Die X6 ist mit mehr als 100 Zubehörteilen kompatibel und eignet sich damit für alles, von Alltagsaufnahmen über Unterwasser-, Motorsport- und Fahrradaufnahmen bis hin zu Langzeitaufzeichnungen. Sämtliches Zubehör nutzt dasselbe magnetische Befestigungssystem, das weiterhin mit Halterungen der X5, X4 Air und der Ace Serie kompatibel ist, sodass vorhandenes Zubehör problemlos weiterverwendet werden kann.

Zu den Highlights gehören der X6 Akku-Selfie-Stick für zusätzliche 180 Minuten Laufzeit, das Klapp-Selfie-Stick mit Fernbedienungs-Kit mit Joystick-Steuerung im Gimbal-Stil, der Bullet-Time-Selfie-Stick 2.0 sowie das Schnellladecase mit zwei Akku- und zwei SD-Karten-Steckplätzen.

Motorrad- und Radfahren: Motorradfahrer erhalten ein speziell abgestimmtes Motorrad-Set mit holografischer Geschwindigkeitsanzeige, Dashcam-Modus mit automatischer Endlosaufnahme und automatischer Kennzeichen-Unschärfe. Für Fahrradfahrer werden Daten-Overlays von Garmin, Apple Watch und weiteren Geräten unterstützt.

Tauchen: Das Unsichtbare Tauchgehäuse Pro stellt einen deutlichen Fortschritt gegenüber der vorherigen Generation dar. Es ermöglicht Tauchgänge bis 60 m Tiefe und bleibt dabei außerhalb der Stitching-Linie, sodass es in den finalen Aufnahmen unsichtbar bleibt.

Autofahren: Fahrzeughalterungen mit 1/4″-Adapter sowie die Elektrische Saugnapfhalterung ermöglichen die Befestigung der X6 auf Glasflächen ganz ohne permanente Montage. Dadurch lässt sich die Kamera unkompliziert zwischen verschiedenen Fahrzeugen wechseln und für dynamische Aufnahmen einsetzen.

Hardware: Flaggschiff-Leistung in deiner Hand

Leistung auf Flaggschiff-Niveau passt jetzt in die Handfläche. Das 2,32″ große OLED-Display erreicht eine Spitzenhelligkeit von 1200 Nits und bleibt dauerhaft aktiv, sodass du Aufnahmen auch bei direkter Sonneneinstrahlung problemlos ausrichten kannst. Dank vollflächiger Touchscreenfunktion bleibt die Bedienung selbst mit Handschuhen reaktionsschnell.

Der neue 2600 mAh starke Xtreme-Akku ermöglicht mit einer Ladung bis zu 140 Minuten 8K 30 fps 360°-Videoaufzeichnung – 51 % länger als bei der X5 – und lässt sich in nur 24 Minuten von 0 auf 80 % aufladen. Es bleibt bis zu -20 °C / -4 °F zuverlässig. Insta360s patentiertes Star-Ridge-Kühlsystem arbeitet 10 % effizienter als bei 360°-Kameras der Konkurrenz und verfügt zusätzlich über einen isolierten Griff. So bleiben auch längere 8K Aufnahmen kühl und stabil.

Die Austauschbaren Linsen 2.0 sind fünfmal kratzfester, kompakt für Reisen und im Austausch 60 % günstiger als die Vorgängergeneration. Das heißt, eine beschädigte Linse unterwegs verursacht geringere Kosten und weniger Ausfallzeit. Die X6 ist ohne zusätzliches Gehäuse bis 20 m wasserdicht (IP68) und mit dem Unsichtbaren Tauchgehäuse Pro bis 60 m. Darüber hinaus stehen von insgesamt 64 GB internem Speicher 47 GB nutzbarer Speicherplatz zur Verfügung, sodass du auch ohne eingesetzte SD-Karte aufnehmen kannst.

Sound, der auch bei hohem Tempo überzeugt

Die X6 verfügt über ein windgeschütztes 360°-Mikrofonsystem mit vier Mikrofonen sowie über ein separates, verdeckt verbautes Motormikrofon, das speziell fürs Motorradfahren optimiert wurde. Es filtert Windgeräusche heraus und hebt den Motorsound gezielt hervor. Der intelligente Audiomodus erkennt die Umgebung automatisch und passt die Audioeinstellungen entsprechend an. Für professionellen Sound können per Direktverbindung gleichzeitig zwei Transmitter des Insta360 Mic Air oder Insta360 Mic Pro verbunden werden.

Stabilisierung und Konnektivität

FlowState-Stabilisierung und 360°-Horizontsperre sorgen für ruhige und perfekt ausgerichtete Aufnahmen, egal wie die Kamera sich bewegt. NFC-Kopplung durch Antippen ermöglicht besonders schnelles Koppeln, Wi-Fi 6.0 kabellose Übertragungen mit bis zu 100 MB/s und USB 3.0 sogar bis zu 450 MB/s. Das verbesserte Bluetooth erledigt die Kopplung innerhalb von fünf Sekunden und die Wiederverbindung in weniger als einer.

Für professionelle Nachbearbeitung entwickelt

Die X6 bietet Coloristen maximale Flexibilität bei der Farbkorrektur. Nimm in I-Log auf, um den vollen Dynamikumfang in Lichtern und Schatten sowie den größtmöglichen Spielraum in der Nachbearbeitung zu erhalten, und mach dich danach mit mehr als 1,07 Milliarden aufnehmbaren Farben ans Colorgrading der 10-Bit-Aufnahmen. Insta360 Studio bleibt auf Mac und Windows für die Bearbeitung, das Stitching und den Export von 360°-Videos mit mehreren Clips kostenlos.

Zero Edit: Das fertige Video entsteht, während die Kamera lädt

Die X6 übernimmt die Bearbeitung für dich – möglich macht das Insta360 PanoMind. Das von Insta360 entwickelte KI-Modell wurde mit mehr als 10.000 Stunden Videomaterial aus über 30 Szenarien trainiert, darunter Reisen, Alltag, Wintersport, Motorradfahren, Tauchen und Radsport. Als erstes speziell für 360°-Aufnahmen entwickeltes KI-Modell versteht PanoMind vollständige sphärische Szenen statt nur flacher Bildausschnitte.

Sobald die X6 zum Laden angeschlossen wird, erstellt der KI-Regisseur – die automatische Bearbeitungsfunktion innerhalb von PanoMind – aus dem auf der Kamera gespeicherten Material automatisch ein Highlight-Video und überträgt die fertigen Clips in die Insta360 App. Die Analyse erfolgt direkt auf der Kamera und nicht in der Cloud. Die Funktion kann jederzeit deaktiviert werden. Kein Rückstau, keine Timeline, keine Wartezeit.

Wenn du lieber selbst Einfluss auf die Gestaltung nehmen möchtest, erstellt die Automatische Bearbeitung 2.0 aus einem oder mehreren Clips per Fingertipp ein vollständiges Video: Bildausrichtung, Kamerabewegungen, Schnitte, Musik und Übergänge.

Insta360+ Cloud: Backup, Teilen und Moments Pro

Der Insta360+ Cloud-Service bietet bis zu 2 TB Speicherplatz und erstellt Backups, während die X6 geladen wird. So werden die Aufnahmen eines Tages automatisch vom Smartphone gesichert, ohne dass du etwas tun musst. Die Backup-Funktion ist optional und du entscheidest selbst, welche Inhalte hochgeladen werden. Geteilte Inhalte werden über einen Link bereitgestellt, der eine vollständige 360°-Ansicht statt eines flachen Videos öffnet.

Mit der X6 können die in die Cloud hochgeladenen Dateien anschließend von Moments Pro genutzt werden, dem neuesten cloudbasierten Bearbeitungstool von Insta360 auf Basis von Google Gemini. Gib ein Motiv, eine Stimmung, einen Stil und einen Zeitraum vor und lass dir dazu passende Videos erstellen. Während der KI-Regisseur direkt auf der Kamera läuft und ohne weitere Eingaben ein fertiges Video erstellt, richtet sich Moments Pro an alle, die bereits eine konkrete Vorstellung ihres Films haben und diese lieber beschreiben als selbst umsetzen möchten.

Preis und Verfügbarkeit

Die X6 ist ab dem 12. August im offiziellen Insta360 Store, bei Amazon und bei autorisierten Händlern erhältlich. Das Standard-Bundle ist ab 699 € erhältlich.

Darüber hinaus werden weitere Bundles angeboten, darunter das Essentials-Bundle für 799 €. Wer die X6 vor dem 30. September 2026 kauft und aktiviert, erhält ohne zusätzliche Kosten ein Jahr 500 GB Insta360+ Premium Cloud-Speicher sowie drei Monate Moments Pro (mit zwei Clips pro Monat), ohne zusätzliche Kosten. Käufer, die innerhalb desselben Zeitraums eine X5 oder X4 Air erwerben und aktivieren, erhalten ein Jahr Insta360+ Premium mit 200 GB Speicher. Die vollständigen Teilnahmebedingungen sind in der Insta360 App verfügbar.

Insta360 FlexiCare bleibt weiterhin als optionale Zusatzleistung verfügbar und deckt Unfallschäden mit bis zu vier Ersatzgeräten innerhalb von zwei Jahren ab. Zusätzlich profitieren Frühkäufer von einer kostenlosen Austauschgarantie innerhalb der ersten 90 Tage nach dem Kauf. Darüber hinaus bietet das kürzlich überarbeitete Trade-In-Programm von Insta360 die Möglichkeit, alte Kameras oder anderes Equipment gegen eine Gutschrift beim Kauf einer neuen X6 einzutauschen.